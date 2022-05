Joost geniet van zijn laatste wens, zelfs van de grimmigheid

Joost, een jongen van 15 jaar, is ongeneeslijk ziek. In januari liep hij opeens een beetje mank. Nadat hij in het traject van onderzoek terecht was gekomen, ontdekten ze een zeldzame, agressieve tumor bij zijn ruggengraat.

Joost houdt zielsveel van voetbal. Hij wilde, als een soort laatste wens, naar de finale van de Champions League, want voetbal is pure magie voor hem, zoals het dat voor miljoenen mensen is. Zo bleek ook weer met de uittochten van supporters bij de Europese finales van de afgelopen weken.

Via een actie werd geld opgehaald en voorzitter Just Spee van de KNVB hielp mee met het verkrijgen van kaarten voor Joost en zijn gezelschap. Zaten ze daar prinsheerlijk, bij Liverpool - Real Madrid in Parijs. In de chaos van de veel te laat begonnen wedstrijd, door deerniswekkend gedoe met supporters en politie buiten, stuurde ik een van zijn begeleiders een appje. Of het goed met ze ging? Het antwoord: ‘Joost geniet enorm.’

Gelukkig. Want ik had wel een hoop te zeiken over deze wedstrijd en alles daaromheen. Allereerst om de schandalige organisatie, zoals helaas vaker het geval in Frankrijk, en zeker bij het Stade de France in Saint-Denis, dat ligt bij eindeloze, soms troosteloze betonnen voorsteden van Parijs. Honderden ‘lokalen’ zonder kaartje bestormden het stadion, waardoor de organisatie poorten sloot. Duizenden supporters van Liverpool met kaartjes waren buitengesloten, huilend van verdriet en door in hun ogen gespoten traangas of pepperspray. De stuitende arrogantie van de Uefa en de Franse autoriteiten om het zover te laten komen, daarvoor passen slechts schaamte en excuses. Allemaal mensen die zich net zo hadden verheugd op een voetbalwedstrijd als Joost.

De wedstrijd zelf was een bevestiging van de smeekbede om zuivere speeltijd in te voeren. Het recept voor topvoetbal is nu iets te vaak: verdedig, neem een voorsprong uit een van de weinige kansen en ga op de grond liggen, doe of je kramp hebt, trap ballen gewoon lukraak weg. In de extra tijd van een paar minuten gebeurt hoegenaamd niets, omdat er door alle ongein bijna niets meer kan gebeuren.

Dan dat eeuwige gekluns met de videoarbiter, de VAR, die ook geen oplossing weet voor spelsituaties waarbij volop interpretatie mogelijk is. Is iets nu buitenspel of niet? Raakte Fabinho de bal bewust, bij de afgekeurde treffer van Benzema in de eerste helft? Doe iets, spelregelmensen. Verzin iets, vereenvoudig de regels, laat die oneindige discussie stoppen, met het wegvloeiende geloof in rechtvaardigheid als gevolg.

Gelukkig stond daar veel moois tegenover. De reddingen van Courtois, misschien wel de beste doelman aller tijden in een finale van de Europa Cup. Vinícius met zijn doelpunt. Benzema met zijn hele seizoen. Kroos die wegliep na inderdaad intens domme vragen van de Duitse televisie. Modric met zijn doorleefde hoofd. En tenslotte: de vreugde van Joost. In het stadion zijn bij zo’n grote wedstrijd, figurant zijn bij de grootste clubwedstrijd op aarde. Hij vond alles geweldig, liet zijn vader weten; de sfeer, de spanning, de geluiden. Zelfs de grimmigheid.