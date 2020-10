Jubilerende international Hertzberger schiet hockeyers langs Britten

Jeroen Hertzberger (L) met Sander de Wijn na de Pro League hockeywedstrijd heren. Beeld ANP

Hertzberger werd in het verleden zelf bedankt, tot zijn verbijstering door bondscoach Paul van Ass voor de Olympische Spelen van Londen (2012) en tot zijn diepe teleurstelling ook door de huidige Oranje-coach Max Caldas na de Spelen van Rio (2016). Altijd richtte Hertzberger, een aanvaller met een gevoelige neus voor de goal, zich weer op. Donderdag stond hij weer tweemaal op de goede plaats.

In de tweede Pro League-wedstrijd tegen het pittig tot stevig spelende Groot-Brittannië scoorde hij de 2-1 uit een vaker gespeelde strafcornervariant met kanonnier Mink van der Weerden als aangever. Het was een tip-in van grote klasse. De 3-1 viel een minuut later. Nu trok Robert Kemperman van de zijkant voor en plaatste Hertzberger de stick in een flits in de baan van de bal. De wedstrijd, waarin Nederland zijn overwicht uitdrukte in tien strafcorners, was meteen beslist. De ploeg van Caldas toonde kwaliteit en stabiliteit en is klaar voor de botsing van volgende week tegen wereldkampioen België, land met een avondklok.

De jubileuminterland van donderdag was een galavoorstelling voor Hertzberger. Dat was aan zijn ambitie in het veld te zien. Hij joeg in grote concentratie op goals en werd, terecht, gekozen tot man van de wedstrijd, waarvoor hij een glazen plaquette ontving die thuis een speciaal plaatsje zal krijgen. De coronatijd van spelen zonder publiek maakte dat er niet uitbundig werd gehuldigd, dat slechts coach Caldas een paar complimenterende woorden sprak en dat de familie thuis van achter de buis of de laptop toekeek.

De twee doelpunten moeten al dat gebrekkige decor voor Hertzberger hebben goedgemaakt. Ook was er de eer dat hij, de rappe aanvaller, de hall of fame van Nederlandse grootheden, de 250plussers, betrad. Hertzberger is de elfde hockeyinternational die zo’n enorme reeks achter de naam heeft gekregen. Het gaat van Marc Delissen tot Stephan Veen en van Jacques Brinkman tot Teun de Nooijer.

De laatste, briljante spits en linksmidden die liefst vijf Olympische Spelen hockeyde, is van de hors catégorie: met 453 interlands en 214 goals. Wat gemiddelde productie betreft mag Hertzberger zich vergelijken met De Nooijer. Hij heeft 0,48 goals (per wedstrijd) achter de naam, De Nooijer is goed voor 0,47. Qua hoofdprijzen blijft Hertzberger ver achter. Daar moet volgend jaar in Tokio bij de uitgestelde Spelen van 2020 iets serieus aan veranderd worden.