Judoploeg zakt weg op Europese ranglijst

Noel Van't End (wit) en de Georgische Beka Gviniashvili in actie. Beeld EPA

De Nederlandse judoploeg verscheen bij de zaterdag afgesloten EK in Praag vooral met het doel de eigen internationale positie in te schatten. Corona had voor een gemankeerd jaar op de tatami gezorgd. ‘Joh, we zijn al blij dat we een toernooi hebben kunnen meemaken’, zei bondscoach Maarten Arens.

Vastgesteld moet worden dat de rangschikking van Nederland in het Europese veld tegenvallend was. Het toernooi in Tsjechië, onder strenge sanitaire maatregelen gehouden, leverde de Nederlanders slechts twee medailles op, allebei bij de vrouwen: Sanne van Dijke (zilver) en Juul Franssen (brons).

Daarmee was het direct het minst productieve EK sinds 2011. Voor het tweede jaar op rij kwam bovendien geen Nederlandse judoka met de kampioensmedaille van het podium. In 2018 was Kim Polling de laatste continentale kampioen namens Nederland. Uit coronavrees ontbrak zij in Tsjechië.

Twee miljoen euro

In de rangschikking, aangevoerd door het oppermachtige judoland Frankrijk (vijf keer goud), belandde de nationale ploeg op de twaalfde plaats. Voor het eerst in tien jaar viel de ploeg buiten de toptien. Wie het streven van Arens c.s. kent om een vaste plaats in de mondiale topacht te veroveren, er is per jaar minimaal twee miljoen euro voor uitgetrokken, zou een teleurgestelde coach verwachten.

Van achter zijn mondkapje, zelfs verplicht bij telefoneren, sprak de bondscoach van een zekere blijdschap dat er eindelijk weer een judotoernooi was geweest en dat hij er toch maar mooi met een Nederlandse afvaardiging bij was geweest. ‘En ja, we hadden een derde medaille willen halen.’

Die derde medaille was gewonnen als Kim Polling dan wel Henk Grol aan de Europese titelstrijd had meegedaan. Later sprak hij ook van de afwezigheid van Michael Korrel en Guusje Steenhuis. Polling, hersteld van een eerdere corona-aanval, had gekund, maar wilde per se niet. De coach had geen druk uitgeoefend om de in Italië woonachtige judoka in Praag te krijgen. ‘Ik heb daar geen twijfel over gehad. Sporters bepalen zelf of ze fit genoeg zijn. Of ze deze bijzondere tijden kunnen handelen.’

Vooraf had de judobond een drukmiddel weggehaald. Het toernooi telde niet mee voor de interne olympische kwalificatie. Wie vrees had, mocht thuisblijven.

Besmetting vastgesteld

In het geval van Henk Grol, met Roy Meyer duellerend om de ene Nederlandse startplek in Tokio voor de categorie boven 100 kilogram, was de veranderde status van de EK een uitkomst. Hij moest vorige week afzeggen, omdat bij hem een besmetting was vastgesteld. Meyer was al eerder getroffen, maar kon wel naar de EK vertrekken, met zeer beperkt succes overigens.

Grols afwezigheid werd door Arens, zijn persoonlijke coach, als een direct minpunt voor de medaillespiegel gezien. ‘Henk haalt bijna elk EK een medaille. Hij is een zekerheidje.’

Corona heeft voor onzekerheid gezorgd in het judo. Het enige zekere is dat het judojaar in Praag definitief is afgesloten. Arens: ‘De internationale judofederatie IJF heeft dat gecommuniceerd. Maar iedereen tast in het duister wat er volgend jaar gaat gebeuren. Niemand weet welke toernooien gehouden worden. Hoe dat onze olympische selectieprocedure gaat beïnvloeden. Er komt mogelijk een Masters in Qatar in januari. Er zou voorafgaand aan de Olympische Spelen alsnog een WK komen. Parijs, de grote Grand Slam van februari, gaat waarschijnlijk naar mei.

‘Iedereen zit te wachten op de beslissingen daarover, maar het is al moeilijk om nu twee maanden vooruit te kijken. Je weet niet hoe de gezondheidssituatie in de wereld er dan bij staat. Het is lastig voor de planning, voor de periodisering en ook om de uiteindelijke selectie voor Tokio te maken.’

Veiliger trainen

Arens heeft net als tal van zijn collega’s in andere sporten zware maanden voor de boeg. De voorbereiding op de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio, nu in juli 2021, moet worden doorgezet. Het coronavirus is evenwel nog lang niet bedwongen. Vaccinatie zou een middel zijn om veiliger te kunnen trainen, met in elk geval 90 procent minder kans elkaar te besmetten in deze contactsport.

Arens: ‘Ik durf daar niks over te zeggen. Ik moet eerst overleggen met mijn medische staf en het olympisch comité NOCNSF. Ik begrijp dat inenting niet verplicht is voor de Olympische Spelen. Sommige mensen willen zo’n vaccin zelfs helemaal niet. Ik vind dit een heel lastige zaak. Ook omdat ik denk dat er even goede, andere manieren zijn om het veilig te houden.’

Technisch directeur Tjaart Kloosterboer sprak de voorbije week van een eerdere en langere bubbel in de maanden voor de Spelen. Dat zou dan ook gelden voor de topjudoka’s als Grol en Polling die nu beperkt of zeer beperkt op het nationaal trainingscentrum van Papendal aanwezig zijn.

Arens vanuit Praag: ‘We zijn aan het kijken om het zo veilig mogelijk te maken op onze trainingslocaties. Het zal elke maand veranderen hoe we die bubbel invullen. Tot nu toe hebben we het heel goed gedaan. De training is maar een of twee weken stilgelegd. Het kan altijd beter, maar wij mogen niet klagen. De besmettingen zijn in privésituaties opgelopen.’