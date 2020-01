Ju en Gorjatsjkina maken spektakel van WK-match

Ju Wenjun speelt haar WK-wedstrijd tegen Aleksandra Goryachkina. Beeld AFP

Tegen beter weten in hoop ik dat eind dit jaar de strijd om de wereldtitel tussen Magnus Carlsen en zijn uitdager net zo onderhoudend zal zijn als de WK-match van de vrouwen. Zo spannend was de op en neer golvende clash tussen de Chinese wereldkampioen Wenjun Ju (28) en de Russische uitdager Aleksandra Gorjatsjkina (21) dat amper werd geklaagd over het niet altijd even hoge niveau van het vertoonde spel.

Net als Carlsen en Caruana in 2018 ­hielden Ju en Gorjatsjkina elkaar in Shanghai en Vladivostok in twaalf klassieke partijen in evenwicht. Niet na twaalf remises, maar na een opwindend gevecht met zes overwinningen over en weer. Beiden ­kregen kansen de tweekamp te beslissen. Bij een 4,5-3,5 voorsprong gaf Gorjatsjkina in de negende partij een kansrijke positie uit handen met fatale gevolgen.

In een poging het verloren terrein onmiddellijk te heroveren waagde ze een dag later in een gelijke stand een volstrekt ongemotiveerde winstpoging die desastreus uitpakte. De match leek voorbij, maar bungelend aan de laatste tak lukte het Gorjatsjkina in de twaalfde partij een play-off af te dwingen. Daarin gaf de grotere slagvaardigheid van Ju de doorslag. Nadat Gorjatsjkina een grote kans had gemist, prolongeerde de kampioen haar titel dankzij een overwinning in de derde tiebreakpartij.

De nipte nederlaag was zuur voor de jonge uitdager, die zeker niet de mindere was geweest van haar ervaren tegenstander. Carlsens coach Peter Heine Nielsen twitterde: ‘Ik moet bekennen dat ik medelijden heb met Gorjatsjkina. Niettemin gaf ze ons hoop dat we ooit een wereldkampioen zullen hebben met de initialen AG.’ Anish Giri zal het plaagstootje met een glimlach hebben geïncasseerd.

Ju – Gorjatsjkina

Derde tiebreakpartij

1. Pf3 d5 2. g3 c6 3. Lg2 Lg4 4. 0-0 Pd7 5. h3 Lh5 6. d4 e6 7. c4 Le7 8. cxd5 exd5 9. Pc3 Lxf3 10. exf3

In de eerste tiebreakpartij bereikte Ju niets na 10. Lxf3.

10 ... Pgf6 11. h4 0-0 12. Lh3 Pb6 13. Dd3 Te8 14. b3 Pfd7 15. Te1 Lf6 16. Ld2 a5 17. Kg2 Pf8 18. Txe8 Dxe8 19. Te1 Dd8 20. Pd1 Pbd7

Te aarzelend spel van zwart. Sterker is 20 ... a4 21. Pe3 (21. b4 Pc4) 21 ... axb3 22. axb3 Pc8, gevolgd door 23 ... Pd6.

21. Pe3 Db6 22. Lc3 a4 23. b4 Pe6 24. Lxe6 fxe6 25. Pg4 Te8 26. f4 Dd8 27. h5 h6 28. Te3 Kh8 29. b5!

Diagram links

Zwart moet zich op beide vleugels van het bord verdedigen. Die taak is te zwaar.

29 ... Pb8 30. De2 cxb5 31. Dxb5 Dc8 32. Dxa4 Pc6 33. Lb2 Te7 34. Dc2 De8 35. Pxf6 gxf6 36. La3 Tg7 37. f5 e5 38. dxe5 fxe5 39. f6 Tg5 40. f4 Txh5 41. fxe5 De6 42. Kg1 d4

Nu wint wit onmiddellijk, maar ook na 42 ... Tf5 43. Dc5 is zwart verloren.

Diagram rechts

43. Dg6 Dd7 44. e6 Dc7 45. Dxh5

Zwart geeft op.