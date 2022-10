Judoka Michael Korrel neemt met bronzen WK-medaille revanche voor teleurstellend olympisch optreden

Judoka Michael Korrel is blij met WK-brons. Beeld AFP

Voor Korrel was het de tweede keer dat hij WK-brons kreeg omgehangen. In 2019 eindigde hij ook als derde op de WK. ‘Natuurlijk was het drie jaar geleden speciaal, omdat het mijn eerste WK-medaille was. Maar met deze plak laat ik nog maar eens zien dat ik na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen weer goed in mijn ritme zit.’

De Spelen van Tokio 2021 liepen voor Korrel uit op een deceptie. De nummer twee van de wereld had zijn zinnen gezet op olympisch eremetaal, maar werd al in de tweede ronde roemloos uitgeschakeld. ‘Dat was een harde les’, aldus Korrel. ‘Door de druk stond ik niet vrij op de mat, wat ten koste ging van mijn creativiteit.’

Korrel stelde zich in de periode na Tokio naar eigen zeggen kwetsbaar op om te kijken waar het mis was gegaan. Hij had te weinig sturing over zijn emoties, was zijn conclusie. Met zijn Europese titel in mei bewees hij al geleerd te hebben van Tokio en ook op de tatami in Tasjkent had hij zijn emoties goed onder controle. ‘Tijdens zo’n dag waarop je meerdere partijen judoot, spelen ook emoties op. Die zijn onderdeel van deze sport en daar moet je mee kunnen omgaan’, aldus Korrel. ‘Gelukkig heb ik die goed kunnen managen en steady kunnen judoën.’

Oezbeek kop groter

De Nederlander was in de eerste ronde vrijgeloot en rekende vervolgens op overtuigende wijze af met de Oostenrijker Aaron Fara, Rafael Buzacarini uit Brazilië en de Belg Toma Nikiforov. Maar in de halve finale was hij niet opgewassen tegen thuisfavoriet Moezaffarbek Toerobojev. De Oezbeek, die meer dan een kop groter is dan de 1,83 meter lange Korrel, pakte later op de dag de wereldtitel.

Voor Korrel restte de troostfinale, waarin hij op punten (waza-ari) won van Sulamanidze. ‘Ik ben blij met de manier waarop ik op de mat heb gestaan. Ik heb met mijn hoofd gejudood en me niet laten uitlokken.’

De bronzen plak van Korrel betekende de tweede Nederlandse medaille op de WK. De judobond heeft drie medailles als doel gesteld. Woensdag komen bij de mannen de zwaargewichten Roy Meyer en Jur Spijkers nog in actie. Bij de vrouwen betreedt Marit Kamps in de klasse boven de 78 kilogram de tatami.