Joost Luiten voorlopig in achterhoede KLM Open - er gaat elke keer wat anders mis

Vorm is iets ongrijpbaars. Soms speelt hij drie rondes goed, maar verknalt het in één waardeloze ronde. Hij is inmiddels afgezakt naar plek 94 op de wereldranglijst en als hij ook in Spijk de cut niet haalt, verspeelt hij gezien zijn overwinning van vorig jaar veel punten en zakt hij zo ver weg dat hij niet meer in aanmerking voor het meespelen in de majors.



Hij wil niet wanhopen. 'Mijn belangrijkste toernooi is altijd het volgende toernooi. Als het hier op het KLM Open niet lukt, moet het volgende week in het Portugese Open maar gebeuren.'



Hij is 31 en dat is zeker niet te oud voor een golfer. Tot nu toe is hij de succesvolste Nederlandse golfer ooit met vijf overwinningen op de Europese Tour. In 2014 stond hij op plek 29 van de wereldranglijst en leek Luiten even door te kunnen stoten naar de wereldtop. Maar daarna kwam er ondanks de wisseling van caddies en de aanstelling van een mental coach de klad in. Vorig jaar won hij in Spijk echter het KLM Open weer overtuigend met drie slagen voorsprong.