Judoka Kim Polling vol ongeloof na afwijzing voor Spelen van Tokio

Kim Polling na afloop van de wedstrijd tegen Margaux Pinot uit Frankrijk. Beeld ANP

Judoka Kim Polling (30) heeft naar eigen zeggen nog niet gehuild. Omdat ze het amper kan geloven. En omdat ze nog steeds denkt dat iemand haar elk moment kan komen vertellen dat het een grap is dat niet zij maar regerend Europees kampioen Sanne van Dijke (25) in de categorie tot 70 kilogram naar de Olympische Spelen gaat.

Als bewijs deelde de nummer drie van de wereldranglijst op sociale media een trits statistieken waaruit zou blijken dat de selectiecommissie van de judobond, die namens Nederland per gewichtsklasse een judoka naar Tokio mag afvaardigen, voor haar had moeten kiezen. ‘Ik wil laten zien waarom ik de dingen zeg die ik zeg’, aldus viervoudig Europees kampioen Polling, die lange tijd de onbetwiste nummer één van Nederland was, maar Van Dijke rap dichterbij zag komen.

Vraagtekens

De judobond zet zijn vraagtekens bij de objectiviteit van de door Polling gedeelde statistieken. Volgens directeur topsport Tjaart Kloosterboer, die samen met extern deskundige Charles van Commenée de selectiecommissie vormde, zijn de cijfers niet volledig. ‘Wij zijn uitgegaan van onze eigen registratie en kunnen aan de hand daarvan onderbouwen waarom wij Van Dijke hebben voorgedragen.’

De keuze tussen Polling en Van Dijke, beiden behorend tot de wereldtop, was veruit de moeilijkste beslissing waar de selectiecommissie voor stond. Gedurende het drie jaar durende kwalificatietraject vochten de judoka’s een verbeten concurrentiestrijd uit, waarbij onder meer resultaten op de EK’s, WK’s, grand slams en winstpercentages tegen judoka’s uit de top-10 van de wereldranglijst als leidraad dienden.

Omdat de verschillen tussen beide judoka’s zo miniem waren, keek de selectiecommissie vooral naar de laatste drie meetmomenten in 2021: de masters in Doha, de grand slam in Tel Aviv en de EK in Lissabon, anderhalve week geleden. Op het laatste toernooi maakte Van Dijke, nummer vier van de wereld en olympisch debutant, het verschil door haar tweede Europese titel te veroveren. In de finale versloeg ze de Française Margaux Pinot, van wie Polling in de halve finale had verloren. Kloosterboer: ‘Dat deze toernooien belangrijk zouden zijn, was aan de judoka’s medegedeeld.’

Voors en tegens

Ook ging de selectiecommissie te rade bij de vier olympische bondscoaches, die onafhankelijk de voors en tegens van beide judoka’s tegenover elkaar zetten. Kloosterboer: ‘Ook daaruit bleek dat Van Dijke licht in het voordeel was.’ Tot onbegrip van viervoudig Europees kampioen Polling, die met haar bronzen medaille op de Masters in Doha de concurrentiestrijd definitief in haar voordeel beslecht dacht te hebben. ‘De laatste twee meetmomenten heb ik niet als piekmomenten gezien.’

Het selectiebeleid is al meer dan tien jaar een heikel punt. Anicka van Emden tekende in 2012 protest aan tegen het besluit niet haar, maar Elisabeth Willeboordse in de categorie tot 63 kilogram naar de Olympische Spelen van Londen te sturen. En in 2008 spande zwaargewicht Grim Vuijsters, zonder succes, een kort geding aan tegen het besluit van de judobond Dennis van der Geest naar de Spelen van Beijing te sturen.

Polling, die op de Spelen van Rio in de eerste ronde verloor van de latere olympische kampioen, zal het oordeel van de bond niet aanvechten. ‘Ik wil niet via een rechtszaak naar Tokio. Wel ben ik benieuwd naar hoe de bond tot zijn besluit is gekomen. De statistieken die ik heb zeggen namelijk iets heel anders.’

De judobond heeft al vaker aangegeven huiverig te staan tegenover een onderling gevecht om te bepalen wie de beste is. Een rechtstreeks duel, zoals ze in het judogekke Japan wel kennen, zou volgens de bond niet representatief zijn voor de internationale verhoudingen. Toch denkt Kloosterboer, die de keuze tussen Van Dijke en Polling ‘afschuwelijk’ noemt, dat een ‘fight off’ een optie voor de toekomst kan zijn als de verschillen tussen twee judoka’s zo minimaal zijn. ‘Het is misschien wel goed om daar toch eens over na te denken.’