Jorien ter Mors zet razendsnelle tijd neer op de olympische 1.000 meter: goud

De Twentse, die ook op het shorttrackijs actief is, had haar pijlen dit seizoen eigenlijk op de 1.500 meter gericht. Dat is de afstand waarop ze in 2014 olympisch kampioen werd. Toen ze zich - met een ziekte onder de leden - bij het olympisch kwalificatietoernooi voor die afstand niet wist te plaatsen, was ze veroordeeld tot de kilometer. 'Soms moet je roeien met de riemen die je hebt. En dat is er één: de 1.000 meter', stelde haar coach Jeroen Otter.



Alle aandacht op de 400-meterbaan ging naar het verbeteren van haar start. Die is op de sprintafstand cruciaal en hoewel ze al een tijd met knie- en rugklachten kampte, verteerde ze de extra krachttraining van de laatste weken goed. Dat voorspelden Ter Mors en Otter al voor de rit, maar de overwinning was het ultieme bewijs. Op het middenterrein vielen de twee elkaar in de armen. 'Ik heb heel veel risico's genomen. Ik heb heel veel krachttraining gedaan, het maximale eruit gehaald. Dat heeft zich uitbetaald.'

