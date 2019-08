Judoka Kim Polling is na revalidatie vol vertrouwen voor WK judo

Eerst was er de pijnscheut in haar linkerbeen. Een verrekte spier wellicht? Een week later volgde hetzelfde onaangename gevoel in het rechterbeen. Had ze zich dan misschien verstapt, vroeg Kim Polling zich af. Maar toen de 28-jarige judoka uit Zevenhuizen op een gegeven moment haar voet niet meer kon optillen, werd snel duidelijk wat er werkelijk aan de hand was: een hernia.

Het stond een vierde Europese titel in de klasse tot 70 kilogram vorig jaar niet in de weg. Toch moest ze onder het mes, toen de pijn niet verdween. Wat volgde was een maandenlange revalidatie. Niet eerder werd ze naar eigen zeggen in haar carrière zo ver terug geworpen. ‘Alsof ik de judoworpen opnieuw moest leren.’

In maart dit jaar maakte de viervoudig Europees kampioen haar rentree op de tatami. Maar aansprekende resultaten leverde het nog niet op. Ook op de EK in juni werd de voormalig nummer één van de wereld al in de tweede ronde uitgeschakeld. Des te groter is de druk op haar schouders tijdens de WK in Tokio.

Eerst terugkeren

Op de plek waar de judodiva volgend jaar haar olympische droom hoopt te verwezenlijken, moet ze donderdag bewijzen dat ze er weer is. ‘Ik ben in mijn hoofd nog niet bezig met de Spelen. Ik wilde eerst terugkeren. Dat is gelukt. Nu is het tijd om los te gaan op de WK’, zegt ze vol vertrouwen in aanloop naar het toernooi.

Dat vertrouwen was lange tijd weg. Polling kon zich ruim negen maanden niet normaal bewegen. De eerste pijnscheuten staken op in april vorig jaar. In bed had ze haar benen altijd opgetrokken. Of sliep ze op haar zij. Op die manier had ze geen zenuwpijn. Pas na de operatie in september was ze verlost van de continue pijn. ‘Dat voelde als een enorme opluchting. Ik heb liggen huilen van blijdschap.’

Toch viel de revalidatie haar zwaarder dan verwacht. Ze wilde sneller vooruit dan haar lichaam aankon. De eerste zes weken moest de judoka met ADHD zich als een plank bewegen. Haar rug diende ze zoveel mogelijk recht houden. Pas twee maanden na de operatie mocht ze weer judobewegingen maken. Al ging dat niet vanzelf. ‘De bewegingen waren uit mijn systeem.’

Deceptie

Ze merkte het tijdens de eerste drie grand prix’ waaraan ze in maart en april meedeed. Na twee ronden zaten de toernooien er alweer op. En ook de EK twee maanden geleden liepen uit op een deceptie. ‘De terugkeer is mij enorm tegengevallen. Het was me nog nooit overkomen dat ik vier toernooien achter elkaar voor de kwartfinale al was uitgeschakeld.’

Het gevoel voor de judobewegingen is terug. Maar op de EK ervoer ze dat het nog aan wedstrijdritme ontbrak. ‘Ik was er blijkbaar nog niet klaar voor. Zo eerlijk moet ik zijn.’ Polling is nog altijd op de weg terug. Toch moet ze er deze week in Tokio staan. ‘Met het winnen van een medaille wil ik aan mezelf bewijzen dat ik er weer ben.’

Maar Polling heeft niet enkel iets aan zichzelf te bewijzen. Ze heeft tot 25 mei volgend jaar om de judobond te overtuigen. Nederland mag per gewichtsklasse één judoka afvaardigen naar de Zomerspelen van Tokio. De bond moet in de categorie tot 70 kilogram kiezen tussen de ervaren Polling en de vijf jaar jongere Sanne van Dijke, die in 2017 de Europese titel veroverde en dit jaar zilver pakte op de EK.

Sterker nog, als de huidige nummer 32 van de wereld zal Polling zich eerst in de top-18 moeten knokken, wil ze in aanmerking komen voor een plek op de Spelen. Haar concurrent Van Dijke voldoet met een zevende plek op de wereldranglijst wel aan die vereiste. ‘Als ik een goed WK draai, sta ik zo weer in de top-18. Maar dan moet ik wel een goed WK judoën. Wat dat betreft staat er druk op dit toernooi.’

Broodnodige punten

Al heeft Polling nog niet het gevoel dat de tijd begint te dringen. Ook via de EK volgend jaar kan ze nog de broodnodige punten verzamelen. Wel moet ze in de achtervolging op Van Dijke. Waar de schijnwerper normaal altijd op haar stond gericht, eist ook haar concurrente nu haar plekje op.

Het verontrust de welbespraakte Polling niet. ‘Onze situatie is compleet verschillend. Zij heeft alle toernooien kunnen judoën die ik door mijn blessure heb moeten missen. Het is niet gek dat zij op dit moment hoger op de wereldranglijst staat.’

Met het mes op de keel moet de judoka die jarenlang de ranglijst in de categorie tot 70 kilogram aanvoerde, laten zien hoe sterk ze is. Te beginnen op de plek waar ze over een jaar de mooiste zege uit haar carrière hoopt te halen. ‘Als ik mijn oude niveau haal, zijn er weinig die van mij winnen.’