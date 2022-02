Jong, licht en getalenteerd, maar na dopingdrama wankelt zelfs Kamila Valjeva zich door haar kür

Kamila Valieva is uit balans tijdens haar vrije kür. Beeld AFP

Uiteindelijk werd het zelfs voor Kamila Valjeva allemaal te veel. Ruim een week hield de tiener zich staande. Iedereen vroeg zich af hoe ze het voor elkaar kreeg, terwijl ze zich moest verdedigen in een dopingzaak en de halve wereld over haar heen viel. Er werd vaak verwezen naar haar bijnaam ‘Miss Perfect’, omdat ze zelfs onder deze omstandigheden op het ijs haar hoofd koel hield. Maar in de vrije kür ging het eindelijk mis. En goed ook.

Op de opzwepende klanken van de Bolero van Ravel maakte de 15-jarige Russin de ene na de andere fout. Terwijl ze normaal gesproken zelfs na viervoudige sprongen vaak keurig op haar ijzers landt, wankelde ze zich nu door de kür heen. Voor de Spelen begon ze als torenhoge favoriet, na de korte kür stond ze ook eerste, maar uiteindelijk eindigde ze slechts op plek nummer vier.

Uitgerekend de vierde plek, alsof er nog niet genoeg drama in deze zaak was. Binnen het IOC moet een zucht van verlichting hebben geklonken, want die vierde plek zorgde ervoor dat er toch medailles uitgereikt konden worden. Als Valjeva bij de eerste drie had gezeten, besloot het IOC eerder, dan was niet gebeurd vanwege de dopingzaak die boven haar hoofd hangt.

Een dopingaffaire met een Russische sporter was wel het laatste waarop het IOC zat te wachten. Na de Winterspelen in Sotsji, waarin dopinggebruik door sporters en fraude door autoriteiten hand in hand gingen, wordt het land met argusogen bekeken. Ieder nieuw dopinggeval verwijst weer naar dat enorme schandaal in 2014.

Amerikaanse belangen

Zeker als het gaat om een topfavoriet voor goud in een belangrijke sport als het kunstschaatsen. In de Verenigde Staten, dat het IOC via uitzendrechten miljarden bezorgt, is het een van de meest gevolgde sporten. De Amerikaanse belangen zijn bovendien groot: de ploeg werd tweede na de Russen bij de landenwedstrijd. Als Valjeva uiteindelijk alsnog wordt geschorst, krijgen de Amerikanen het goud.

Een dag na die overwinning met haar ploeg kreeg Valjeva voor het eerst te horen dat ze 25 december vorig jaar positief had getest op het verboden middel Trimetazidine, een medicijn dat onder meer wordt gebruikt bij pijn op de borst bij inspanningen (angina), maar ook het uithoudingsvermogen kan vergroten.

Na die positieve test kwamen de reacties, verklaringen of uitvluchten die inmiddels bekend zijn bij dit soort kwesties. ‘Haar positieve dopingtest is ofwel een spijtige samenloop van omstandigheden ofwel een opgezet plan’, zei Valjeva’s coach Eteri Tutberidze.

Kamila Valieva is in tranen. De 15-jarige Russin, bijgenaamd Miss Perfect, heeft een zwalkende Kür geschaatst en tuimelt naar de vierde plaats in de eindrangschikking. Beeld REUTERS

Valjeva’s advocaten voeren vooralsnog een Onana-achtige verdediging. Zoals de doelman van Ajax een pilletje van zijn zwangere vrouw zou hebben genomen, zo zou Valjeva per ongeluk het hartmedicijn binnen hebben gekregen nadat ze een glas water had gedronken van haar opa, die het middel gebruikt.

Maar naast Trimetazidine werden er nog twee middelen gevonden die gebruikt worden bij hartkwalen. Hypoxen en L-Carnitine zijn niet verboden - Valjeva had ze ook zelf ingevuld op een dopingformulier - maar het gebruik roept wel vragen op over de manier waarop de 15-jarige aan de top is gekomen.

Van Russische sporters is bekend dat ze vaker niet-verboden hartmedicijnen gebruiken. Toen in 2016 het middel meldonium, ook tegen angina, verboden werd testten opeens veel sporters uit het land positief. De bekendste was tennisster Maria Sjarapova.

Valjeva zou Hypoxen gebruiken vanwege hartritmestoornissen, dat liet haar moeder in ieder geval weten in een uitgelekte getuigenis. L-carnitine, dat vet omzet in energie, mag in kleine hoeveelheden gebruikt worden, maar onomstreden is het niet. In 2019 werd atletiekcoach Alberto Salazar, de voormalige trainer van Sifan Hassan, onder meer geschorst omdat hij infusen met het spul zou hebben gegeven.

Leeftijdsgrens

Dopinggevallen in het kunstrijden zijn zeldzaam en experts vragen zich af of de middelen Valjeva wel helpen. Haar zaak moet worden afgehandeld, maar heeft nu al gezorgd voor nieuwe aandacht voor de leeftijd van kunstrijdsters. Die mogen nu vanaf hun 15de meedoen bij de senioren. Voorstellen om die grens te verhogen naar 17 jaar zijn vooralsnog onder aanvoering van Rusland tegengehouden.

Valjeva is een van de jonge Russinnen die de laatste jaren opvallen met hun viervoudige sprongen, en daarmee hoge scores. Ook Anna Sjtsjerbakova en Alexandra Trusova, die op de Spelen eerste en tweede werden en allebei 17 jaar zijn, maken deel uit van de ‘squad quad’ van coach Tutberidze.

Hoe jonger, hoe lichter en dat maakt het makkelijker om die sprongen te maken. Maar een lange carrière zit er voor Tutberidzes pupillen niet vaak in, de lijst met geblesseerd afgehaakte rijdsters is lang. En geregeld vertellen ze verhalen over het keiharde regime, waarbij hard en lang trainen gepaard gaat met heel weinig eten, soms uitmondend in eetstoornissen.

De puberteit waarin lichamen zich ontwikkelen en zwaarder worden, is voor deze kunstrijdsters een bedreiging. Vier jaar geleden werd Alina Zagitova olympisch kampioen, zij was toen ook vijftien. Deze Spelen deed ze niet mee, jongere rijdsters zijn haar voorbij gesprongen. Als viervoudige sprongen de norm blijven om te winnen, is de kans groot dat deze voor Valjeva zo dramatisch verlopen Spelen haar laatste waren.