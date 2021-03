Judoka Tornike Tsjakadoea weet op de tatami het beste van Nederland en Georgië te combineren

Tornike Tsjakadoea vloert de Oekraïner Artem Lesiuk in de tweede ronde van de Europese judokampioenschappen in Praag. Beeld EPA

Tornike Tsjakadoea ging afgelopen weekend het gevecht aan op de plek die zijn ouders begin jaren negentig ontvluchtten vanwege de politieke situatie. De 24-jarige judoka uit Drachten, geboren in een Nederlands asielzoekerscentrum, wenste de tatami te betreden op de plek waar een groot deel van zijn familie nog altijd woont: Georgië.

Tsjakadoea was de enige mannelijke judoka die namens Nederland deelnam aan het grandslamtoernooi in de Georgische hoofdstad Tbilisi, dat voor de Nederlandse judoka’s niet meetelde als selectiemoment voor de Olympische Spelen in Tokio, komende zomer. Hij greep in de klasse tot 60 kilogram net naast het brons.

‘Ze weten in Georgië wel wie ik ben’, zegt Tsjakadoea, die al verzekerd is van een ticket voor Tokio. ‘Judo is daar volkssport nummer één, zoals voetbal dat in Nederland is. Vechtsporten zijn er onderdeel van de cultuur. Mijn wedstrijden worden regelmatig live uitgezonden op televisie. In Georgië zien ze mij als de Georgische judoka die uitkomt voor Nederland.’

Zelf ziet de huidige nummer twaalf van de wereld in de lichtgewichtklasse dat anders, al krijgt hij warme gevoelens bij de gedachten aan zowel Nederland als Georgië. Tsjakadoea bleef na zijn geboorte vier jaar in een asielzoekerscentrum in Leeuwarden, maar kan zich weinig heugen van die tijd. De eerste herinneringen dateren vanaf het moment dat hij met zijn ouders en zus naar Drachten verhuisde.

Georgische stijl

Met een judoleraar als vader stond al snel vast welke sport de kleine Tsjakadoea zou beoefenen. Thuis had hij een judopop om mee te oefenen en niet veel later werd hij lid van de plaatselijke vereniging in het Friese dorp. ‘Ik vond het niet heel leuk, maar was er wel goed in’, aldus Tsjakadoea, die tweetalig is opgevoed.

Met zijn manier van judoën week hij af van de stijl van andere Nederlandse judoka’s. Waar zij vooral de nadruk legden op de techniek en tactiek, had Tsjakadoea van huis uit meegekregen het gevecht als een soort worstelaar aan te gaan, zoals de Georgische judoka’s wordt geleerd. ‘In Nederland is er meer aandacht voor hoe je je tegenstander op de juiste manier vastpakt en van je af houdt, terwijl Georgische judoka’s het veel meer moeten hebben van body-to-bodygevechten.’

Door de jaren heen gaf de Europees juniorenkampioen van 2016 er zijn eigen draai aan en combineerde hij het beste van beide werelden. Al is het niet de enige reden dat de judoka, die lange tijd het stempel ‘lui’ droeg, de laatste jaren grote sprongen maakte op de wereldranglijst. Hij is meer als een topsporter gaan leven; hij let beter op zijn voeding en gaat eerder naar bed.

Tornike Tsjakodoea (wit) tegen de Belg Jorre Verstraeten op de Judo Grand Prix 2018 in Den Haag. Beeld Jiri Büller

Onmisbare schakel

Het moet leiden tot een individuele olympische medaille in Tokio, al is Tsjakadoea vooral een onmisbare schakel geworden in de gemengde teamwedstrijd, een noviteit op de Spelen. Drie mannen (categorie tot 73 kilo, tot 90 kilo en boven 90 kilo) en drie vrouwen (tot 57 kilo, tot 70 kilo en boven 70 kilo) nemen het tegen elkaar op. Alleen als in al deze klassen een ­judoka zich individueel plaatst voor de Spelen mag een land deelnemen aan de teamwedstrijd.

Tsjakadoea is de enige mannelijke judoka die Nederland in de categorie tot 73 kilogram kan vertegenwoordigen, al is de kans groot dat hij het tegen iemand moet opnemen die zwaarder is dan hij. In tegenstelling tot veel Aziatische landen heeft Nederland weinig lichte judoka’s van hoog niveau. Vreemd is dat niet met een bovengemiddeld lange bevolking. De 1.63 meter lange Tsjakadoea met Georgische roots vormt een welkome uitzondering.

‘In het begin was het een nadeel, omdat ik weinig goede sparringpartners had om mee te trainen. Maar tegenwoordig zijn er op Papendal steeds meer judoka’s tegen wie ik tot het uiterste moet gaan en die mij beter maken. Ook trek ik regelmatig naar het buitenland om mij daar met andere lichtgewichten te meten.’

Gemiddeld reist hij één tot twee keer per jaar af naar het land van zijn ouders, naar eigen zeggen zijn tweede thuis. Om te trainen of vakantie te vieren. Maar de gedachte om als judoka voor het judogekke Georgië in plaats van Nederland uit te komen, is voor hem nooit een serieuze overweging geweest.

Tsjakadoea: ‘Ik ben hier geboren en heb veel te danken aan Nederland. Al mijn vrienden wonen hier en het leven in Nederland is sowieso beter dan in Georgië. Bovendien schrijven de internationale regels voor dat je drie jaar niet mag judoën als je als judoka wilt uitkomen voor een ander land.’

Dus kan hij na de bronzen medaille van Ruben Houkes op de Spelen van Peking in 2008 de eerste Nederlander worden die als lichtgewicht een olympische medaille verovert. ‘Ik ga naar de Spelen om olympisch kampioen te worden’, zegt Tsjakadoea. ‘Eén ding weet ik zeker: als het lukt, dan is het feest in zowel Nederland als Georgië.’