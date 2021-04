Judoka Verhagen verliest op EK en de Nederlandse ploeg verliest met haar

Sanne Verhagen (blauw) in actie tegen Daria Mezhetskaia uit Rusland. Beeld ANP

Judo is bij uitstek een individuele sport, maar de verliespartij van Sanne Verhagen in de eerste ronde op de EK in Lissabon laat zich vrijdag bij de hele Nederlandse ploeg voelen. De 28-jarige judoka, uitkomend in de klasse tot 57 kilogram, moet zich nog kwalificeren voor de Olympische Spelen. Alleen als dat lukt, mag Nederland in Tokio meedoen aan gemengde landenwedstrijd.

Bij het nieuwe onderdeel op het olympische judoprogramma nemen drie mannen (categorie tot 73 kilo, tot 90 kilo en boven 90 kilo) en drie vrouwen (tot 57 kilo, tot 70 kilo en boven 70 kilo) het tegen elkaar op. Een land mag deelnemen aan de teamwedstrijd als in al deze klassen een judoka zich individueel plaatst voor de Spelen. Bij Nederland is dat bij de vrouwen in de categorie tot 57 kilogram nog niet het geval.

Verhagen, de huidige nummer twintig op de wereldranglijst, moet zich tussen de beste achttien judoka’s in haar gewichtsklasse vechten om zeker te zijn van Tokio. De EK vormden de uitgelezen mogelijkheid, al heeft ze nog twee toernooien tot de Spelen om de benodigde punten te halen. ‘Ik voel geen extra druk’, zegt ze in de imponerende, maar lege Altice Arena na haar verliespartij in de eerste ronde tegen de Russische Darja Mezjetskaja, Europees kampioen van 2019.

Weinig lichte judoka’s

Verhagen is de enige vrouwelijke troef bij de lichtgewichten, veelal gedomineerd door Aziatische landen. Waar de onderlinge concurrentiestrijd bij de zwaardere gewichtsklassen moordend is, heeft Nederland weinig lichte judoka’s die meekunnen met de wereldtop. Vreemd is dat niet met een bovengemiddeld lange bevolking.

Met zijn Georgische roots vormt de 1.63 meter lange Tornike Tsjakadoea in de klasse tot 60 kilogram een welkome uitzondering. De 24-jarige judoka uit Drachten ontbrak op de EK vanwege een coronabesmetting, maar heeft zich al geplaatst voor de Spelen. ‘We moeten het met een beperkt aantal judoka’s doen bij de lichtgewichten. Dat duurt even om die te ontwikkelen, maar we zijn op de goede weg’, zegt bondscoach Maarten Arens.

Met de nieuwe prestigieuze olympische landenwedstrijd zijn de lichtgewichten belangrijker dan ooit. De bond liet ze de afgelopen drie jaren zoveel mogelijk toernooien judoën waar punten te verdienen vielen voor de wereldranglijst. Ook namen ze deel aan een trits internationale trainingskampen. Al was dat in het afgelopen jaar moeilijker vanwege het coronavirus.

‘In Nederland is het aantal goede sparringpartners beperkt’, zegt Verhagen over het gebrek aan lichte judoka’s van hoog niveau. ‘Het is niet zo dat we net als in Japan honderd lichtgewichten hebben klaarstaan. De nummer vijf van Japan zou bij wijze van spreken nog steeds de nummer één van de wereld kunnen zijn.’

Tegen jongens

Verhagen, die op de WK 2014 brons veroverde, traint op nationaal sportcentrum Papendal geregeld met jongens onder de achttien jaar om meer weerstand te krijgen. ‘Jongens judoën anders dan meisjes. Ze willen meer echt judoën, worpen maken, terwijl vrouwen meer met de pakking bezig zijn. Maar het gaat niet alleen om jongens of meisjes. Bij judo komt veel meer kijken, zoals tactiek en of iemand links- of rechtshandig is.’

Arens: ‘We laten de vrouwen al langer judoën tegen de jongens onder de achttien jaar. Maar ook dat was afgelopen jaar lastig omdat die groep junioren door corona niet met ons mocht trainen op Papendal. Maar ons doel is om zoveel mogelijk goede lichtgewichten op Papendal bij elkaar te brengen.’

Verhagen weet hoe het is om de Olympische Spelen te staan. In 2016 werd ze in Rio in de tweede ronde uitgeschakeld door Sumiya Dorjsuren uit Mongolië, de latere zilverenmedaillewinnares. ‘Ik wil zelf heel graag een medaille winnen op de Olympische Spelen. Dan moet ik mij gewoon plaatsen. Als ik dat doe, dan plaatst het team zich ook voor de landenwedstrijd.’

Mocht het Verhagen zich niet via de laatste twee toernooien (grand slam in Kazan en de WK in Boedapest) weten te plaatsen voor Tokio, dan is er nog een laatste kans. Elk continent mag per gewichtsklasse extra judoka’s naar voren schuiven. Verhagen komt op dit moment in aanmerking voor die plek. ‘Ik verwacht dat Sanne zich gaat plaatsen voor de Spelen’, zegt Arens.

Met deelname aan de landenwedstrijd heeft Nederland een extra kans op een medaille. Al benadrukt Arens dat de individuele prestaties in Tokio nog altijd prioriteit hebben. ‘Maar het zou mooi zijn als we er op de landenwedstrijd bij kunnen zijn.’

Dat besef leeft ook bij lichtgewicht Verhagen. ‘Ik weet dat Nederland heel graag wil meedoen aan de landenwedstrijd. Maar er wordt geen extra druk op mij gelegd.’