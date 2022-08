José Mourinho is in Italië nog The Special One en dat zal de Serie A weten

Jose Mourinho geeft aanwijzingen tijdens een oefenduel tussen AS Roma en Tottenham Hotspur, eind juli in Haifa. Beeld AFP

Nog niet al te lang geleden heersten de Italiaanse ploegen in het topvoetbal. Tussen 1992 en 1998 stond in elk van de eerste zes finales van de Champions League een club uit de Serie A. In 2002/2003 was de finale zelfs volledig Italiaans, met Milan als eindwinnaar na – hoe kan het ook anders – een penaltyreeks tegen Juventus na 120 doelpuntloos voetbal.

Maar van die machtspositie is totaal geen sprake meer. Van de grote vijf Europese clubcompetities - Premier League (Engeland), Bundesliga (Duitsland), LaLiga (Spanje), Ligue 1 (Frankrijk) en Serie A - kan de Serie A rekenen op de minste tv-gelden in internationaal opzicht. In Italië is het landelijke competitie nog altijd razend populair, maar buiten de landsgrenzen heeft de competitie haar status van weleer ook in commercieel opzicht verloren

Herkansingscompetitie

De topscorerslijst van het afgelopen seizoen is illustrerend. Met Ciro Immobile (Lazio), Tammy Abraham (Chelsea), Marko Arnautovic (Bologna), Edin Dzeko (Inter) en Gerard Deulofeu (Udinese) bestond de helft van de top-10 van beste schutters uit afdankertjes uit grotere competities. De Serie A is verworden tot een herkansingscompetitie.

Veel van de topclubs spelen zelfs bewust met hun beleid in op deze status van rebound-liga. Met een door hedgefundgeld gefinancierd scoutingsapparaat vol datanerds en video-analisten smeedde Milan vorig seizoen een betaalbare kampioensploeg. Spelers als Fikayo Tomori (ex-Chelsea), Theo Hernández en Brahim Díaz (ex-Real Madrid), Ismael Bennacer (ex-Arsenal) losten hun grote beloftes alsnog in, eenmaal verlost van de moordende concurrentiestrijd die elders vele jonge spelers doet wegkwijnen.

Juventus shopt deze zomer in een iets chiquer segment van 'afdankertjes’. Waar Ángel di María bij Paris Saint Germain nooit meer dan een ondergewaardeerde superknecht was in de schaduw van megasterren als Kylian Mbappé, Neymar en Lionel Messi, zal de Argentijn vanaf dag één in Turijn de nieuwe grote man zijn. Hetzelfde geldt voor de teruggekeerde Paul Pogba. Waar Manchester United na vijf seizoenen wel genoeg had van de even begenadigde als wisselvallige midmid, mag de enigmatische Fransman bij Juventus weer elke bal op het middenveld opeisen. De Oude Dame laat er geen gras over groeien, nu de club twee seizoenen op rij de landstitel is misgelopen.

Voor de andere grotere Italiaanse clubs is het hopen dat de crisis bij Juventus nog even aanhoudt. Want de nietsontziende dominantie van de ploeg uit Turijn in de jaren daarvoor, heeft de Serie A als potentiële eindbestemming geschaad. Tussen 2012 en 2020 werd Juventus negen keer achtereen kampioen, meermaals met een puntenvoorsprong in de ruim dubbele cijfers op de runner-up.

Als de Serie A in deze periode al sterspelers uit het buitenland kon verleiden, was de keuze snel gemaakt: Juventus. Maar het enorme risico dat de club uit Turijn nam met het aantrekken van Cristiano Ronaldo, werkte uiteindelijk tegen de club. Deze gok leverde een financiële knauw op, in plaats van de zo begeerde eindwinst in de Champions League.

Romeinse euforie

Voor spektakel moet je niet meer in Turijn zijn, maar in Rome. Want het bekendste voetbalgezicht in de Serie A is geen speler, maar een trainer. In jaar één pakte José Mourinho met AS Roma meteen een prijs door Feyenoord in de finale van de Conference League te verslaan. En hij was in Italië al een levende legende sinds hij de treble met Internazionale in 2010 won. In zijn tweede jaar in Romeinse dienst wil The Special One doorpakken. Dit betekent vooral: nieuwe spelers, het liefst met zoveel mogelijk allure.

In tegenstelling tot zijn laatste dienstverbanden in Engeland is Mourinho’s wil in Italië nog steeds wet. En dus verraste Roma vriend en vijand, door Paulo Dybala, sterspeler van Juventus, transfervrij vast te leggen. De keuze van de Argentijn voor Mourinho heeft het rood-gele deel van Rome in extase gebracht. Bij zijn presentatie als Romanista werd Dybala bij het Palazzo della Civiltà Italiana opgewacht door meer dan tienduizend luid keels zingende fans.

Een week later mocht ook Georginio Wijnaldum met deze gekte kennismaken, toen het Romeinse publiek voorafgaand aan een oefenwedstrijd een staande ovatie gaf aan de Nederlandse nieuwkomer. De beelden van Dybala en Wijnaldum gingen de wereld over. De bravoure van Mourinho lijkt in elk geval al in één opzicht winst op te leveren: de Serie A staat weer op de map als eindbestemming.