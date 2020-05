Judoka Kim Polling traint in Italië op een judomat in haar woonkamer

Kim Polling (onder) tijdens de Olympische Spelen van Rio. Beeld ANP

Je verhuisde in 2017 vanwege de liefde naar Italië, de brandhaard van het coronavirus. Heb je de afgelopen weken in angst geleefd?

‘De maatregelen zijn hier strenger dan in Nederland, maar bang ben ik nog niet geweest. Wij mochten tot vorige week alleen voor de noodzakelijke dingen naar buiten. In mijn geval betekende dat: het weggooien van het afval en boodschappen doen bij de supermarkt. Verder kwam ik het huis niet uit. Binnen voelde ik mij veilig. Sinds een paar dagen mogen we weer naar buiten en op bezoek bij familie, maar de sportaccommodaties zitten nog altijd op slot.

Wil dat ook zeggen dat je al weken niet tot nauwelijks hebt kunnen trainen?

‘In mijn geval gelukkig niet. Ondanks dat ik hier vlakbij Turijn in een zwaar getroffen gebied zit, voel ik mij als sporter een beetje bevoorrecht. Mijn vriend Andrea Regis is ook een judoka. We trainen veel samen. Bovendien hebben we sinds vorig jaar, toen we zijn verhuisd, een trainingsruimte in ons huis. Ik wilde het graag, Andrea vond het onzin. Nu heeft hij mij al een paar keer bedankt. We hebben een paar judomatten, gewichten en nog wat spullen waardoor we nagenoeg alles kunnen doen.’

Alsof je wist dat er een wereldwijde pandemie zou uitbreken en alle sportaccommodaties op slot zouden gaan?

‘Haha nee, hier had ik absoluut geen rekening mee gehouden. Ik ben de laatste jaren veel geblesseerd geweest. Dan is het fijn dat je ook wat dingen thuis kunt doen. Helemaal nieuw is deze situatie dus niet voor mij. Ik ben nu zelfs een stuk relaxter, dan toen ik vanwege een blessure veel thuis trainde. Terwijl ik aan het revalideren was, vochten mijn concurrenten op grote toernooien om de medailles. Daar werd ik heel chagrijnig van. Nu zijn er geen wedstrijden en ligt iedereen stil.’

Hoe zien de trainingen in jullie huis eruit?

‘Mijn conditie- en krachttraining verschilt niet veel van de reguliere conditie- en krachttrainingen bij de club. Ik heb een schema van de club meegekregen dat ik volg. Als mijn vriend en ik gaan sparren, gooien we de judomatten in de woonkamer. Dan kunnen we worptechnieken oefenen, al werpen we elkaar niet echt. Voor je het weet gooien we elkaar tegen de eettafel aan. We hebben hier niet zoveel ruimte als op een echte tatami van acht bij acht meter.’

Hoe moeilijk is het om gemotiveerd te blijven zonder concreet doel voor ogen te hebben?

‘Dat is lastig, al heb ik het geluk dat ik een judoka als vriend heb. Het werkt voor mij heel motiverend als hij naast of tegenover mij staat. Hoe je het ook wendt of keert: je wil toch graag winnen van je vriend. We trainen elke dag één of twee keer. Ik weet zeker dat ik daar veel meer moeite mee zou hebben als ik hier in mijn eentje of bij mijn ouders in Nederland had gezeten.’

Voor een sporter heb je het dus nog niet zo slecht voor elkaar?

‘Ik ben de laatste die je hoort klagen. In plaats van dat ik in de sportschool of bij de club train, moet ik thuis een beetje improviseren. Al ga ik niet elke training tot het uiterste nu er voorlopig nog geen wedstrijden op het programma staan. Natuurlijk vind ik het jammer dat de Olympische Spelen zijn uitgesteld, maar ik heb een stipendium van NOCNSF dus krijg gewoon doorbetaald. Er zijn genoeg mensen die niet meer kunnen werken of hun baan zijn verloren door de coronacrisis. Die hebben meer recht om te klagen dan ik.’

Mede doordat je ADHD hebt barst je altijd van de energie. Het was voor je moeder zelfs de reden om je als klein meisje naar judoles te sturen. Kun je die energie nu nog voldoende kwijt?

‘Tot nu toe wel. De ochtenden gebruik ik om te trainen, ’s middags volg ik vanuit huis Italiaanse les. Hoewel ik er wel een beetje bang voor was, heb ik mij nog geen moment verveeld. Toen de sportaccommodaties dicht gingen en wij binnen moesten blijven, heb ik een puzzel klaargezet voor de momenten dat ik niks te doen zou hebben. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik nog niet ben toegekomen aan die puzzel. En met de versoepelde maatregelen kan ik zelfs weer een rondje fietsen en een ijsje halen. Dat heb ik deze week meteen gedaan.’