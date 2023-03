Jordan Stolz mag dan lui zijn, op de snelle schaatsnummers is hij een fenomeen

Jordan Stolz op de de 1000 meter. Beeld Klaas Jan van der Weij

Als Jordan Stolz zijn rondes op zijn thuisbaan in Milwaukee schaatst is er nauwelijks publiek. Zijn coach, een paar andere schaatsers wellicht en zijn moeder Jane. Zij filmt elke training. In Thialf is zijn moeder er ook met vader Dirk, weggestoken in de mensenmassa van meer dan 10 duizend brullende schaatsfanaten. Voor de pas 18-jarige Stolz lijkt dat niets uit te maken. Uiterlijk onaangedaan doet hij wat hij het liefste doet: zo hard mogelijk rondjes schaatsen.

Stolz is ‘laid back’, zeggen zijn ouders. Lui zelfs. Zijn moeder moet hem soms zijn bed uit jagen. En als zijn coach meldt dat hij nog een paar minuten tot de start heeft, neemt hij dat rustig voor kennisgeving aan om vervolgens op het ijs iedereen te verbazen. Zoals zondagmiddag, wanneer hij met 1.43,59 op de 1.500 meter een uniek drieluik besluit: winst op de 500, 1.000 en 1.500 meter.

Sinds de introductie van de WK afstanden in 1996 wist geen enkele man drie afstanden in één toernooi te winnen. Maar de jonge Amerikaan verschalkt op de 1.500 meter regerend olympisch 1.500-meterkampioen Kjeld Nuis (1.43,82). Op de 1.000 meter is hij in 1.07,11 te rap voor de olympisch kampioen Thomas Krol, die 1.07,78 rijdt. Beide zeges volgen op zijn gouden WK-debuut op de 500 meter van vrijdag: hij wint in 34,10 seconden. En telkens blijft hij er ijzig kalm onder.

Snel in de bochten

Vol ontzag kijkt Canadees Lauren Dubreuil, die met zilver op de 500 genoegen moest nemen, naar de nieuwkomer. Hij roemt de manier waarop de Amerikaan schuin naar binnen hangt en dan zijn tempo in de bocht enorm opschroeft, een erfenis van shorttracktraining in zijn kindertijd.

Krol, die hem een fenomeen noemt, tast in het duister over zijn precieze kracht. ‘Hij zit niet eens zo diep, maar het gaat wel ongelooflijk hard. Dus hij doet iets heel goed’, zegt hij na de 1.000 meter. ‘Maar wat? Dat is aan Jac Orie om uit te zoeken.’

De Amerikaan Jordan Stolz is zondag op de 1.500 meter op weg naar zijn derde titel bij de WK afstanden in Heerenveen. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Zo gaat dat bij de Nederlandse commerciële ploegen: de begeleidingsstaf houdt in de gaten wat de concurrentie doet. Stolz heeft die luxe niet. Hij heeft in Bob Corby, die in 1984 de Amerikaanse olympische ploeg begeleidde, een ervaren trainer. Maar Stolz heeft ook heel veel zelf uit moeten vogelen.

In Amerika is ijs er vooral om een puck overheen te rammen. Langebaanschaatsen is een liefhebberij voor zonderlingen. In Milwaukee, op een van de twee overdekte ijsbanen in het land, telt de club maar 40 leden. Veel kennis die onder Nederlandse schaatsers gemeengoed is, ontbreekt er. Stolz leerde zichzelf hoe hij zijn ijzers moest prepareren en bestudeert zelf de filmbeelden die zijn moeder maakt tot in detail.

Leergierig

Als het op schaatsen aankomt is Stolz leergierig. Op school niet zo. Hij moet nog eindexamen doen, maar zou het liefst zijn huiswerk laten voor wat het is. ‘Hij haat het’, zei zijn moeder. ‘We moeten erbovenop zitten’, vulde vader senior aan.

De 18-jarige wereldkampioen volgt van jongs af aan online onderwijs. Dat maakt het gemakkelijker om te combineren met training en wedstrijden. Het maakt zijn wereld ook kleiner: hij heeft de ijsbaan en het ouderlijk huis in Kewaskum, een klein dorpje op een klein uur rijden van Milwaukee. Daartussen pendelt hij, buiten het internationale wedstrijdseizoen, heen en weer.

Zijn liefde voor het schaatsen begon in zijn eigen achtertuin. Daar veegde hij als 5-jarige met zijn zus een baantje op de vijver om tegen elkaar te kunnen racen. En het jaar erna weer, want de winters in Wisconsin zijn streng. En ijshockey? Dat is niets voor hem. Hij is geen teamspeler, maar een individualist.

Hij komt in zichzelf gekeerd over, op een voor een topsporter goede manier. Hij heeft geen boodschap aan wat anderen doen of zeggen. Zelfs de vergelijking met Eric Heiden, de vijfvoudige olympisch kampioen van 1980, brengt hem niet van zijn stuk. Hij is er inmiddels aan gewend.

Aanvankelijk leek de overeenkomst met Heiden, die in Lake Placid alle vijf individuele afstanden won, niet veel verder te gaan dan dat ze beiden uit Wisconsin komen. Nu beginnen er meer gelijkenissen op te vallen. Allebei debuteerden ze op hun 17de op de Winterspelen. Beiden haalden bij dat debuut het podium niet, maar braken het seizoen erna wel door.

Junior en senior

Stolz is sinds dit weekeinde bovendien de eerste schaatser sinds Heiden die in dezelfde winter afstandszeges boekt bij de WK voor junioren én senioren. Stolz werd in februari vijf keer wereldkampioen bij de junioren: op de 500, 1.000 en 1.500 meter, de massastart en hij won het allroundklassement.

Junior en senior, Stolz is op meer vlakken volwassen en kind ineen. De paar vlassige haartjes op zijn kin en bovenlip verraden dat hij zich nog nooit geschoren heeft. Tegelijkertijd heeft hij de diepe bromstem van een man. En volgens Krol weet hij in het krachthonk 190 kilogram zware halters op te tillen. ‘Dat doe je normaal als junior niet. Ik denk dat hij biologisch iets verder is dan normaal.’

Nuis waarschuwde eerder deze winter nog dat de jonge Amerikaan niet te snel op het schild gehesen moest worden. Dat media en fans hem de tijd en rust moesten gunnen om zijn plek te vinden. ‘Die jongen is ontzettend goed, maar weet ook nog totaal niet wat hij in de tank heeft.’

Zelf heeft Stolz best een idee hoeveel beter het nog kan. ‘20 procent’, zegt hij. Hij lacht erbij, maar of het helemaal een grap is, wordt niet duidelijk. Hij trekt zijn gezicht direct weer in de plooi. Rustig. Kalm.