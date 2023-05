Judoka Joanne van Lieshout is op de mat gezegend met een machtige armklem

Joanne van Lieshout (blauwe pak) is in de strijd om de bronzen medaille in de klasse tot 63 kilo te sterk voor de Mexicaanse Prisca Awiti Alcaraz. Beeld Getty

Joanne van Lieshout staat niet graag op de voorgrond. Het grootste judotalent van Nederland, die afgelopen week met haar WK-brons een lichtpuntje was in een voor Nederland teleurstellende judoweek, is introvert. ‘Ze laat haar judo spreken, niet haar mond’, zegt oud-judoka Juul Franssen.

Als het judo van Van Lieshout spreekt, moet zelfs de nummer één van de wereldranglijst het afleggen, bleek in Doha. Dan worden armen een mikpunt in haar nietsontziende weg naar succes. Drie van haar vier partijen won de WK-debutante opvallend genoeg met een armklem. 20 jaar is ze pas. Maar ook tweevoudig wereldkampioen junioren.

‘Heel verfrissend om naar te kijken’, zegt Franssen, haar voorganger. Tot en met de Olympische Spelen van Tokio, twee jaar geleden, was Franssen de Nederlandse nummer één in de klasse tot 63 kilogram. Door haar WK-brons maakte Van Lieshout een sprong op de wereldranglijst naar plaats vijftien en naar een positie als hoogstgeplaatste Nederlandse.

Grondgevecht

Ze is verfrissend, omdat veel judoka’s minder snel het grondgevecht opzoeken, stelt Franssen. In Japan, bakermat van het judo, staat de judoscholing bekend om aandacht voor het grondgevecht. Maar het gros van de andere judoka’s richt zich vooral op het staande werk om tegenstanders, zoals dat in de judowereld gezegd wordt, ‘op de rug te gooien’.

Dat zijn de spectaculaire punten. Dat wordt vaak als leuker ervaren en dus is er meer aandacht voor tijdens trainingen, zegt Franssen. ‘Wij zijn wel slimmer in het verdedigen van grondgevechten, maar als je zorgt dat je zelf óók een wapen hebt om in te zetten, zoals Joanne, is dat nog slimmer.’

Van Lieshout is op judogebied een combinatie van haar ouders. Moeder Claudia van Lieshout-Moors werd twee keer Nederlands kampioen. Zij blonk uit in de staande technieken, vertelde ze in 2021 in een familie-interview in het Eindhovens Dagblad. Vader John, die ook fanatiek judode, is juist goed in het grondgevecht.

Op dat laatste moet je het als tegenstander bij Van Lieshout niet aan laten komen, stelt Franssen. ‘Je moet meteen gaan staan, of zelf het heft in handen nemen. Maar ga alsjeblieft niet afwachten als je op de grond bent, dan ben je te laat.’

Op haar 5de stapte Van Lieshout voor het eerst de judomat op. Niet aangestoken door haar ouders, maar door haar broer Youri. Hij ging, dat wilde zij ook. Een paar jaar geleden overleed Youri op 17-jarige leeftijd aan een zeldzame vorm van kanker. Die gebeurtenis heeft haar mede gevormd tot de judoka die ze nu is, vertelde ze hetzelfde interview in het Eindhovens Dagblad. ‘Zijn overlijden heeft me mentaal sterker gemaakt, door wat we samen allemaal hebben meegemaakt.’

Flexibel en lenig

Van Lieshout is assertief, onbevangen, maar tegelijkertijd realistisch. Hoog van de toren blaast ze niet, zag Franssen, die haar in de laatste jaren van haar carrière op Papendal tegenkwam. Soms trainden ze samen, het jonkie tegen de routinier.

‘Lief en respectvol’, noemt Franssen haar. ‘Maar als je tegen haar judode, werd ze een steeds lastiger wijf. Wat ik alleen maar mooi vond. Ze trok alles uit de kast en ging gewoon volle bak. Ik kreeg haar niet vaak gegooid hoor. Ze deed echt niet voor mij onder. En als ze weer afgroette, was ze weer dat lieve meisje.’

Van Lieshout beschikt over drie sterke wapens. Ze is effectief op de grond. Maar ook staand heeft ze een sterke schouderworp in haar repertoire. Franssen: ’Daar is ze vliegensvlug.’ En dan is ze ook nog eens ‘niet makkelijk te gooien’. Ze is flexibel en lenig. Franssen: ‘Als je denkt: het is onmogelijk om je hieruit te draaien, kan zij dat wel.’

Daarnaast bracht opgroeien in een judogezin voordelen mee. Voordat ze zelf oud genoeg was voor deelname aan internationale wedstrijden op het allerhoogste seniorenniveau besteedde ze al ontelbaar veel uren aan het bekijken van wedstrijdbeelden, gewoon op zaterdagochtend thuis in Lierop. De liefde voor de sport is nou eenmaal groot in huize Van Lieshout.

Toen tijdens de lockdown de judohal op slot ging en haar teamgenoten noodgedwongen thuis hun judotrainingen op pauze zetten, trainde Van Lieshout met haar jongere broer Yordi en haar ouders door.

Maar waarom heeft zij juist ook dat grondgevecht zo goed ontwikkeld? Franssen: ‘Je moet het leuk vinden en ik denk dat dit bij haar het geval is. Dan kun je er ontzettend goed in worden en dat uitbuiten.’ Wat het haar kan brengen in de toekomst is de grote vraag. De Spelen van Parijs zijn al over een jaar. Er mag slechts één judoka per gewichtsklasse naartoe. Maar met haar WK-brons van afgelopen week doet Van Lieshout goede zaken.