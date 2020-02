Jong tennistalent Jannik Sinner verkiest hard slaan boven hard skiën

Jannik Sinner liet in de kwartfinale twee matchpoints onbenut. Beeld Jiri Büller

Jannik Sinner zit nog wat onwennig in zijn stoel bij de persconferentie na zijn verloren partij op het ABN Amro-tennistoernooi. Hij komt net onder de douche vandaan. Zijn pluizige rode haar valt warrig over zijn voorhoofd.

Er wordt veel verwacht van de jongste speler uit de mondiale top-100. Het 18-jarige tennistalent beleefde deze week in Rotterdam een doorbraak met zijn eerste zege op een speler uit de top-10. Na de winst op de Belg David Goffin verspeelde hij vrijdag in de kwartfinale twee matchpoints tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta, om vervolgens de partij te verliezen: 5-7, 6-3, 6-7.

Het zijn allemaal leermomenten voor Sinner, die veel dingen voor het eerst meemaakt. ‘Natuurlijk voel je wat spanning op de belangrijke punten. Dat moet ik allemaal leren. Ik moet vooral positief blijven denken, het was een mooie wedstrijd’, zegt hij.

Alles nieuw

Voor de Italiaan is dit jaar alles nieuw. Een jaar geleden stond hij op de 549ste plek van de wereldranglijst en kende niemand hem. In korte tijd klom hij op tot de 79ste plek van de wereldranglijst. Nu noemt Richard Krajicek, die hem een wildcard gaf voor Rotterdam, hem een topper in de dop.

Felix Auger-Aliassime weet precies wat hij meemaakt. De Canadees was twee jaar geleden het supertalent dat via een wildcard kon laten zien wat hij waard is. Hij is nu met 19 jaar de jongste speler uit de top 25 van de wereld. Auger-Aliassime eiste vrijdag in Ahoy een plek in de halve finale op met een zege op de Sloveen Aljaz Bedene (6-4, 7-6). ‘Twee jaar geleden speelde ik hier mijn eerste ATP-wedstrijd. Veel dingen zijn veranderd in korte tijd. Ik zie mezelf niet als een ster voor de toekomst. Ik probeer normaal te blijven. Zo ben ik opgevoed, anders krijg ik problemen met mijn vader’, grijnst de Canadees.

Ooit begon de carrière van Roger Federer ook op die manier in Rotterdam. In 1999 kreeg de Zwitserse tennislegende een wildcard van de toenmalige toernooidirecteur Wim Buitendijk. Federer kwam als 17-jarig jochie met geblondeerde haren de baan op. Hij kwam tot de kwartfinale en was een grote sensatie.

Voorgangers

Sinner hoopt in de voetsporen te treden van zijn voorgangers. Maar hij wil zich niet blindstaren op zijn positie op de wereldranglijst. Veel spelen is zijn enige doel voor dit jaar. ‘Zo’n 60 tot 65 wedstrijden. Of ik daarna in de top dertig sta? Daar geef ik geen antwoord op’, zegt hij in het Italiaans. Daarna spreekt hij ook nog met wat journalisten in het Duits.

Sinner werd geboren in de Italiaanse gemeente Innichen in Zuid-Tirol en spreekt daarom vloeiend Engels, Italiaans en Duits. Sinner was vroeger fan van de Italiaanse skilegende Alberto Tomba en de Amerikaan Bode Miller en was zelf ook een groot talent op ski’s. In 2008 werd hij nationaal jeugdkampioen en in 2012 werd hij tweede. Maar zijn hart lag bij tennis. ‘Bij skiën ben je in één minuut beneden. Je hebt geen idee of je sneller moet, of dat je hard genoeg gaat. Ik hou gewoon meer van tennis, het spel tegen de ander.’

Op de piste

Zijn achtergrond in het skiën heeft voordelen op de baan. Novak Djokovic was in zijn jeugd ook veel op de piste te vinden. De nummer één van de wereld uit Servië kan naar de meest onmogelijke ballen toeglijden, zelfs op hardcourt, door zijn uitstekende balans. ‘Het skiën heeft me wel geholpen bij het glijden. En ik kan heel diep door de knieën. Dat is een voordeel bij lage ballen.’

Sinner wordt begeleid door de bekende Italiaanse tenniscoach Riccardo Piatti. Elke keer als zijn pupil een mooi punt maakt, veert hij even op van zijn stoel. Piatti coachte veel spelers uit de top-10, onder wie Djokovic en Milos Raonic. Hij traint momenteel ook Maria Sjarapova.

Met Sinner denkt hij een nieuw toptalent in huis te hebben. De 18-jarige kan eigenlijk alles. Veel fysieke kracht heeft hij (nog) niet, maar dat is niet te merken aan zijn snoeiharde slagen. Sinner geeft de bal een enorme vaart mee. Hij is snel, behendig, en beschikt over veel lef. Anders dan sommige leeftijdgenoten heeft Sinner zijn emoties onder controle. Klagen doet hij alleen als niemand het merkt. Een mooi punt viert hij voorzichtig met een gebalde vuist.

Door zijn prestaties in Rotterdam zal hij een paar plekken stijgen op de wereldranglijst. Een bijzaak. Hij blijft bescheiden. ‘Ik hoop dat ik volgend jaar terug mag komen.’