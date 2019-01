Jong talent moet nog even wachten: fitte Nadal overklast Tiafoe

Het is weinig tennissers gegeven: winnen van Rafael Nadal in de eerste ontmoeting. Het lukte Roger Federer niet, Novak Djokovic niet, en ook André Agassi slaagde er niet in. De 21-jarige Frances Tiafoe was dus gewaarschuwd voor de kwartfinale van de Australian Open, al kon hij ook hoop putten uit het feit dat lefgozers als Nick Kyrgios, Dustin Brown en Lukas Rosol met onorthodox spel de robuuste Spanjaard wel in hun eerste duel hadden verslagen.

Het bleek ijdele hoop. Nadal gaf de jonge Amerikaan geen kans. Na drie sets was het klaar: 6-3, 6-4, 6-2. Hij was een klasse beter dan Tiafoe, die tevergeefs trachtte het spel van de eenmalig kampioen (2009) te ontregelen. Hij maakte veel onnodige fouten en won slechts eenderde van de ballen die hij aan het net speelde. Nadal maakte ruim 80 procent van de punten als hij na voren kwam. Hij imponeerde met zijn forehand langs de lijn, vaak kon Tia­foe de bal slechts nakijken.

Drie sets

De 32-jarige Nadal oogde fit. Hij had tot de kwartfinale al zijn wedstrijden in drie sets gewonnen. ‘Mijn lichaam deed pijn’, gaf Tiafoe toe na de wedstrijd. ‘Als je tegen iemand speelt die zo goed is als Nadal, kun je haast geen druk houden. Het was echt zwaar. Ik ben blij dat het erop zit.’

Nadal moest vorig jaar nog geblesseerd opgeven in de kwartfinale. Om zijn lichaam te kunnen sparen heeft de nummer twee van de wereld zijn spel iets aangepast afgelopen winter. Hij wil de punten korter houden, zeker op zijn eigen service. Het voelt als een noodzakelijke aanpassing in deze fase van zijn carrière. ‘Vooral mijn forehand, een belangrijke slag voor mij, is beter geworden. Daar train ik dan ook elke dag op’, zei Nadal.

Nadal is ook harder gaan serveren. De ballen van zijn eerste service zijn gemiddeld bijna tien kilometer per uur sneller dan vorig jaar in Australië: van 183 kilometer naar 192 kilometer per uur. Daarmee komt hij nog steeds niet in de buurt van specialisten als John Isner en Milos Raonic, die beiden dit toernooi al ruim boven de 220 kilometer per uur sloegen. Maar het dwingt tegenstanders wel tot tegenhouden als die bal bij de eerste poging in valt. ‘Gekkenwerk, zo hoog springen die ballen op’, zei Tia­foe vol bewondering over de kickservice van Nadal.

Beeld EPA

Geadopteerd door de club

In Amerika leeft de hoop dat Tiafoe, die voor het eerst de kwartfinale van een grandslamtoernooi bereikte, de komende jaren in de voetsporen kan treden van Andre Agassi en Andy Roddick, de laatste Amerikaanse grandslamwinnaars. Sinds hun afscheid zijn bijzondere resultaten schaars bij de mannen.

Het wonderlijke levensverhaal van Tiafoe spreekt in Amerika tot de verbeelding. Vader Frances Tiafoe sr. en moeder Alphina vluchtten midden jaren negentig vanuit Sierra Leone naar de Verenigde Staten. Tiafoe sr. werkte als tiener in de diamantmijnen van het land. Hij vertrok in 1993 toen er een burgeroorlog uitbrak, zijn vrouw volgde drie jaar later.

Als bouwvakker werkte Tiafoe Sr. in 2000 aan de bouw van een luxe tenniscomplex in College Park, niet ver van Washington. ‘Ik werkte harder dan iedereen, omdat ik de enige zwarte was van de bouwploeg’, zei hij in een interview met The New York Times. Hij viel op en werd aangenomen als conciërge van het complex.

Beeld Getty Images

Tiafoe sr. verbleef die eerste jaren meerdere dagen per week op het terrein en bouwde een slaapkamer in zijn kantoortje. Hij had liever dat zijn zoons Francis en Franklin op het veilige terrein zouden slapen dan in hun eenkamerappartement in de achtergestelde wijk nabij Hyattsville, dus de jongens scharrelden vaak wat rond tussen de tennisbanen.

Frank Salazar, een van de trainers, ontdekte op een dag dat de kleine Frances probeerde te spelen tegen de grotere jongens. Tiafoe werd geadopteerd door de club, waarvan het inschrijfgeld onbetaalbaar was voor de familie. Salazar in The New York Times: ‘Ik denk dat ik hem op zijn 4de voor het eerst met een racket zag. (…) En toen werd hij ineens echt goed.’

Tweede kans

Mogelijk krijgt Tiafoe binnenkort een nieuwe kans om Nadal te verslaan, maar eerst is de beurt aan een andere jonge speler: de 19-jarige Stefanos Tsitsipas.

De Griek deed in de kwartfinale iets wat niet veel tennissers gegeven is: winnen van Roger Federer in hun eerste officiële wedstrijd.

Van Nadal heeft Tsitsipas evenwel zijn eerst twee ontmoetingen verloren. Toch verscheen er een bescheiden lach op het gezicht van de Spanjaard toen hij dinsdag een vraag kreeg over de opkomst van jonge talenten: ‘Van mij mogen ze nog wel even wachten.’