Jose Mourinho countert met Spurs naar de top

Mourinho met een drietal Tottenham spelers. Beeld AP

Groot was de scepsis toen de Portugees de leiding op White Hart Lane had overgenomen van Mauricio Pochettino. Meest gehoorde klacht was dat Mourinho’s liefde voor de counter niet zou passen bij de Spurs-traditie van sprankelend voetbal, al dan niet leidend tot heroïsche nederlagen. Maar het verlangen naar een prijs is groot bij de club die voor het laatst in 2008 iets won, de League Cup. De laatste landstitel dateert uit het jaar waarin de Berlijnse Muur werd gebouwd, 1961.

Spurs stond veertiende toen Mourinho met zijn onafscheidelijke compagnon Rui Faria in Noord-Londen arriveerde, en eindigde eind juli als zesde. Dat was dankzij een sterke reeks na de lockdown toen hij weer kon beschikken over zijn sterspelers Harry Kane en Son Heung-Min. Tijdens de lockdown was Mourinho, die een pragmatische omgang met regels koestert, in het nieuws gekomen nadat hij stiekem bleek te hebben getraind met Tanguy Ndombele, een speler die sterk vooruit is gegaan.

Mourinho zelf was afgelopen seizoen de ster van de docureeks All or nothing, maar het lijkt erop dat Amazon te vroeg in de wandelgangen van White Hart Lane is komen filmen. Na een valse start - een 1-0-verlies tegen Everton - speelt Spurs als een serieuze kandidaat voor de titel. Voorin weten Kane en Son elkaar blindelings te vinden, zeker in uitwedstrijden wanneer ze ruimte hebben. Na de terugkeer van de vedette Gareth Bale heeft Mourinho er zelfs een luxeprobleem. Interessant is dat Kane wat dieper speelt, als spelverdeler.

Een belangrijke aanwinst voor het team is de Deen Pierre-Emile Kordt Højbjerg. De van Southampton overgekomen middenvelder gaat voorop in de strijd. Treffend waren de verbeten gezichten waarmee Mourinho en Højbjerg elkaar na de zege op City feliciteerden. Sinds de komst van Mourinho is Spurs slimmer en geniepiger geworden, met Kane wederom als beste leerling. In All or nothing had Mourinho geklaagd dat hij zijn spelers te lief vond, te naïef.

Wat Tottenham nog niet goed kan, is het spel maken. Tegen City was dat geen enkele probleem. De thuisploeg liet de Citizens aan de bal, om in de counter toe te slaan. In de vijfde minuut scoorde Son, zijn negende alweer dit seizoen, en in de 65ste minuut bepaalde invaller Giovani lo Celso de eindstand, een halve minuut na het veld te hebben betreden. De cijfers waren veelzeggend. Hoekschoppen: 0-10. Schoten: 4-22. Balbezit: 34 procent - 66 procent. De enige statistiek die voor Mourinho telt is echter de eindscore.

Komend weekeinde wacht Chelsea op Stamford Bridge.