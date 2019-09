Judoka Roy Meyer viert WK-brons met vreugdedansje en spagaat

Roy Meyer (wit) rekende in de strijd om het brons af met de Georgische uittredend wereldkampioen Goeram ­Toesjisjvili. Beeld AFP

Het publiek in de bomvolle Budokan-hal in Tokio gaat uit zijn dak als Roy Meyer zijn bronzen WK-medaille bij de zwaargewichten (boven 100 kilogram) viert met een vreugdedansje. Als een volleerde salsadanser beweegt de 120 kilo wegende judoka zijn heupen van links naar rechts. En alsof dat niet genoeg is, laat hij zijn machtige lichaam ook nog in een soepele spagaat vallen.

De onemanshow van Meyer staat in schril contrast met het gangbare gedrag binnen judo. Het is een sport waarbij respect voor tradities vooropstaat en emoties zelden worden getoond. ‘Ik heb altijd respect voor mijn tegenstanders, maar houd wel van een beetje levendigheid. Mijn vrouw is danslerares. Ik vond dat ik deze medaille met een dansje moest bezegelen’, zei de 28-jarige Brabander over de telefoon vanuit Japan.

Zo ontspannen als hij na zijn laatste gewonnen partij van de tatami stapte, zo vastberaden had hij zich als nummer acht van de wereld naar zijn eerste WK-medaille geknokt. In de herkansingsronde was hij te sterk voor David Moura, de Braziliaanse mondiale nummer vier. In de strijd om het brons rekende hij af met de Georgische uittredend wereldkampioen Goeram ­Toesjisjvili.

Een dag voor zijn wedstrijd op zaterdag had hij op Instagram zijn volgers al laten weten dat de WK zijn moment moesten worden. ‘It doesn’t feel like I have waited a year for this chance, it feels like I have waited my whole life’, was de begeleidende tekst bij een foto van een leeuwenkop. ‘Ik kon niet meer doen dan ik er nu aan had gedaan’, aldus Meyer, die een rottige jeugd kende en judo als een uitweg gebruikte.

Probleemgezin

De Bredanaar groeide op in een probleemgezin. Zijn ouders hadden vaak ruzie en financiële problemen. Zelf was hij als kleine jongen naar eigen zeggen onhandelbaar. Om zijn energie kwijt te kunnen stuurden zijn ouders hem op judo. In Breda zat een judoleraar die goed met lastige kinderen overweg kon. Judo werd een uitlaatklep, al was dat maar van korte duur.

Thuis hielden de problemen aan, waarop Meyer als jongen van 10 jaar in een besloten internaat werd geplaatst. Daar dacht hij na over zijn leven en wie hij was. De zoektocht naar zichzelf vormde het fundament voor zijn judocarrière. Hij leerde dat hij dicht bij zichzelf moest blijven. Judo was zijn grootste talent.

Lange tijd gebruikte Meyer, die vorig jaar brons won op de EK, zijn verleden als brandstof op de tatami. Hoe meer tegenstand hij ervoer, hoe harder hij knokte. Toch heeft hij de tijd dat hij kracht ontleende aan de strijd die hij voerde achter zich gelaten. Zijn inspiratie haalt hij tegenwoordig ergens anders uit.

‘Sinds ik bijna drie jaar geleden vader ben geworden, ben ik veel rustiger vanbinnen. Ik haal kracht uit mijn gezin en de liefde die ik van hen krijg. Uit positiviteit. Mijn verleden heb ik een plekje gegeven. Het heeft me gebracht tot waar ik nu ben. Maar het is nu tijd om weer verder te gaan.’

Via sociale media laat hij iedereen meegenieten die mee wil genieten. ‘Ik vind het leuk om mensen mee te nemen in mijn reis door mijn judocarrière. Iedereen mag het meemaken en er inspiratie uit halen. Ik vind het fijn dat ik met mijn talent mensen kan bereiken.’

Meetmoment

Daarbij helpt een bronzen WK-medaille bij de zwaargewichten, de koningsklasse van het judo, weet Meyer. Het toernooi in Tokio was tevens een meetmoment voor de Olympische Spelen volgend jaar, die op dezelfde plek plaatsvinden. Waar elk land op de WK per gewichtsklasse twee judoka’s mocht afvaardigen, ligt voor de Spelen maar één ticket per gewichtsklasse klaar.

Meyer is bij de zwaargewichten in een felle strijd verwikkeld met Henk Grol, de populaire judoka die eind 2017 de overstap maakte van de klasse tot 100 kilogram. De 34-jarige Haarlemmer staat tiende op de wereldranglijst en eindigde op de WK in Tokio als zevende. Toch wil Meyer niets weten van een concurrentiestrijd. ‘Ik ben daar niet mee bezig. Ik weet alleen dat deze medaille mijn kansen op de Spelen heeft vergroot.’

Belangrijker nog, de bronzen plak heeft Meyer het vertrouwen gegeven dat hij het kan. Daarbij werd hij aangemoedigd door de drie medailles die Nederland eerder op de WK won. Ook Juul Franssen (klasse tot 63 kilogram) en Michael Korrel (tot 100 kilogram) veroverden brons, terwijl Noël van ’t End (tot 90 kilogram) zich tot de eerste Nederlandse wereldkampioen in tien jaar kroonde.

Meyer: ‘Plots besefte ik dat alles mogelijk was. Het gaf me net dat beetje extra energie dat ik nodig had voor mijn wedstrijden. Ik heb het nu een keer gedaan en weet dat ik het volgend jaar op de Olympische Spelen wederom kan doen.’