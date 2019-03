Jonge tennissters krijgen minder makkelijk toegang tot toernooien

Rosalie van der Hoek vorig jaar in actie op het toernooi van Rosmalen. Beeld Novum RegioFoto

Een petitie om de nieuwe regels terug te draaien is bijna 15 duizend keer ­ondertekend. ‘De ITF heeft veel onrust veroorzaakt’, zegt Rosalie van der Hoek, nummer 768 van de wereld.

De ITF wil het aantal profspelers van enkele duizenden terugbrengen naar zo’n 850 vrouwen en 750 mannen: tot die twee groepen behoren op dit moment elf Nederlandse vrouwen en veertien mannen. Met die beperking wil de ITF een scheiding aanbrengen tussen echt tennistalent en avonturiers.

De nadruk moet komen te liggen op spelers uit de jeugd. Omdat de toernooien open waren voor iedereen met een ranking, kwamen er ook rijke ­gelukszoekers op af, soms van 50 jaar of ouder.

In de lage tennisdivisies komt veel corruptie en matchfixing voor. Uit een enquête die de tennisfederatie vijf jaar geleden deed, bleek dat er zo’n 4.862 ‘profspeelsters’ de wereld rondreisden om toernooien te spelen. Wat er ook uit die enquête naar voren kwam: bijna de helft hield niets over aan hun tenniscarrière. Slechts 253 kwamen uit de kosten.

‘Het hoort nou eenmaal bij de sport dat je moet investeren in de carrière’, zegt Van der Hoek (24) die vorig jaar punten bijeen sprokkelde in Nigeria, India en Kazachstan. Ze vreest dat ze de komende jaren moeilijk genoeg wedstrijden kan spelen, omdat een aantal toernooien is teruggegaan van 64 deelnemers naar 24, onder meer in Egypte, Tunesië en Turkije. ‘Voorheen konden nog 192 spelers in een week punten en geld verdienen, nu zijn dat er nog maar 72. Dat moet echt veranderen.’

Oneerlijk

Een van de oplossingen die toernooien hebben bedacht, zijn pre-kwalificaties. Oneerlijk, zegt Maria ­Patrascu, de 22-jarige Canadese tennisster die vanwege de nieuwe regels buiten de wereldranglijst is gevallen en de petitie startte. ‘Dan moet je eerst vijf wedstrijden winnen om vervolgens iemand te treffen die nog fris is. Dat is niet eerlijk.’

Volgens Patrascu, die twee jaar geleden nog 819de stond op de wereldranglijst, is de ITF erop uit de dromen van hardwerkende spelers te slopen. ‘Om uiteindelijk te eindigen met een handvol, goede spelers in het professionele circuit’, zei Patrascu over de nieuwe regels in The New York Times.

Patrascu begon de petitie als een ‘daad van rebellie’ omdat ze als gevolg van de nieuwe regels zag hoe jonge speelsters buiten te boot dreigden te vallen. Met inmiddels bijna 15 duizend ondertekenaars is het van een rebelse daad veranderd in een ‘beweging voor rechtvaardige behandeling’.

Van der Hoek kreeg de petitie doorgestuurd van de moeder van de 19-jarige Merel Hoedt – 770 op de wereldranglijst. Ook de Nederlandse Noa Liauw A Fong (18 jaar, 784ste van de wereld) valt nog net binnen de beoogde 850 van de ITF.

Sprokkelen

De drie talenten spelen voornamelijk toernooien in de futures- en challengerscategorie. Dat zijn lage tennisdivisies waar speelsters voor weinig geld hun punten bij elkaar proberen te sprokkelen. Hun doel: stijgen op de ranglijst en uitkomen op de grotere toernooien die vallen onder de Women’s Tennis Association (WTA), waar ook het prijzengeld aanzienlijk hoger is.

Tennis is voor speelsters in die lage divisies een kostbare aangelegenheid. Toernooien vinden plaats over de hele wereld. Zo won de Nederlandse Noa Liauw A Fong eind vorig jaar nog een toernooi in het Afrikaanse Djibouti. Dat was een zogenoemde 15k-toernooi, waar in totaal 15 duizend dollar te verdelen is onder de deelnemers. Met haar winst in Djibouti verdiende ze 2.352 dollar (2.062,53 euro). Op de WTA-ranglijst mocht ze 12 punten bijschrijven.

Deze toernooien gelden volgens de nieuwe regels niet meer als ‘professionele toernooien’. Pas vanaf toernooien met een prijzengeld van 25 duizend euro gaan de punten tellen. Omdat deze zogenoemde 25k-toernooien minder vaak en meer verspreid over de wereld worden gehouden, moeten spelers ook meer reizen. Het maakt het voor sommigen onbetaalbaar om nog mee te kunnen doen om de punten.

Belangrijk

In haar noodkreet schrijft Patrascu: ‘Alle professionals en legends die je nu op tv ziet, zijn begonnen met het winnen van hun eerste punten in de kleine toernooien – vergelijkbaar met de 15k-toernooien van vandaag. Deze eerste stap is zo belangrijk voor profs. En die verdwijnt nu.’

Voorlopig kan Van der Hoek nog wel toernooien spelen, zegt ze. In het dubbelspel staat ze hoger op de ranglijst (215), waardoor ze gemakkelijker binnenkomt. Maar het is de vraag of ze na dit jaar ook weer overal uit kan komen in het enkelspel. ‘De eerste tekenen zijn in ieder geval goed. Ik heb gehoord dat er speelsteden zijn die weer van 24 naar 32 deelnemers gaan. Zij voelden ook de druk vanuit de spelers. Misschien komt het toch allemaal weer op z’n pootjes terecht.’