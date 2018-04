Judoka Polling voor vierde keer beste van Europa

In september vorig jaar maakte ze op de WK haar rentree. Maar in Boedapest liet ze zich al in de tweede partij verrassen. Een oude kwaal speelde op: ze was veel te enthousiast terwijl het haar aan wedstrijdritme ontbrak.



Des te knapper was het om te zien hoe geconcentreerd ze vrijdag haar partijen afwerkte. In de kwartfinale kende ze weinig moeite met landgenoot en regerend Europees kampioen Sanne van Dijke, haar concurrent voor een olympisch ticket voor Tokio 2020. Elk land mag per gewichtsklasse maar één judoka afvaardigen naar de Zomerspelen. In Tel Aviv was de clash al na 51 seconden voorbij toen Polling na een houdgreep won met ippon.



Meer moeite had ze met haar Britse tegenstanders Gemma Howell (halve finale) en Sally Conway (finale). 'Zij zijn heel goed in het uitvoeren van hun opdracht. Maar ik wist dat die ene kans zou komen. In mijn hoofd herhaalde ik steeds dat ik kalm moest blijven.'



Met haar Europese titel bevestigde Polling - die in Italië woont en de helft van het jaar aansluit bij de trainingsgroep van haar vriend, de Italiaanse topjudoka Andrea Regis - helemaal terug te zijn. In Tel Aviv liet ze een vernieuwde versie van zichzelf zien. De rustperiode heeft haar goed gedaan. 'Ik wist dat ik de beste zou zijn als ik mijn hoofd erbij zou houden. Ik moest het alleen nog wel laten zien. Dat heb ik gedaan. Ik voel me nu ook weer de beste van Europa.'