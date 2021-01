Jumbo met Roglic, Dumoulin en Kruijswijk naar de Tour

Dumoulin (links) en Roglic in actie op de Col du Grand Colombier tijdens de Tour de France, 2020. Beeld Photo News

De ploeg maakte de rolverdeling vrijdag bekend in een reeks video’s met renners en ploegleiding, opgenomen op het trainingskamp in Spanje, bij Alicante. De gebruikelijke teampresentatie in eigen land bleef vanwege coronabeperkingen achterwege.

Dumoulin, in 2020 zevende in het eindklassement, heeft er vrede mee dat Roglic de belangrijkste troef is in de Tour. ‘Hij is op dit moment de beste renner ter wereld.’ Hij geeft daarmee zijn eigen kansen op het geel in Parijs niet op. ‘Ik ben in 2018 tweede geworden. Dat betekent ook dat je in staat bent ’m te winnen.’

Parcours met twee tijdritten

Hij is enthousiast over het parcours, waarin twee tijdritten van in totaal 58 kilometer zijn opgenomen. Zijn tweede plek van vorig jaar in de etappe tegen de klok op de voorlaatste dag in de Tour heeft hem vertrouwen gegeven. Hij eindigde achter de latere Tourwinnaar Tadej Pogacar, die toen diens landgenoot Roglic uit de gele trui reed. ‘De vermogens waren goed. Het gaat nu nog om kleine dingetjes zoals de positie op de fiets.’

Kruijswijk, die vorig jaar niet van de partij was na een val in het Critérium du Dauphiné, zei dat hij de ploeg graag aan de zege wil helpen, waarbij ook hij niet uitsloot dat hij zelf de uit te spelen renner kan zijn.

Aanvallender

Of de ploeg de koers net zo zal willen controleren als in de vorige editie, toen het geel-zwart voortdurend het tempo aangaf, valt nog te bezien. Mogelijk zal aanvallender worden gereden. Jumbo-Visma kreeg het verwijt dat destijds is verzuimd de collectieve sterkte te verzilveren.

Volgens sportief directeur Zeeman is de situatie intussen gewijzigd. Hij ziet Pogacar nu als de topfavoriet. ‘Hij is op de tijdrit veruit het best. Alle klassementsrenners hebben een probleem. Daar zul je op moeten anticiperen. Die uitdaging ligt bij alle concurrenten. De druk ligt bij Pogacar. We zullen het hem zo moeilijk mogelijk maken.’

Meer vrijheid Van Aert

De Tourselectie van de ploeg bestaat verder uit Robert Gesink, Mike Teunissen, de Amerikaan Sepp Kuss, de Belg Wout van Aert en de Duitser Tony Martin. Van Aert zou in vergelijking met vorig jaar meer vrijheid krijgen; hij heeft aspiraties voor de groene trui. Hij verlengde deze week tussentijds zijn contract tot 2024. In de twee overige grote ronden gaat het team ook anderen inzetten voor het algemeen klassement. In de Giro d’Italia worden de kaarten gezet op de Nieuw-Zeelander George Bennett, in de Vuelta op Kuss en Kruijswijk.

Voorjaar

De niet helemaal voorziene zeges vorig jaar van Van Aert in Milaan-San Remo en van Roglic in Luik-Bastenaken-Luik hebben geleid tot nadrukkelijker ambities in het voorjaar. Het streven is zeker weer één monument te winnen. Wout van Aert is kopman in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Opvallend is dat Dumoulin de heuvelklassiekers in de Ardennen mijdt en ook de Amstel Gold Race weer overslaat. Hij rijdt nu de Ronde en de E3, kasseienwedstrijden in Vlaanderen. ‘Ik wilde het roer eens omgooien. Ik heb altijd van dit soort klassiekers gehouden.’ Roglic rijdt de Amstel wel, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Zeeman kondigde aan dat topsprinter Dylan Groenewegen, die vorig jaar in de Ronde van Polen Fabio Jakobsen de hekken in dwong, behoedzaam weer in koers wordt gebracht. Hij zal in eerste aanleg vooral kleinere wedstrijden rijden. Op 12 mei, enkele dagen na afloop van zijn schorsing, keert hij in de Ronde van Hongarije terug in het peloton. ‘We hopen dat hij zichzelf kan terugvinden. De bedoeling is dat hij zich vanaf het begin van 2022 weer een volwaardige renner kan voelen waar niks speciaals meer aan zit.’