Jonas Vingegaard pakt eindzege in Dauphiné en kan met vertrouwen afreizen naar de Tour de France

Jonas Vingegaard (l) in de leiderstrui tijdens de laatste etappe van de Dauphiné. Beeld AFP

De Jumbo-renner won in de achtdaagse voorbereidingskoers op de Tour twee bergritten met overmacht, rit vijf en zeven. In de afsluitende rit van zondag, van Le Pont-de-Claix naar Grenoble reed hij opnieuw met veel gemak omhoog, al liet hij de dagzege aan de Italiaan Giulio Ciccone van Trek-Segafredo. In het eindklassement bedroeg zijn voorsprong op nummer twee Adam Yates maar liefst 2.23 seconden. De Australiër Ben O’Conner eindigde als derde op bijna drie minuten.

Vingegaard won de Dauphiné voor het eerst en bleek verguld met de zege. Hij prees het werk van zijn ploeg en noemde de voorbereidingswedstrijd op de Tour een aanwinst op zijn palmares. ‘Het is heel belangrijk voor mij om deze wedstrijden te winnen. Het is een van de grootste wedstrijden in de wereld. Het team reed heel sterk. Ik werd geen moment alleen gelaten.’

Hoewel de Dauphiné al sinds 1947 te boek staat als een voorbereidingskoers op de Tour lukt het weinig renners beide koersen in hetzelfde jaar te winnen. Slechts tien renners zijn daar in geslaagd. De laatste was Chris Froome, die de combinatie driemaal maakte: in 2013, 2015 en 2016.

Voortekenen gunstig

Voor Vingegaard zijn de voortekenen op de dubbelslag gunstig, ook gezien de matige gezondheid van andere toprenners. Pogacar kreeg pas afgelopen weekeinde te horen dat de polsbreuk, die hij opliep tijdens Luik-Bastenaken-Luik, is hersteld. Hij heeft sinds april vooral getraind op de rollerbank. Ook kon hij hardlopen. Een etappekoers ter voorbereiding op de Tour zit er niet in. Hij gaat de komende tijd Tourritten verkennen en doet een week voor de Tour mee aan het Sloveens kampioenschap.

Op het podium, met de eindzege binnen. Beeld AFP

Van Remco Evenepoel heeft Vingegaard niets te vrezen in Frankrijk. De Belg die de Giro in het roze vanwege corona moest verlaten, heeft laten weten dat hij over drie weken in geen geval van start zal gaan in de Tour. Vanwege het tijdrovende herstel van corona heeft hij zich onvoldoende kunnen voorbereiden.

‘Ik ben zes maanden bezig geweest ben met de Giro voor te bereiden’, aldus Evenepoel tegen het Belgische Nieuwsblad. ‘Ik stond daar in topvorm aan de start en heb maandenlang op een kale berg gezeten om die piekvorm te bereiken. Als je dan tien dagen zo ziek bent dat je niet kan fietsen, dan is het niet makkelijk om terug in topvorm te geraken. Als ik in de Tour start, zal het all-in zijn. Dan wil ik 150 procent zijn.’