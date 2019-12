Jorien ter Mors faalt op drie afstanden: ‘Mijn lichaam voelt machteloos’

Jorien ter Mors na diskwalificatie op de 1000 meter tijdens het NK Afstanden in Thialf. Beeld ANP

Hoog en schril lachte Jorien ter Mors toen zondagmiddag werd geconstateerd dat het niet haar weekend was geweest. ‘Het is meer een cynische lach’, legde ze uit. ‘Wat moet ik anders?’ De NK afstanden had ze zojuist met een diskwalificatie op de 1.000 meter afgesloten. Het was een passend einde van een teleurstellende driedaagse voor de 30-jarige Twentse.

Vrijdag was Ter Mors met 1.57,88 slechts tiende geworden op de 1.500 meter, de afstand waarop ze in 2014 olympisch kampioen was geworden. Zaterdag werd ze in 38,46 zesde op de 500 meter, op ruime afstand van winnares Jutta Leerdam (37,75). Ook dat viel tegen, in 2016 en 2017 was Ter Mors nog nationaal kampioen op de kortste afstand.

Op beide afstanden bleef ze ver verwijderd van de topdrie en kwalificeerde ze zich niet voor de EK en WK afstanden. De 1.000 meter op zondag was haar laatste kans om nog wat goed te maken. Het is haar beste afstand. Ze werd er in Pyeongchang olympisch kampioen op, maar in Thialf kreeg ze de kans niet om te laten zien wat er van die olympische glans nog over was. Ze werd naar de kant gestuurd na twee valse starts.

Ter Mors had niet stilgestaan, oordeelde de starter. De schaatsster was zich van geen kwaad bewust, maar berustte in haar lot. ‘Die tweede valse start had ik niet door dat ik niet stil stond’, zei ze. ‘Maar goed, dit hoort bij de sport. Volgens de starter stond ik niet stil. Klaar.’

Ze klonk stellig, maar haar lichaamshouding was anders. De voorheen loeisterke Ter Mors straalde onmacht uit in de catacomben van Thialf. Niet om die valse start, maar om de vormcrisis die haar weekend had verzuurd. Ze kampt er al sinds de wereldbekerwedstrijden in Kazachstan van begin december mee.

Vorm kwijt

Ze heeft een zwaar jaar achter de rug. Vorige winter werd ze aan haar knie geopereerd en ze moest maanden revalideren. Onderweg liep haar relatie op de klippen. Aanvankelijk leek het erop dat ze ondanks dat op het ijs sterk was. Bij haar rentree in de wereldbeker, in Minsk, werd ze prompt tweede op de 1.000 meter.

Daarna ging het bergafwaarts, vooral nadat ze in Kazachstan ziek was geworden. Sindsdien is ze haar vorm kwijt. ‘Ik ben niet fit, maar niemand weet wat het is. Mijn lichaam voelt machteloos. Natuurlijk, mijn knie is ook nog niet top, dat speelt voor een deel ook nog mee.’

Ze heeft al medische tests laten uitvoeren, maar haar ‘bloedwaarden waren beter dan ooit’. Het maakt het gevoel van onmacht alleen maar groter dat ze niet weet waar het precies aan schort. ‘Dat is waarom het moeilijk is om de knop om te zetten en door te gaan.’