Jonge Amerikanen Shelton en Korda treden in de voetsporen van hun vaders tevens oud-profs

Ben Shelton Beeld AFP

Eigenlijk had Ben Shelton deze week op school moeten zitten. In plaats daarvan bereikte de 20-jarige Amerikaan, die tot een paar weken geleden nog nooit een toernooi buiten zijn vaderland had gespeeld, maandag de kwartfinales van de Australian Open.

Daarmee volgde hij het voorbeeld van zijn twee jaar oudere landgenoot Sebastian Korda, die zich voor het eerst bij de laatste acht op een grandslamtoernooi voegde. Shelton en Korda zijn de twee jonge Amerikanen die opvallen in Melbourne. Ze ruiken hun kans nu veel toppers afwezig zijn of al uit het toernooi liggen.

De tennissers bewandelden ieder hun eigen pad richting hun beste prestatie ooit, maar hebben ook een belangrijke overeenkomst: ze zijn de zoon van een oud-proftennisser. Dat een tennissende vader of moeder een goede basis kan zijn voor succesvolle loopbaan, bewijst de huidige toptien bij de mannen. Zeven van de tien spelers hebben een ouder als tennisleraar (gehad).

‘Mijn vader is de belangrijkste persoon in mijn tenniscarrière’, zei Shelton na zijn overwinning in de vierde ronde. Door zijn goede prestaties in Australië stijgt Shelton volgende week van de 89ste naar de 43ste plek op de wereldranglijst.

Nationale titel

Amper een jaar geleden won Shelton de nationale titel in het collegetennis namens de universiteit van Florida, waarvan zijn vader Bryan Shelton de coach was. De voormalig nummer 55 van de wereld haalde als qualifier de vierde ronde van Wimbledon in 1994.

‘Het is van onschatbare waarde om al die kennis en ervaring zo dichtbij je te hebben’, zei Shelton, die in mei nog buiten de top-500 op de wereldranglijst stond en sinds augustus in het profcircuit actief is. ‘Mijn vader had niet dezelfde mogelijkheden als mij om proftennisser te worden, dus hij weet als geen ander welke hobbels je onderweg tegenkomt.’

Toch duurde het even voordat Shelton het racket oppakte. Als kind speelde hij liever American Football. Hij besloot pas te gaan tennissen toen hij twaalf was, relatief laat in tennis om de sport serieus te gaan beoefenen. Het voordeel was dat hij meteen een goede trainer had: zijn vader.

Voldoende tegenstand

Die raadde hem af op jonge leeftijd toernooien in het buitenland te spelen. Zolang zijn zoon voldoende tegenstand in Amerika had en niet alle toernooien won, zag Shelton Senior geen reden naar verre landen te reizen om daar te verliezen of hetzelfde te leren. Die tijd konden ze beter gebruiken om te trainen.

Samen werkten ze aan zijn krachtige forehand en vernietigende service, de belangrijkste wapens van de 1.93 meter lange linkshandige tennisser uit Gainesville, Florida. In de vierde ronde won hij maandag 82 procent van de punten op zijn eerste service; een hoog percentage.

Shelton neemt het in de kwartfinale op tegen zijn landgenoot Tommy Paul. Korda zit aan de andere kant van het schema en zou een van zijn landgenoten pas in de finale kunnen treffen. De 22-jarige Amerikaan hoopt in Melbourne in de voetsporen van zijn vader Petr Korda te treden. Die won 25 jaar geleden op dezelfde plek zijn enige grandslamtitel.

Sebastian Korda Beeld ANP / EPA

‘Ik ben absoluut de slechtste atleet van de familie’, grapte Korda na zijn overwinning in de derde ronde. Zijn zussen Jessica en Nelly behoren tot de wereldtop bij golf, terwijl moeder Regina Rajchrtova de top dertig van de wereld haalde in het tennis. Korda neemt het in de kwartfinale op tegen de Rus Karen Chatsjanov.

Relatief late leeftijd

Net als Shelton begon hij op relatief late leeftijd met tennis. Hij speelde ijshockey en viel pas voor de sport toen hij als tienjarig kind ging kijken bij de US Open, waar zijn vader als coach van Radek Stepanek actief was. ‘Hij speelde in de vierde ronde in een uitverkocht Arthur Ashe stadion tegen Djokovic’, aldus Korda. ‘Ik vond de sfeer geweldig. Dit wilde ik ook.’

Op Melbourne Park gingen de gedachten deze week een kwarteeuw terug. Met zijn spitse gezicht en pezige lichaam lijkt de 1.96 meter lange Korda niet alleen qua uiterlijk op zijn Tsjechische vader. Ook zijn aanvallende manier van spelen, doet denken aan de voormalige nummer twee van de wereld. ‘Mijn vader en moeder hebben mij geleerd agressief te spelen, naar het net te komen en tennis net iets anders te tennissen dan de meesten doen. Variatie is een belangrijk onderdeel in mijn spel’, zei de nummer 31 van de wereld al eens eerder.

Hoewel de parallellen met zijn vader voor het oprapen liggen, leerde hij naar eigen zeggen het meeste van zijn moeder. Terwijl Petr met zijn dochter vaak naar golfwedstrijden was, kreeg Sebastian tennistraining van zijn moeder. ‘Op de baan heb ik veruit de meeste tijd met haar doorgebracht.’

Korda wordt tegenwoordig gecoacht door Stepanek, de voormalig pupil van zijn vader, en vond in tennislegende André Agassi een mentor. De twee raakte tijdens corona in contact met elkaar. ‘We hebben veel tijd samen doorgebracht’, aldus de Australian Open-kampioen bij de junioren in 2018.

Terwijl hij zich deze week richting de baan van de Rod Laver Arena begaf, raakte hij in de eregalerij de pilaar van zowel Agassi (viervoudig winnaar in Australië) als zijn vader aan. ‘Dat doe ik altijd’, zei Korda. ‘Zij zijn beiden heel belangrijk voor mij.’