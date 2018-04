Judoka's Polling en Van Dijke mogen niet uitvechten wie de beste is: dat bepaalt een commissie wel

Kwalificatie voor de Spelen van Tokio in 2020

Het is de normaalste gang van zaken in topsport: twee mannen of vrouwen strijden tegen elkaar om te bepalen wie de beste is. In het judo denken ze daar anders over. Niet een onderling duel, maar een commissie van drie beslist over het olympische lot van judoka's.