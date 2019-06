Judoka Van Dijke wint met zilver de slag van Polling

Van Dijke (in het wit) verliest de finale tegen Pinot. Beeld AFP

Sanne van Dijke (23) kwam naar Minsk om Europees kampioen te worden. ‘Ja voor een gebrek aan zelfvertrouwen moet je niet bij mij wezen’, sprak de Brabantse judoka vol overtuiging. In een categorie, onder 70 kilo, waar de schijnwerper altijd op het wonderkind Kim Polling staat gericht, heeft het krachtmens Van Dijke ook haar felbevochten plaatsje in de zon.

Twee jaar geleden in Warschau werd ze verrassend Europees kampioen. Bij de continentale Spelen in Minsk waar het judotoernooi als een van de weinige evenementen om echte Europese medailles gaat, eindigde haar uitgesproken missie in de finale. De Francaise Margaux Pinot won in de verlenging, na een derde straf (shido) wegens passiviteit voor de Nederlandse.

Van Dijke kreeg bij de huldiging liefst twee zilveren medailles omgehangen. Een van de EK, een van de Europese Spelen, allebei naar aloude Russische smaak extra groot en extra dik uitgevallen. ‘Ja, ik kies mijn toernooien wel uit’, lachte de Nederlandse na afloop. Ze kon er vrede mee hebben dat het geen goud was geworden. Iets te weinig initiatief getoond in de finale tegen de compacte Pinot, uit het overheersende Europese judoland Frankrijk. Soit. Het zij zo.

Polling vroeg uitgeschakeld

De beperkte teleurstelling van Van Dijke zal ook te maken hebben gehad met de vroege uitschakeling van haar nationale concurrente Kim Polling. Na 312 dagen gedwongen rust wegens een hernia-operatie was die dit voorjaar teruggekeerd op de tatami. Maar al na de tweede ronde kon Polling in Minsk haar judopak weer in de tas doen.

Ze werd gevloerd door de Zweedse Anna Bernholm die wist waar het zwakke punt van haar tegenstander lag. Polling heeft geen geduld. Tegenstanders die volgens haar ‘geen zak doen’ gaat ze onvervaard te lijf. Dat pakt in de tactische judosport vaak verkeerd uit. Dommekrachten worden afgestraft.

Van Dijke kon het gevecht van Polling, in de eerste ronde tegen de Duitse Laura Vargas Koch, niet eens persoonlijk waarnemen. Ze stond tegelijkertijd op de mat tegen de Bosnische Samardzic. Uit het duel met Vargas putte Polling te veel moed. De Duitse was de bronzen-medaillewinnaar van de Spelen van Rio, maar kon die faam niet waarmaken. Na 140 seconden was het klaar.

Van Dijke daaentegen draaide steeds beter. De knapste zege van Van Dijke was die op de Francaise Marie Eve Gahié, een erkende wereldtopper. Ze werd in de halve finale door de Nederlandse bij een overname op de rug gelegd.

‘Ik had al de overtuiging dat ik het goud naar huis zou gaan meenemen.’ Over haar houding in de wedstrijd: ‘Als ik klaarstond hier in Minsk dacht ik steeds, kom maar op, ik vreet je op.’

Dikke medailles

De judoka wilde de waarde van haar zilver in Minsk nog wel even stipuleren. Ze bracht daarbij de vergelijking met haar goud van 2017 ter berde. Toen, in Warschau, ging het er heel veel over dat Kim Polling, de Europees kampioen van 2013, 2014 en 2015, in Polen had ontbroken door een elleboogkwetsuur. Het had Van Dijke gekrenkt.

‘Erna is er gediscussieerd over dat het een postolympisch jaar was, dat de top-8 er niet zou zijn geweest. Volgens mij is er na de Olympische Spelen altijd sprake van dat een nieuwe generatie opstaat. Dat zie je hier in Minsk ook weer. De meiden van toen zijn de meiden van de dikke medailles hier. Wereldtoppers. Voor mij is die prestatie waard gebleven wat ie waard was. En als die titel van 2017 niet gewaardeerd wordt, dan moet dit EK-zilver maar gewaardeerd worden’, aldus Van Dijke.

Ze zei uit te kijken naar het volgende toernooi, de WK van augustus, in het vertrouwde Japan waar de Nederlandse judoploeg immers zo graag heen reist voor zware trainingskampen. Nergens staan zoveel kwaliteitsrijke judoka’s klaar om te sparren als in het land dat volgend jaar de Olympische Spelen herbergt.

Voor Tokio 2020 moet een keuze gemaakt worden tussen Polling en Van Dijke. Een commissie met technisch directeur Tjaart Kloosterboer en extern deskundige Charles van Commenée gaat daarover beslissen. Het mag geen kwestie van smaak of voorkeur worden. Daarom wordt ook bondscoach Maarten Arens, de persoonlijke trainer van Polling, buiten de commissie gelaten.

Van Dijke, na enig nadenken: ‘Ik ga ervan uit dat het niet zal afhangen van de personen die de beslissing nemen. Maar dat ik het zelf kan bewijzen. Zodat er geen discussie over mogelijk is.’