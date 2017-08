Jonge springruiters gaan op voor de medailles tijdens het EK ruitersport

'Zenith is fit, maar kan de vorm niet vinden', zegt bondscoach Ehrens. 'We geven het paard een time-out en richten ons op 2018. Als je nu blijft doorrijden, tegen de wil van het paard, dan wordt het alleen maar minder.'



Over de verkoop van het paard kan Ehrens niets zeggen: 'Ik weet één ding en dat is dat Zenith te koop staat. Ik heb geen flauw idee hoeveel Zenith nu waard is, daar houd ik me verre van. Maar het is logisch dat een paard dat minder presteert minder waard wordt.'



Dat Nederland nu een aantal van zijn bekendste ruiters thuis laat, biedt kansen voor anderen. Ruben Romp (27) zal in Zweden zijn debuut maken op de EK. 'Het was altijd moeilijk ertussen te komen met Van der Vleuten, Schröder en Dubbeldam. Hun paarden worden allemaal een jaartje ouder en dan komt er speling in de selectie.'