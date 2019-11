Jonge krachten Feyenoord karig beloond voor gepassioneerd spel

Luis Sinisterra van Feyenoord scoort de 2-2 tegen Rangers FC tijdens de wedstrijd in de groepsfase van de Europa League. Beeld ANP

Dat was met name naar omdat de twee Rangers-doelpunten van spits Morales voortkwamen uit zowat de enige twee kansen voor de bezoekers in zowat hun enige sterke fase, terwijl Feyenoord vaker had kunnen scoren. ‘In het voetbal draait alles om doelpunten’, doceerde Advocaat na afloop.

Schrale troost was dat FC Porto een achterstand tegen Young Boys omzette in een zege waardoor Feyenoord, dat nu met 5 punten laatste staat, bij winst op Porto nog mag hopen op overwintering. Rangers moet dan thuis Young Boys verslaan.

Feyenoord schoot zoals dit seizoen gebruikelijk alle kanten op qua niveau. Groot verschil was de getoonde passie, hartstocht en energie; die waren bijna 90 minuten aanwezig. Met middenvelders Leroy Fer en Orkun Kokcu als grote aanjagers had Feyenoord alleen in de fatale fase tussen de 53ste en 65ste minuut waarin Rangers-spits Morales tweemaal scoorde niet het overwicht.

Door blessures, ook een bekend euvel deze voetbaljaargang, ontbrak de ervaring om het overwicht volledig uit te buiten. Al was een van de meest ervaren spelers, Botteghin, wederom een stoorzender in balbezit door de voortdurende paniek als hij moet uitverdedigen. Bij de tweede treffer van Morales dekte hij bovendien niet kort genoeg, zoals Senesi bij het eerste doelpunt van de Colombiaan niet dichtbij genoeg was.

Feyenoord mocht overigens over fortuin niet klagen. Geertruida zag een riskante sliding in zijn eigen strafschopgebied onbestraft en de 1-0 van Toornstra was nooit gevallen zonder de aanraking van het been van Rangers-verdediger Thelander.

Advocaat hoopte vooraf op de magie van de Kuip. Al voor de wedstrijd werd de atmosfeer opgepookt tot kippevelhoogte middels een oudejaarsavondwaardige vuurwerkshow net buiten het stadion die ruim boven het zilveren dak reikte. ‘Dichterbij de hemel ga je levend echt niet komen’, stond er boven een gigantische tekening van De Kuip op een dundoek.

Het was de ambiance waarin in het verleden Juventus, Borussia Dortmund, Sevilla, Manchester United, Napoli en recentelijk Porto al struikelden. In 2002, werd Rangers, toen nog Glasgow Rangers geheten, na een heroïsch gevecht geklopt door Feyenoord mede dankzij de ontluikende Robin van Persie.

Het huidige Rangers moet een stuk lager worden ingeschat, maar bij Feyenoord ontbraken Vermeer, Haps, Ié, Bijlow, Karsdorp en Jørgensen. Sommigen dachten te kunnen spelen, maar Advocaat wenst geen halffitte spelers meer op te stellen.

Dick Advocaat komt de dug-out uit in de wedstrijd tegen Rangers FC. Beeld ANP Sport

Met de uitspraak ‘een overwinning zou een verrassing zijn,’ toonde de ervaren coach vooraf het tegenovergestelde van Haagse bluf. Intern wees hij op de zwakte van zijn oude club Rangers, dat op verplaatsing meestal een heel ander gezicht toont dan op het eigen Ibrox.

Advocaat kon niet anders dan, tegen zijn natuur, vooral relatief onervaren spelers opstellen als Marsman, Malacia, Geertruida, Sinisterra en Kökcü. Met name die laatste toonde gisteravond zijn grote potentie met secure vooruitgespeelde passes en beulswerk bij balverlies.

Grootste gemis bleek spits Jørgensen, die onlangs aangaf veel meer voor zijn sport te leven, maar toch weer niet fit genoeg bleek. Nu stond wederom buitenspeler Sinisterra in de punt. Hij miste veelal de rust in kansrijke positie, maar liep onvermoeibaar op alle diepe ballen en gaf op die manier de Rangersdefensie handenvol werk.

Opvallend was dat Feyenoord aanvankelijk heerste in de lucht, vooral dankzij de uitstekende koppers Botteghin en Fer. Fer raakte op die manier vlot de paal tijdens de sterke openingsfase van de thuisploeg. De 1-0 na 33 minuten was, hoe gelukkig ook, terecht te noemen. Kort daarop kon Berghuis de 2-0 maken, maar zijn rechterbeen bleek slechts half zo precies als zijn linker.

Het was Feyenoord zelf dat het volgens coach Gerrard lang ‘passieve’ Rangers terug in het zadel hielp door de dekkingsfouten van de defensie. De provocerende manier van juichen van Morales en de stiekeme wijze waarop Rangers-middenvelder Jack, Malacia licht blesseerde door hardhandig op hem te gaan zitten deden de uitvinders van het spel op het Britse eiland zich waarschijnlijk in hun graf omdraaien.

Juist toen alles verloren leek, brak Sinisterra op aangeven van Kökcü los en schudde plots een Romario-achtige samba uit zijn heupen waarmee hij twee verdedigers in de luren legde om met een Zlatanesque wippertje McGregor te kloppen voor 2-2. Feyenoord kreeg weer geloof zonder tot echte kansen te komen. Teleurstelling overheerste na afloop boven hoop nu Feyenoord plaatsing voor de knock-outfase definitief niet meer in eigen hand heeft.