Jongen uit Vijfhuizen op het WK tegen Lionel Messi

Tyronne Ebuehi - Lionel Messi. Dat klinkt goed als regel op een affiche van superspanning. Twee in Haarlem geboren jongens, William Troost-Ekong en Tyronne Ebuehi, voetballen dinsdag met Nigeria tegen Messi en co, voor een plaats in de tweede ronde van het WK. Een voetballeven kan raar lopen.

‘God is faithfull all the time’, twittert Troost-Ekong, vaste waarde van de Super Adelaren in het hart van de defensie, na de zege op IJsland. ‘Deze zege was voor 180 miljoen Nigerianen. Op naar de volgende wedstrijd, dinsdag.’ Dan is het geplaagde Argentinië tegenstander, dat moet winnen om nog kans te maken. Nigeria heeft mogelijk aan een gelijkspel genoeg, afhankelijk van de uitslag van Kroatië - IJsland.

Nieuwkomer Tyronne Ebuehi (22), die ADO Den Haag inruilt voor Benfica, kondigde aan dat het duel met de Argentijnen ‘de wedstrijd van ons leven is.’ Hij viel in vorige week tegen IJsland en is zeer positief beoordeeld. Hij verdedigde goed en snel, trok als linksachter waar mogelijk mee ten aanval en ondersteunde tweevoudig schutter Musa. Toen Sigurdsson de door hem veroorzaakte strafschop miste, knielde hij om zijn dankbaarheid te tonen.

Het verhaal van Ebuehi behoort tot de prachtige anekdotiek van het WK. Hij woonde jarenlang in Vijfhuizen, een dorp bij Haarlem. Hij voetbalde en deed dat goed, zonder dat profclubs in de rij stonden. Een citaat uit het scoutingsrapport van Patrick Busby, geschreven voor diens toenmalige werkgever FC Groningen, na een wedstrijd tussen EDO uit Haarlem en Pancratius uit Badhoevedorp, in 2013: ‘Tyronne Ebuehi mag wat mij betreft direct komen. Hij heeft ruim een half uur gespeeld en hij had eerder op de dag een stage afgewerkt bij FC Utrecht. Hij begon als centrale verdediger en eindigde als rechtsback Tyronne is tenger, 1,86, maar sterk aan de bal en in de duels. Heeft een goede snelheid, blijft rustig aan de bal, voetbalde zich goed onder de druk uit, liet zich verdedigend niet piepelen en staat zijn mannetje. Heeft een prima uitstraling.’

FC Groningen vond hem echter niet speciaal genoeg, ook omdat hij van ver moest komen, uit Vijfhuizen dus, en aanpassing nodig zou hebben. Nu, vijf jaar later, weten we hoe het is gelopen. Uiteindelijk belandde hij bij ADO Den Haag. Nu voetbalt hij op het WK. De Volkskrant sprak Ebuehi kort voor vertrek. Hij zei toen: ‘Mijn vader komt uit Benin City, in het zuiden van Nigeria. Ik ben er een paar keer geweest. Afrika is zo’n andere wereld dan Europa. Hier is luxe, daar is stroom die af en toe uitvalt. Dan is het pikdonker. De wegen zijn slecht, het is armoede.’

Zijn vader kwam naar Nederland toen hij een jaar of dertig was en ontmoette de moeder van Tyronne. ‘Hij heeft altijd in het transport gezeten. Ik ben geboren in Haarlem, ik heb nog een broertje en een zusje. We verhuisden naar Vijfhuizen, waar ik voetbalde voor DSOV. Daarna ging ik naar EDO. We eten thuis soms nog Fufu. Dat is een soort aardappelpuree die je dipt in saus. Mijn vader maakt het.’

Bij ADO ontwikkelde hij zich zo sterk, dat hij ook de aandacht trok van Nigeria, mede door de bemiddeling van Troost-Ekong, voetballer van Bursaspor en net als Ebuehi zoon van een Nigeriaanse vader en een Nederlandse moeder. ‘De bondscoach belde dat ze nog een back nodig hadden. Hij had me er graag bij. Ik heb nog een keer afgezegd, omdat ik mijn basisplaats bij ADO kwijt was. Maar de trainer vond me goed en wilde me bij de groep.’

Tijdens het gesprek met de krant in Den Haag was hij nog geblesseerd en moest hij afwachten of hij de WK-selectie zou halen. Nu heeft hij al gespeeld en geniet hij volop. ‘De laatste tijd ben ik fysiek vooruit gegaan. Dat moet ook, want in Afrika is het spel veel harder. Het is veel lange ballen en vechten. De wedstrijden daar zijn een gekkenhuis. Niet te vergelijken met Europa. We zingen vaak in de bus. Meestal zijn dat christelijke gezangen, in lokale talen of in gebroken Engels. Ja, in vijf jaar is veel met me gebeurd.’

Hij is dankbaar dat hij mag uitkomen voor het beroemde elftal van de Adelaren. ‘Het leven als prof is voor een Nigeriaan zwaarder dan voor een Nederlander. Velen hadden een arme jeugd. Het is overleven. Spelers zorgen voor hun familie. We hebben een nieuwe lichting, met jongere spelers als Iwobi en Iheanacho, en met Moses, Musa en Mikel als bekende spelers.’