Judo heeft te kampen met verbaal seksueel wangedrag

De onderzoekers van het Kenniscentrum Sport & Bewegen Anton van Wijk en Marjan Olfers, donderdag in Den Haag. Beeld ANP

‘Wat opvalt is dat het de sporters onderling betreft’, zegt onderzoeker Anton van Wijk. ‘Met vrouwen als slachtoffer en de mannelijke collega’s als veroorzaker.’

In het Haagse Nieuwspoort gaf Van Wijk samen met collega-onderzoeker Marjan Olfers een inkijkje in de voortgang van het onderzoek dat zij doen naar de Nederlandse topsportcultuur. Die studie, in opdracht van VWS, zal eind 2024 zal worden gepresenteerd. Concrete resultaten meldden ze daarom nog niet en ook wat de omvang van het probleem in de judosport hielden Olfers en Van Wijk de kaarten tegen de borst.

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

Wel maakten ze duidelijk hoezeer de cultuur van het judo verschilt van jiujitsu, een sport die onder dezelfde sportbond valt. Van Wijk: ‘Het zijn qua sfeer totaal verschillende sporten. Bij jiujitsu is er een goede onderlinge band, veel grappen en hangt er een luchtige sfeer ondanks het harde trainen. Bij judo zien we meer een vechtsportmentaliteit, een harde cultuur.’

De judobond kreeg wel inzicht in de onderliggende cijfers, maar pas vlak voor de persbijeenkomst. Tessa Brouwer, voorzitter van de Nederlandse Judobond, kan daarom nog weinig zeggen over de situatie. Verrast is ze niet. ‘Er waren al signalen en dat was een reden voor ons om aan dit onderzoek mee te doen.’

Binnenkort zal de judobond reageren op de bevindingen. ‘We zullen dit niet verbloemen’, benadrukt Brouwer, die tegelijkertijd aangaf dat de bond al met het welbevinden van hun judoka’s aan de slag is gegaan. ‘De laatste tijd hebben we meer sportpsychologen ingeschakeld en meer coaches aangesteld.’

‘Het is een heel ander verhaal dan het turnen’, vult Olfers aan. De hoogleraar sportrecht deed met haar onderzoeksbureau Verinorm ook onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het turnen. Dat was van een heel andere orde. Daar werden jonge kwetsbare sporters in een verkeerde situatie gebracht door coaches en begeleiding. ‘Turners zijn hun eigen identiteit kwijtgeraakt.’

Roddel en pesten

Voor Olfers is het topsportonderzoek wezenlijk anders dan wat ze in het turnen deed. En het gaat haar donderdag dan ook niet om de meldingen van grensoverschrijdend gedrag in het judo. Dat is slechts een deel van het geheel. Voor haar is de kern van het betoog van Van Wijk en haar dat hun onderzoeksmethode op basis van vragenlijsten, interviews en eigen observaties, tot betrouwbaar resultaat leidt.

Zo bleek bijvoorbeeld dat topsporters over het algemeen een ‘lagere emotionaliteit’ hebben dan de gemiddelde Nederlander. Dat ze minder gevoelig zijn en hard voor zichzelf. Maar ook dat er meer geroddeld en gepest wordt dan buiten de sport.

Als over anderhalf jaar het eindrapport wordt gepresenteerd is Olfers ervan overtuigd dat het een helder beeld zal schetsen van de Nederlandse topsportculturen, zowel de negatieve als de positieve aspecten ervan.

En ze verwacht dat de topsport er wat mee kan. Dat het ‘draaiknoppen’ oplevert. ‘Waar kunnen we aan draaien om de topsportcultuur in Nederland nog verder te verbeteren.’