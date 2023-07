Jonas Vingegaard zet Tadej Pogecar op zijn plaats; Tourzege lonkt voor de Deen

In vloeiende stijl voltooit de ongenaakbare Jonas Vingegaard de tijdrit, waarmee hij een voorschot neemt op een nieuwe Tourzege. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

‘Vandaag win jij de Tour’, schreeuwde Jumbo-Visma-ploegleider Grischa Niermann over de radio in het oor van Jonas Vingegaard. De Deen was bezig met zijn, volgens hemzelf, beste tijdrit ooit. Het zou de eerste worden in de Tour die hij won, tevens de eerste etappezege voor zijn ploeg in de Ronde van Frankrijk dit jaar.

De Tourwinnaar van vorig jaar, in duel met die van de twee jaar ervoor, Tadej Pogacar, wilde niet horen hoeveel hij voor of achter zijn tegenstrever lag. ‘Al kijk ik onderweg wel naar tv-schermen om een idee te krijgen hoe ik bezig ben’, zei hij schalks. ‘Ik was heel goed bezig. Ik begon zelfs te twijfelen of mijn vermogensmeter niet te hoge wattages liet zien.’

Met de opmerking van Niermann had Vingegaard ook geen tussentijden nodig. Toen zijn ploegleider riep dat de Tour binnen was had Vingegaard net het derde en laatste tussenpunt van de tijdwaarneming gepasseerd. Bij het tweede was de voorsprong voor de geletruidrager 31 seconden, slechts 2800 meter klimmen verder was dat opeens ruim het dubbele. Pogacar had op dat steile klimstuk een besluit genomen dat slecht uitpakte: hij wisselde van fiets.

Kaart van de underdog

Vooraf had de ploegleiding van Jumbo-Visma de kaart van de underdog gespeeld. Vingegaard zelf verklaart al de hele Tour in de vorm van zijn leven te zijn, maar volgens sportief directeur Merijn Zeeman was hij op het tijdritparcours toch echt de mindere van de explosievere Pogacar. Dat de Sloveen ergens beter in is, was de afgelopen twee weken om de haverklap op te tekenen uit de monden van ploegleiders van de Nederlandse ploeg.

Pogacar, zei hij, had dinsdag een slechte dag. ‘Ik kon niet beter.’ Hij werd tweede en gaf 1 minuut en 38 seconden toe op Vingegaard. Dat is andere koek dan de verschillen tussen de twee in de voorgaande vijftien ritten, uiteindelijk leidend tot een gat vóór de tijdrit van 10 seconden in het voordeel van Vingegaard. Een achterstand die Pogacar vooral binnen de perken wist te houden door op bergtoppen en finishlijnen meer bonificatieseconden dan Vingegaard binnen te hengelen: 41 om 23 tellen.

De ‘boni’s’ leken cruciaal te gaan worden voor de eindzege in Parijs. Daar zou de tijdrit geen verandering in brengen, was de gedachte vooraf. Ook daarin zouden de twee dicht bij elkaar liggen.

Het pakte anders uit. Een vrij korte tijdrit van 22,4 kilometer, in een loodzware Tour van 3.400 kilometer en ruim 56 duizend meter verticaal omhoog, bleek genoeg om de voorsprong van Vingegaard op Pogacar in het algemeen klassement uit te breiden naar een kleine twee minuten.

Wisselen van fiets

De Sloveen combineerde zijn slechte dag met het wisselen van tijdritfiets naar een normale racefiets – ‘daar voel ik me comfortabeler op’. Het kostte hem alleen maar tijd. Vingegaard wisselde niet, want de prestatiemanager van Jumbo-Visma, Mathieu Heijboer, had in december al uitgerekend dat dat niet voordelig was.

Op de fiets liet Vingegaard zien waarom: hij wist zijn aerodynamische tijdrithouding ook vol te houden waar de weg 8 procent omhoog ging. Op de steilere stukken ging de Deen kort uit het zadel. Dat contrasteerde met Pogacar die op zijn comfortfiets zijn handen steeds op de remgrepen had, niet eens in de beugels. Met het verlagen van de luchtweerstand had zijn fietsen weinig te maken.

De onttroonde favoriet kwam naar de finish met een verdwaasde blik onder zijn iets naar achteren geschoven tijdrithelm. Het deed denken aan het verslagen gelaat van Primoz Roglic, toen die in de slottijdrit van de Tour van 2020 volkomen onverwacht naar huis werd gereden door zijn landgenoot Pogacar.

Tegen Roglic’ opvolger bij Jumbo-Visma waren de rollen dinsdag omgedraaid. Maar wat de uitslag van de race tegen de klok ook duidelijk maakte: Vingegaard en Pogacar liggen samen lichtjaren voor op de rest.

Pogacars tweede tijd was 1 minuut en 13 seconden sneller dan de nummer drie van de tijdrit: Wout van Aert. De Belg fietste zich helemaal leeg, zoals hij dat vorig jaar en het jaar daarvoor in de laatste tijdrit van die Rondes van Frankrijk had gedaan. Die tijdritten won Van Aert. Nu was hij, zei hij, ‘de eerste van de normale mensen’. Best of the rest dus; het verschil tussen de nummers 3 en 10, David Gaudu, is 40 seconden.

Pijnlijke afstand

In het algemeen klassement is de afstand tussen Vingegaard en Pogacar en de rest nog pijnlijker. Nummer drie is sinds dinsdag de ploeggenoot van Pogacar, Adam Yates, die bijna 9 minuten moet toegeven op de gele trui. Achter Yates ligt het dan weer vrij dicht bij elkaar.

Is, zoals ploegleider Niermann zei, de Tour de France van 2023 nu beslist? Er lijkt een ernstige val, totale ineenstorting of een of andere besmetting van de Deense geletruidrager nodig om hem zondag in Parijs van zijn tweede opeenvolgende Tourzege af te houden.

‘Ik heb geen idee waardoor hij vandaag zoveel beter was’, zei Niermann over Vingegaard. De afgelopen weken was het doel van Jumbo-Visma om Pogacar stukje bij beetje af te matten. Hij gaf geen krimp, al zal het sloopwerk zijn tol hebben geëist. ‘Dat hij vandaag zou kraken was niet te verwachten’, zei Niermann.

De ploegleider riep dan wel dat zijn pupil de Tour heeft gewonnen, Vingegaard zelf, Van Aert en ook Pogacar willen daar niets van horen. ‘Er komen nog moeilijke etappes aan’, waarschuwde Vingegaard, vooral met het oog op de koninginnenrit van woensdag. ‘We wonnen vorig jaar, omdat we tot het laatste moment gefocust waren’, analyseerde Van Aert.

‘De Tour is nog niet voorbij’, hield Pogacar de moed erin, ‘ik herhaal: het is nog niet voorbij.’