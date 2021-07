Jonge Amerikaan wint laatste golfmajor van het jaar

Collin Morikawa wordt gehuldigd na het winnen van The Open. Beeld AFP

Opnieuw volgepakte tribunes. Maar ook in golf duurt de de droogte van de Engelsen nog even voort. Sinds Nick Faldo in 1992 heeft geen Engelsman meer het prestigieuze Britse open, officieel: The Open , meer gewonnen. En ook zondag – een week na de verloren EK-finale – lukte dat niet. Collin Morikawa, een Amerikaan van Japans-Chinese afkomst, won de enige golfmajor in Europa met een score van 15 slagen onder par.

De 24-jarige Morikawa sloeg zondag toe nadat de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen, al de schlemiel van het jaar met tweede plekken op de US Open en US PGA, zijn slechtste van de vier rondes liep met slechts twee birdies en ook twee bogeys.

Wonderkind

Morikawa is pas twee jaar op de professionele tour actief. Hij won al vijf keer, waaronder vorig jaar de US PGA, zodat de zege van zondag zijn tweede majortriomf was. Hij zei blij te zijn dat hij ook een keer voor volle tribunes had kunnen winnen, omdat bij zijn triomf van vorig jaar geen publiek aanwezig mocht zijn.

Oosthuizen werd dit keer niets eens tweede. Een andere Amerikaan Jordan Spieth – ook al drievoudig majorwinnaar – ging hem op de laatste dag nog voorbij en eindigde op 13 slagen onder de baan. De Zuid-Afrikaan deelde op vier slagen achterstand uiteindelijk de derde plek met de Spanjaard Jon Rahm. De beste Engelsman Paul Casey eindigde op een gedeelde 15de plaats.

Eigenlijk had afgelopen dagen de 150ste The Open, zoals het Britse open officieel heet, moeten plaatsvinden op de Old Course van St. Andrews aan de Schotse oostkust. Maar omdat deze major vorig jaar vanwege corona niet doorging, werd het de 149ste op de Royal St. George‘s in Sandwich in het uiterste zuidoosten van Engeland. De jubileumeditie van de oudste major (sinds 1860) vindt nu volgend jaar in St. Andrews plaats.

Rivaliteit met DeChambeau

Morikawa was al opgeklommen tot de vierde plek op de wereldranglijst. Vaak wordt hij als een wonderkind beschouwd en gezien als de absolute tegenpool van zijn landgenooot Bryson DeChambeau. Terwijl DeChambeau puur op kracht en lengte speelt, staat bij Morikawa souplesse en precisie centraal. Ze worden de twee vanwege hun tegengestelde stijlen als de meest interessante golfers van de komende jaren gezien.

Morikawa ligt nu voor. Van de acht golfmajors waar hij aan heeft deelgenomen, heeft hij er nu al twee gewonnen. En zowel bij de US PGA als bij The Open was dat bij zijn debuut. ‘Hoe mij dat lukt? Ik wou dat ik het antwoord wist. En als ik het wist zou ik dat niemand vertellen’, aldus de stralende Amerikaan.

DeChambeau heeft nog maar één majoroverwinning op zak. In golf zijn echter sinds het einde van het Tiger-tijdperk weinig dingen voorspelbaar. De vier majors – The Open was de laatste van het jaar – werden door vier verschillende spelers gewonnen: Hideki Matsuyama (The Masters), Phil Mickelson (US PGA), Jon Rahm (US Open) en Morikawa (The Open).

Luiten haakt vroeg af

Wat wel te voorspellen valt, is dat het Nederlandse golf geen rol van betekenis speelt. Joost Luiten, de beste Nederlandse golfer, lag er na twee dagen al uit. De 35-jarige Nederlander, inmiddels afgezakt naar de 190ste plek op de wereldranglijst, was na de eerste dag al kansloos met een score van zes boven par, waarmee hij maar vier spelers achter zit liet onder wie de 50-jarige Mickelson.

Op de tweede dag speelde hij wat beter maar het was onmogelijk de schifting op de zaterdag te overleven. Luiten zei te kampen te hebben met allerlei pijntjes, zoals problemen met de darmen en de rug. Hij last nu vier weken rust in en hoopt eind augustus weer volledig hersteld te zijn.

Luiten wil als ambassadeur van de Dutch Open aanwezig zijn op het enige professionele toernooi op Nederlandse bodem dat van 16 tot 19 september op de Bernardus Golf Club in Cromvoirt wordt gehouden. Sponsor KLM is vanwege de financiële problemen afgehaakt, zodat niet helemaal duidelijk is hoeveel prijzengeld er in de pot zit.

Luiten won dit toernooi al twee keer. Bij The Open heeft hij nooit potten kunnen breken. Luiten is overigens nooit echt een fan geweest van linksgolf, de Britse banen aan de kust met hun diepe bunkers en stugge roughs, waaruit het vaak moeilijk is de ballen uit te slaan. De beste prestatie van een Nederlander op een major staat nog altijd op naam van Jan Dorrestein, die in 1972 op het Britse Open op de 15de plek eindigde.