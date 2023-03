Jongen van Zuid Lutsharel Geertruida brengt Johan Cruijff Arena tot zwijgen met winnende goal in enerverende Klassieker

Lutsharel Geertruida schreeuwt het uit van vreugde na afloop van de Klassieker. Zijn goal bezorgde Feyenoord de eerste zege in Amsterdam sinds 2005. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Lutsharel Geertruida was net 5 jaar toen Feyenoord voor het laatst op bezoek bij Ajax won. In 2005 scoorden Salomon Kalou en Dirk Kuijt, die laatste was Geertruida’s grote held. Zijn jongenskamer hing er vol mee. Geertruida woonde in de wijk Feijenoord, geen ontsnappen aan dat hij fan werd. Drie jaar daarvoor won Feyenoord de Uefa Cup, maar hij was te klein om dat bewust mee te maken. Daarna trad een lange droogte in tot Feyenoord kampioen werd in 2017. Geertruida vierde het feest mee op de Coolsingel als supporter.

Zondag besliste Geertruida zelf de Klassieker (2-3). Met een kopbal uit een hoekschop, zijn specialiteit, drie minuten voor tijd. Na het laatste fluitsignaal sprong de 22-jarige verdediger hoog op, de vuisten gebald, geschreeuw uit zijn mond. Reserves en uitvallers doken op hem, de jongen uit Zuid die Feyenoord op poleposition had gezet voor de landstitel.

Over de auteur

Bart Vlietstra schrijft sinds 2015 over voetbal voor de Volkskrant. Hij werkte ook voor diverse sportprogramma’s op televisie.

Geertruida zei dat vaak tegen zijn coach Arne Slot, dat hij van Zuid was. Dat dat een speciaal gevoel was. Hij hoorde op zijn kamertje de Kuip juichen, maar ook heel vaak zuchten, steunen en vloeken. Hij leefde bijna op Varkenoord, het jeugdcomplex van Feyenoord, waar hij dagelijks naartoe liep. Er waren weleens twijfels aldaar, niet zozeer over zijn voetballende kwaliteiten. Hij was een stille, introverte jongen. Dat komt mede doordat hij stottert, daarom wil hij liever geen interviews geven.

Met de tram langs de Kuip

Zat daar dan wel een centrumverdediger in? Een positie waar coaching heel belangrijk is? Met de tram reed Geertruida dagelijks langs de Kuip op weg naar school en zei dan tegen zichzelf: ooit speel ik daar. Hij zag ploeggenoten snel doorbreken en een aantal vrienden in de criminaliteit verdwijnen. Zijn ouders behoedden hem voor dat laatste.

De wedstrijd tegen Ajax was een soort samenvatting van zijn carrière. Niet al te best begonnen als rechtsback, hoofdverantwoordelijk misschien zelfs voor de 2-1 van Ajax toen hij tegenstrever Bergwijn te veel ruimte gaf. Maar daarna de rug gerecht en steeds soevereiner voetballend, zeker toen hij na een uur weer op zijn lievelingspositie in het centrum terechtkwam.

Daar komen al zijn kwaliteiten samen, hij is volgens Slot misschien wel de best opbouwende verdediger van de eredivisie. Hij is ook snel en sterk, net als Malacia en Kökcü werd hij twee jaar afgeknepen bij sportschool House of Champs. Maar ook gewerkt aan een vast protocol van rituelen voor wedstrijden. Jordan Kroon van House of Champs: ‘Hij heeft het nodig om druk te voelen. Hij kon zich minder goed opladen voor minder belangrijke wedstrijden, was daardoor niet constant genoeg.’

Meerdere posities inzetbaar

Die grilligheid maakte dat het vrij lang duurde voordat hij echt een gewaardeerd basisspeler werd bij Feyenoord. Dat hij op meerdere posities inzetbaar is, hielp niet mee. Geertruida leek alles prima te vinden, maar twijfelde in de zomer van 2021 lang met het verlengen van zijn contract. Kwam hij bij het wispelturige Feyenoord wel verder?

Slot, die destijds aantrad, onderkende zijn kwaliteiten en maakte hem belangrijk. Meestal is Geertruida rechtsback, maar vaak schuift hij naar het middenveld om daar een meerderheid te creëren. De stille jongen werd steeds meer de stille kracht, hij was misschien wel de beste Feyenoorder in de verloren Conference League-finale tegen AS Roma. Toch bleef een uitverkiezing voor het Nederlands elftal maar uit, waar leeftijdsgenoten die voor Ajax uitkwamen al rap na hun debuut werden geselecteerd. Veel Feyenoord-fans klaagden erover, Geertruida hield zich koest. Pas afgelopen vrijdag werd bekend dat hij er voor het eerst bij zit voor de komende interlands, viereneenhalf jaar na zijn profdebuut.

Het werd al met al een heel speciaal weekend. Na de massaal bezochte laatste training voor de Klassieker kwam Geertruida het veld op met een Feyenoord-shirt met achterop zijn naam en daaronder ‘2025’. Het was zijn eigen non-verbale manier om duidelijk te maken dat hij zijn contract tot 2025 had verlengd.

Eigen lied

Tegen AZ was hij recentelijk aanvoerder, mede door ‘de trots om dat Feyenoord-shirt te dragen’, zo verklaarde Slot. Feyenoord-supporters lopen weg met ‘Luts’. Hij is de personificatie van clubslogan ‘geen woorden maar daden’ en kreeg een eigen lied. ‘Lutsharel Geertruida, geboren hier op Zuid. Hij droomde al van kleins af aan van spelen in De Kuip. Nu vele jaren later kan niemand om hem heen Geertruida in het shirt van ons mooie Feyenoord één.’

Geertruida nam zelf ook liedjes op samen met rapper Dubbel T. Als hij zingt of rapt blijft het stotteren achterwege.

De matchwinner werd na Ajax-Feyenoord aangevraagd door ESPN om zijn verhaal te doen, maar bedankte daarvoor. Krachttrainer Kroon appte hem recentelijk nog nadat de stotterende Watford-speler Ken Sema een interview had gegeven. Na afloop stroomden de complimenten binnen bij Sema. ‘Ik schreef dat het mooi zou zijn als hij dat zou doen.’

Maar Geertruida wacht af tot het goed voelt. Zoals hij altijd heeft gedaan.