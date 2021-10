Juichen om een half dozijn doelpunten van Oranje tegen Gibraltar

Arnaut Danjuma maakt de 5-0 op aangeven van Wout Weghorst. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Allereerst: het gaat nergens over, dit soort wedstrijden, tussen een land uit de subtop van de wereld en een zeldzame voetbaldwerg, een Jut en Jul-deelnemer uit een minilandje met een imposante rots en een competitie op één veld. Maar het hoort bij de schifting voor een WK. Met de hele wereld beginnen en doorgaan tot één land de kampioen is, kort voor de Kerst in 2022. Nederland behield de koppositie op de avond dat ook Noorwegen en Turkije wonnen, de Turken pas in de 99ste minuut, in Letland. Maar de enige ambitie is eerste worden, met directe plaatsing als beloning.

In sportieve zin is het spel van de flankspelers Noa Lang en invaller Arnaut Danjuma mooi meegenomen. Bondscoach Louis van Gaal speelt min of meer tegen zijn zin 4-3-3, omdat hij te weinig tijd heeft om op 5-3-2 te trainen en omdat hij volgens hemzelf over weinig buitenspelers van topniveau beschikt. Lang en Danjuma, die een paar jaar geleden al een paar keer international was, dienen zich aan als serieuze opties, hoe weinigzeggend het niemendalletje ook was. Ze zitten vol trucs en zijn snel, waarbij Danjuma kracht meebrengt en Lang gratie.

Zoet

Ondanks het voorspelde, volstrekte gebrek aan spanning zaten er pakweg 35 duizend opgedofte toeschouwers in de Kuip, ongeveer wetende hoe het af zou lopen. Is dat erg? Nee hoor. Als ze naar een zoete film gaan, weten ze ook hoe de ontknoping zal zijn. Toch gaan ze, om juist dat zoet te proeven. Zo’n wedstrijd als tegen Gibraltar is een kwestie van plezier beleven, op en rond het veld, van het voetbal vieren, en eigenlijk van veel meer.

Achter het doel waar Oranje tot de rust zijn aanvalslust botviert, hangt bijvoorbeeld een spandoek van Amnesty International. De tekst luidt: Fifa en Qatar, laat arbeiders niet in hun hempie staan. Dat is het zoveelste protest tegen de arbeidsomstandigheden voor immigranten uit landen als India, Bangladesh, Nepal en Pakistan, die werken aan de WK-infrastructuur, soms tot de dood daarop volgt.

Het banier hangt te laag. Het gaat half verscholen achter de reclameborden van de geldschieters van de KNVB. Dat is symbolisch voor de belangstelling voor de situatie in Qatar. Ja, het is heel erg, het lot van die arbeiders, is de vrijwel algemeen gedeelde opinie. Maar we gaan toch voetballen met zijn allen in de zandbak, want ja, de bouw van de stadions is bijna klaar, sport is trouwens geen politiek, en we nemen toch ook hun olie af, en hiermee moet je voetballers niet belasten, enzovoorts.

WK aanstaande

Het WK is dus aanstaande, over ruim een jaar. Koploper in groep G Oranje heeft acht van de tien duels gespeeld en behoudt twee punten voorsprong op Noorwegen, volgende maand te gast in de laatste wedstrijd, wederom in Rotterdam. Eerst volgt nog Montenegro-uit. Het komt vermoedelijk aan op dat laatste duel, waarin Oranje mogelijk aan een gelijkspel genoeg heeft (beste doelsaldo), hoewel bondscoach Van Gaal denkt dat Nederland niet goed op een gelijkspel kan spelen.

Het voetbal maandag is vooral het eerste half uur leuk om te aanschouwen voor de start van de week. Nederland voetbalt snel en speels, met zichtbaar plezier en creatief, zoals Van Gaal het wenst. De mannen uit Gibraltar weten zich totaal omsingeld, rekken vanaf minuut één al voorzichtig tijd en denken alleen aan het voorkomen van een historische afgang. Daarin slagen ze uiteindelijk met lof, want met 6-0 kunnen ze best thuiskomen.

Artiest

Noa Lang start voor het eerst in de basisploeg. Hij is een sierlijk bewegende artiest. De aanvaller van Club Brugge pingelt en geeft slimme passjes, zwerft en doet wat hem invalt. Bij rust is de stand 3-0, inclusief twee strafschoppen van Memphis Depay. Doelman Bradley Banda, debutant en werkzaam in het onderwijs, stopt de eerste prachtig en is kansloos op de tweede.

De 1-0 is van aanvoerder Virgil van Dijk, met een kopbal na een hoekschop van Depay. De 2-0 van Depay zelf, na een snelle combinatie met Lang en Klaassen. Denzel Dumfries kopt kort na rust 4-0 in, na een mooie voorzet van Lang. Dan houdt het een beetje op, al valt Arnaut Danjuma gretig in, met sterke, snelle rushes en gevaarlijke voorzetten. Met een schuiver maakt hij ook de 5-0, een verdiende beloning voor zijn fijne spel op de linkervleugel. De 6-0 is van een andere invaller, Donyell Malen. Over het doelsaldo hoeft Oranje zich geen zorgen meer te maken: 29 goals gemaakt, 6 tegen.