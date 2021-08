Jonkies als De Jong en Pedri moeten de herinnering aan Messi in Spanje wegpoetsen

De ogen zijn op toptalent Pedri gericht, nu Messi weg is bij Barcelona. Beeld Reuters

Het kan snel gaan in het topvoetbal. Recentelijk domineerden de Spaanse grootmachten de Europese toernooien. Tussen 2014 en 2018 ging de Champions League vijf keer achtereen naar een Spaanse club, zeven van de tien finalisten op in die periode kwamen zelfs uit Spanje. Sinds 2009 ging welgeteld elke Ballon d’Or voor de beste speler van de wereld naar een voetballer uit de Spaanse competitie (zes keer Messi, vier keer Ronaldo, één keer Modric).

Maar nadat Cristiano Ronaldo al in 2018 La Liga verliet, gebeurde deze week het ondenkbare: Lionel Messi ging weg bij Barcelona. Zijn vertrek overschaduwt het feit dat ook concurrent Real Madrid een stap terug heeft moeten doen. Met verdedigers Sergio Ramos (eveneens naar PSG) en Raphaël Varane (Manchester United) is Real de defensieve ruggengraat van de vele succesjaren kwijtgeraakt.

Het vertrek van deze sterren maakt 2021/22 dan ook een cruciaal seizoen voor de Spaanse competitie. Het is aanhaken of afhaken bij de alsmaar welvarender Premier League en Paris Saint-Germain, en dat terwijl de financiële spelregels in Spanje strenger zijn dan in concurrende competities, zo bleek bij de saga rondom Messi.

De druk om het Spaanse topvoetbal relevant te houden ligt op de schouders van de volgende generatie. Bij elk van de titelkandidaten spelen de jonkies komend seizoen een sleutelrol.

Frenkie de Jong en Pedri (Barcelona)

Hoe verleidelijk simpel het ook is om Memphis Depay met de opvolging van Messi te belasten, zal het gemis van de Argentijn vooral als collectief opgevangen moeten worden bij Barcelona. En het beste aspect van de overgebeleven ploeg van Ronald Koeman is (verreweg) het middenveld.

Frenkie de Jong warmt zich op voor een oefenduel met VfB Stuttgart. Beeld EPA

Frenkie de Jong zette stappen in jaar twee in Camp Nou, en is met zijn sierlijke versnellingen en continue aanspeelbaarheid cruciaal bij het behouden van een hoog baltempo bij Barcelona. Wat vorig seizoen hielp voor De Jong op het middenveld, was de spectaculaire doorbraak van Pedri. Waar De Jong een onmisbare schakel in de verbinding tussen spelopbouw en voorhoede is zoals Xavi dat zo lang was bij Barcelona, is Pedri de natuurlijk opvolger van Andrès Iniesta, als spelmaker met de virtuoze ideeën en een nog betoverendere techniek.

Wel is het de vraag of de twee stermiddenvelders ook dit seizoen volledig fit kunnen blijven. Door zijn onmisbare status bij zowel club als land werkte de 18-jarige Pedri 73 (!) officiële duels af in het voorbije seizoen, waarin hij in de zomer zowel op het EK als de Spelen schitterde. De Jong kwam tot 67 officiële duels in één jaargang, ogenschijnlijk ook onverantwoord veel.

Vinícius Júnior en Rodrygo

(Real Madrid)

Real moet nu toch echt gaan verjongen. Ronaldo is weg. Ramos en Varane nu ook. En jarenlange uitblinkers als Modric (35), Marcelo (33) en Toni Kroos (31) zijn flink op leeftijd. Daarnaast is het voor 115 miljoen euro aantrekken van Eden Hazard als opvolger van Ronaldo op een regelrechte flop uitgelopen. De Belgische smaakmaker van weleer kwam door vele blessures maar in 26 procent van de beschikbare speeltijd in actie de voorbije twee seizoenen, en oogde daarin dikwijls onherkenbaar als speler.

Real heeft al een poging gewaagd aan een toekomst zonder Ronaldo, Ramos en Modric te bouwen. Tussen 2018 en 2020 besteedde het liefst 120 miljoen euro aan de komst van drie Braziliaanse tieners: Reinier, Vinícius Júnior en Rodrygo.

Een bekend beeld in Madrid: Vinícius Júnior start een dribbelsolo. Beeld AP

Waar spelmaker Reinier (verhuurd aan Dortmund) het niet lijkt te worden, laten buitenspelers Vinícius en Rodrygo geregeld flitsen van groot talent zien bij Real. Het probleem is alleen dat het tot dusver bij flitsen is gebleven. De doelgerichte Rodrygo (20) kwakkelt vaak met blessures, terwijl de pijlsnelle Vini (21) hoge pieken, maar diepe dalen qua vorm kent. De Madrileense ogen zijn dus gericht op de ontwikkeling van de Braziliaanse vleugelspitsen.

João Félix (Atlético Madrid)

Atlético werd vorig jaar weliswaar verrassend kampioen, maar dat was te danken aan de ijzersterke defensie (18 keer de nul in 38 duels) en de ingevingen van spits Luis Suárez (21 goals).

João Félix passeert zijn grote idool, Lionel Messi. Beeld EPA

De rol van jonge aanvaller João Félix, die door Atlético tot een-na-duurste tienerspeler ooit werd gemaakt (127 miljoen euro), was redelijk beperkt. In jaar drie in Madrid zal de inmiddels 21-jarige Félix willen tonen dat hij geen onehitwonder is na zijn magische debuutjaar bij Benfica, waar hij door een mix van snelheid, techniek en scorend vermogen zijn megatransfer verdiende. Zijn reservevol bij Portugal op het EK zou als motivatie kunnen dienen.