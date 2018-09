Joshua komt met schrik vrij en behoudt bokstitels ondanks gebroken neus

Het kostte een gebroken neus, maar de Britse wereldkampioen zwaargewicht Anthony Joshua heeft zijn gevecht tegen Alexander Povetkin zaterdagavond via een technische knock-out gewonnen. In een nat, volgepakt Wembley ging de Rus in de zevende ronde tegen de grond na enkele forse klappen van Joshua die zijn drie wereldtitels behield. Nu lonkt een gevecht met Amerikaan Deontay Wilder, die veertig gevechten rij ongeslagen is.

‘Lol’: dat beleefde de 28-jarige Brit naar eigen zeggen aan het gevecht met de elf jaar oudere Rus, maar gemakkelijk had de favoriet het aanvankelijk niet. Aan het einde van de eerste ronde kreeg hij tot schrik van de ruim tachtigduizend aanwezigen een uppercut te verduren, die zijn neus brak. Ook de linkse hoeken van de kleinere Povetkin leverden gevaar op. Het leek op een Russische roulette.

Een domper hing in de lucht, zeker nadat Joshua, geheel in het wit gekleed, als een hedendaagse Mohammed Ali was opgekomen. Kon deze Rus, die in zijn carrière twee keer op doping is betrapt, de opmars van de populaire thuisbokser stuiten? In Moskou moet Vladimir Poetin, een liefhebber van vechtsporten, de ontwikkelingen met genoegen hebben aanschouwd, zeker omdat Joshua relatief weinig ervaring heeft met lange gevechten.

Foto REUTERS

Leeuw versus antilope

Halverwege het gevecht leefde de tijdelijke bokstempel op. De voormalige metselaar begon zijn ritme te vinden. Een linkse hoek en een rechtse directe zorgden ervoor dat de Rus tegen de grond ging. Hij leek niet verder te kunnen, maar verrees net op tijd. Lang duurde de wederopstanding niet. Opgejaagd door het publiek ging Joshua als een leeuw achter een gewonde antilope aan.

Na afloop van zijn 22ste gewonnen profvecht op rij zei Joshua dat hij de druk van de natie op zijn brede schouders voelde rusten en dat hij last had van lichte griep. In de wetenschap dat Povetkins hoofd veel kan incasseren, had Joshua besloten hem in de eerst ronden vooral op het lichaam te raken om hem te verzwakken. Uiteindelijk was Joshua’s brute kracht te veel voor de Rus, die als prof alleen had verloren van Wladimir Klitschko.

Foto REUTERS

Joshua blijft de beste in de zwaargewichtklasse van drie van de vier belangrijkste bonden: de World Boxing Organization, de World Boxing Association en de International Boxing Federation. Alleen in de Amerikaans-Mexicaanse World Boxing Council leidt de Amerikaanse bokser Wilder. ‘Moge deze kampioen zich ertoe brengen hierheen te komen’, luidde Joshua’s invitatie, ‘voor een goede oude matpartij.’

Via Twitter richtte hij zich, als een heer, tot zijn verslagen tegenstander. ‘Udachi Povetkin. Veel succes in de toekomst.’