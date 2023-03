Judoka Stevenson stapte over naar zwaardere gewichtsklasse: ‘Die is wel echt, écht heel groot’

Zwaargewicht Karen Stevenson (r) traint af en toe tegen twee mensen tegelijk, waarbij de ene de andere vasthoudt om meer tegengewicht te bieden. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De eerste gedachte van judoka Karen Stevenson (29), toen ze vorige maand met haar 81 kilo tegenover een concurrent van zo’n 165 kilo stond? ‘Die is wel echt, écht heel groot, dit is heel spannend.’

Botten breken, banden en spieren afscheuren; jarenlang was de gedachte aan ernstige blessures voor Stevenson een voorname reden om het niet te proberen in een zwaardere gewichtsklasse. In januari stapte ze toch over. Van de -78 kilogram naar de klasse van de zwaargewichten, oftewel iedereen met meer dan 78 kilo’s en een flinke dosis lef.

In juli wordt ze dertig. Dit is ook het pre-olympisch seizoen. Daardoor vroeg ze zich in december af: wat wil ik nog in het judo? Op dat moment was ze al jarenlang de Nederlandse nummer drie in haar klasse, en daardoor nagenoeg altijd veroordeeld tot een positie in de wachtkamer. Alleen de beste twee Nederlanders per gewichtsklasse mogen naar een WK. Deelname aan de Olympische Spelen is nog lastiger: slechts één Nederlandse judoka kan worden afgevaardigd. ‘Dat was voor mij dus heel, heel ver weg.’

Soms zijn judoka’s klaar met hun eigen gewichtsklasse. Het beu om elke keer de strijd aan te gaan met de kilo’s, om stress te voelen of het wel gaat lukken om op tijd op het vereiste gewicht te komen. ‘Maar ik had nooit last van dat gevecht. Een beetje op mijn eten letten, en dan eventueel het laatste beetje eraf zweten in bad. Dat was het.’ Een rubberen zweetpak, waar judoka’s soms naar grijpen als laatste redmiddel, droeg Stevenson nooit. ‘Bij mij draait deze keuze om: wat wil ik nog bereiken? Ik wil een WK judoën, en, zoals het nu gaat, wil ik ook naar de Spelen.’

Veranderde van gewichtsklasse

Nadat ze in januari veranderde van gewichtsklasse werd ze derde bij de grand prix in Portugal. In februari bemachtigde ze ook het brons, op de grand slam van Tel Aviv, iets wat ze zondag in Tbilisi herhaalde. ‘Dit had ik absoluut niet verwacht. In al die jaren in de -78 heb ik twee grandslammedailles gehaald, nu met twee maanden in de plus meteen één.’

Maar de angst is er nog steeds. ‘Ik heb op een toernooi wel dingen zien gebeuren’, zegt ze. Gescheurde kruisbanden, knieën uit de kom, afgescheurde zenuwen met een klapvoet tot gevolg. Wat opviel was het aantal zwaargewichten waar wat bij gebeurde, ten opzichte van het aantal in andere categorieën. ‘Je ziet ze er iets vaker op een brancard afgaan. Ook omdat ze zelf niet altijd fit zijn. Daarom wil ik zelf wél heel fit zijn. Ik heb ook nog een leven na het judo, straks.’ Vooralsnog denkt Stevenson door te gaan tot en met de Spelen van Parijs, volgend jaar.

Vaak hoort ze: ‘Je kunt nu lekker eten wat je wilt, je bent een plus.’ Maar dat is dus niet hoe Stevenson (1,75 meter) het wil doen. Ze wil gezond zijn, fit blijven. Ze weegt nu 81 kilo en heeft geen streefgewicht, hoewel ze wel sterker wil worden door krachttraining.

Sommige judoka’s wegen 180 kilo

Op de mat traint ze tegenwoordig af en toe tegen twee mensen tegelijk, waarbij de ene man de andere vasthoudt om nog meer tegengewicht te bieden. Hoe sterker haar spieren, hoe beter. Want het gevecht aangaan met iemand die soms meer dan twee keer zoveel weegt, brengt risico’s mee. Sommige judoka’s in de plusklasse wegen 180 kilogram.

Samen met haar coach Garmt Zijlstra bedacht ze een tactiek. Sinds dit jaar is stilstaan tijdens wedstrijden voor Stevenson verboden. Zijlstra noemt het ‘sitting duck’. Oftewel: een levende schietschijf zijn. ‘Als ik dat doe, ben ik gewoon de sjaak.’

Dus is Stevenson beweeglijk. Dat vinden haar tegenstanders vervelend. ‘Ik ben vaak al weg voordat zij beseffen waar ik stond.’ Zij wil wegdraaien, tegenstanders vermoeien. Om uiteindelijk onder ze te kruipen voordat ze een worp inzet. Of, zoals judoka’s dat zeggen: ‘Ze te proberen te gaan gooien’.

In disbalans raken

Dat laatste is moeilijker, vanwege die vele kilo’s. ‘Het is ook wel vreemd, ik verdwijn er af en toe bijna helemaal onder.’ Haar tactiek vraagt ook om veel geduld. Iemand die dubbel zoveel weegt, is lastig om in beweging te krijgen. ‘Dat ik beweeg betekent nog niet dat zij bewegen. Je bent als een gek aan het sjorren, voor één stapje vooruit. Maar hoe vermoeider ze worden, des te makkelijker ze meer stapjes maken.’ En des te makkelijker ze ook in disbalans raken. Iemand die lichter is kan een disbalans doorgaans ook makkelijker corrigeren.

Het beeld van de plusklasse is niet heel positief, merkte ze ook bij haar overstap. Mensen vroegen haar waarom ze dit toch wilde. ‘Ze denken dat het alleen maar dikke, zware vrouwen zijn. Maar dat is niet het beeld dat ik wil uitdragen, niet het plan dat ik heb. Ik wil judoën, niet zwaar zijn.’

Het zou mooi zijn als zij dat beeld kan veranderen, vindt ze. ‘Bij de mannen is dat al zo, daar judoën ze meer omdat er een aantal zijn die de overstap hebben gemaakt uit de -100 naar de zwaargewichten. Bij de vrouwen ben ik nu een van de eersten. Maar als het bij de mannen kan, waarom dan ook niet hier?’ De Sloveense Lucija Polavder was zo’n tien jaar geleden succesvol en woog ongeveer hetzelfde als Stevenson nu. ‘Zij werd Europees kampioen.’

Een andere judostijl

De inmiddels gestopte Henk Grol ging Stevenson een paar jaar geleden ook voor. Hij gaf bij zijn overstap wel aan een kilo of vijftien aan te willen komen. ‘Maar hij had ook een andere judostijl. Met mijn stijl kruip ik eronder als ik een worp wil maken, zij rollen er vervolgens overheen en dat is relatief veilig tegen die groten.’ Staand laat ze judoka’s liefst niet dichtbij komen. Bovendien denkt ze dat meer gewicht haar trager maakt, terwijl ze nu voordeel haalt uit haar snelheid en wendbaarheid. ‘Als ik nu veel aan zou komen, wat maakt mij dan nog anders dan de rest? Waar ga ik dan mijn partijen mee winnen?’

Nu ze in korte tijd al zo succesvol is, zeggen mensen ook: ‘Had je dit niet eerder moeten doen?’ Stevenson weet dat het niet zo is. Mentaal was ze er niet aan toe. ‘Als je alleen maar bang bent, levert het je niks op. Dan haal je nooit je beste resultaat.’

Nu heeft ze meer ervaring, dat scheelt. Al vindt ze het nog steeds spannend. ‘Ik denk ook niet dat dat ooit weggaat.’ Maar ze leerde er wel mee om te gaan. Door gesprekken met een psycholoog en met haar trainer. ‘Ik moet rustig blijven, mijn plan uitvoeren. Ondanks dat er iets heel groots op je af komt.’