Jorinde van Klinken grijpt naast medaille bij het discuswerpen

Jorinde van Klinken in München. Beeld Klaas Jan van der Weij

Tienduizenden Duitse fans brulden het uit in het Olympiastadion, want zojuist had hun landgenoot Niklas Kaul met de overwinning op de 1.500 meter de tienkamp op zijn naam geschreven. In de storm van geluid die opstak verscheen op een van de enorme schermen ook even het gezicht van Jorinde van Klinken. Met een bedrukt gelaat staarde ze voor zich uit.

Zo leek het, maar het was niet werkelijk zo, benadrukte ze na afloop. Ze mocht verloren hebben van Sandra Perkovic, die haar zesde Europese titel op rij greep met 67,95 meter, en van de Duitsers Kristin Pudenz (67,87m) en Claudine Vita (65,20m), ze genoot juist van het feestgedruis in het Olympiastadion. Ook voor de discuswerpsters schreeuwden de fans hun kelen schor, zeker voor de Duitse. Tussen dat alles in richtte Van Klinken zich ook op zichzelf. Dat was wat er op de schermen te zien was. Ze was niet somber, maar gefocust. ‘Het was echt geweldig.’

Nadat ze op maandag brons won bij het kogelstoten was ze vastbesloten om bij het discuswerpen ook uit te halen. Die discipline gaat haar de laatste jaren het beste af. Bij de WK in Eugene werd ze vierde en ze zette vorig het nationaal record op 70,22 meter. Ze mocht dus best wat verwachten op de EK.

Misschien zou ze de eerste vrouw sinds Ans Niesink in 1946 worden die namens Nederland een discusmedaille zou pakken. En de eerste sinds Tamara Press die in die beide disciplines het EK-podium zou halen. De Sovjet-atlete deed dat in 1962 met tweemaal goud. Die precieze statistiek kende Van Klinken niet. Zij dacht dat het sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer was voorgekomen. Wel was ze ervan doordrongen dat het een zeldzame prestatie was en ze wilde dolgraag laten zien dat zij tot zoiets in staat was.

Openingsworp

Van Klinken begon goed met een eerste worp van 64,03. Niemand kwam zo ver bij de eerste poging. Maar wel bij volgende worpen wel en zo zakte Van Klinken steeds verder weg en stond haar gezicht steeds somberder. Uit alle macht probeert ze haar openingsworp te overtreffen maar slingerde haar de schijf van 18 centimeter doorsnee en een gewicht van één kilogram te vaak te laag weg. Ze kwam nog tot 64,43 bij haar vijfde poging, maar genoeg voor het podium was dat niet meer.

Drie keer waren haar worpen ongeldig, maar dat was inherent aan haar strategie. Ze rekende zichzelf tot de vijf kanshebbers op goud, maar wist dat ze dan risico moest nemen. Een te gezapige worp zou nooit de titel hebben opgeleverd. ‘Ik ging voor de alles of niets en nu is het echt niets geworden.’

Het ontbrak haar aan de juiste techniek. Zoals wel vaker dit jaar trok ze aan het einde van haar pirouette op de betonnen ring haar hoofd naar links weg. ‘Dan gaat de discus omhoog of naar laag, maar in ieder geval vliegt ie dan naar rechts en dan kun je nooit al je kracht erin kwijt.’

Vermoeidheid

Ze voelde na afloop de vermoeidheid van twee disciplines in twee dagen, maar ze was ervan overtuigd dat haar optreden bij het kogelstoten haar vermogens bij het discuswerpen niet negatief beïnvloed hadden. ‘Ik kan me dat niet voorstellen. Achteraf ben ik vermoeid, maar je staat steeds maar twee seconden in die ring. Als je nou een 5.000 meter loopt, oké. Maar dit zou niet moeten uitmaken.’

Ondanks de vierde plaats op haar lievelingsonderdeel was ze tevreden met de EK. ‘Ik ben nog nooit zo hoog geëindigd op beide onderdelen. Gemiddelde derde-en-een-half. Dat is niet slecht.’

En die dubbele podiumplaats bij kogelstoten en discuswerpen, die komt er wel, daarvan is ze overtuigd. ‘Ik kijk ernaar uit om de eerste te zijn die dat sinds 1962 op een EK doet. Ik weet niet wat het jaartal voor het WK is, maar daar heb ik ook grote plannen.’