Jon Rahm is de nieuwe ster van het Spaanse golf

Jon Rahm heeft de U.S. Open gewonnen. Beeld AFP

‘Het is het resultaat van positief denken’, zei de nieuwe Spaanse golfsensatie Jon Rahm na zijn overwinning op de US Open, de derde major van het jaar. Rahm troefde in een adembenemend gevecht op Torrey Pines, de course bij San Diego, de complete wereldtop af. Halverwege de laatste dag stonden tien topspelers nog geen één slag van elkaar verwijderd. Maar waar anderen zoals Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, Colin Morikawa en Rory McIlroy bogeys en dubbele bogeys maakten, maakte Rahm met twee wonderschone putts birdies op de holes 17 en 18, waarmee de nummer drie van de wereld met een score van -6 onder par één slag voor kwam op de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen. Met de overwinning werd de Spanjaard 2,25 miljoen rijker en ook de nummer één van de wereld.

Het was een golfsprookje. Rahm (26) moest twee weken geleden nog het Memorial Tournament in Ohio voortijdig verlaten omdat hij positief was getest op corona. Op dat moment stond hij zes slagen voor en was hij al bijna zeker van een overwinningscheque van 1,7 miljoen dollar (1,4 miljoen euro). Tien dagen verbleef hij in quarantaine op een hotelkamer waar hij alleen op een golfsimulator kon trainen. Ook kon hij zijn twee maanden geleden geboren zoon niet zien, noch zijn ouders die speciaal waren overgevlogen om hun kleinzoon in de armen te kunnen sluiten. Uiteindelijk kon hij dankzij twee negatieve tests toch nog meedoen aan de US Open.

Diskwalificatie

Op het besluit tot diskwalificatie in Ohio kwam veel kritiek. Zo werd de organisatie verweten dat Rahm de kans hadden moeten krijgen de laatste ronde alleen te voltooien. Maar hij relativeerde de ophef. ‘Niemand in mijn familie is ziek geworden. Zelf had ik er nauwelijks last van. Maar ik weet dat veel mensen aan corona zijn overleden. Anderen vinden het misschien niet eerlijk dat ik de Memorial niet mocht afmaken. Maar we kunnen onze ogen niet sluiten van wat elders in de wereld gebeurt.’

De overwinning bevestigt nog eens het succes van het Spaanse golf sinds het einde van de jaren zeventig. Na Seve Ballesteros (5), José María Olazabal (2) en Sergio García (1) was Rahm de vierde Spanjaard die een major op zijn naam schreef. Dat het de US Open was, was nog extra mooi omdat daar nog nooit een Spanjaard de hoofdprijs had gegrepen. Zelf droeg hij de overwinning op aan Ballesteros, die tien jaar geleden op pas 54-jarige leeftijd overleed aan kanker. ‘Deze is voor Seve. Ik weet hoe graag hij deze als liefste had willen winnen.’

Therapie

Rahm is continu bezig met zijn mentale welbevinden. Hij doet aan reminiscentie-therapie, het ophalen van herinneringen, zoals een eerdere overwinning op Torrey Pines in 2017. ‘Ik geloof in karma. Goede dingen gebeuren met goede mensen. Daardoor voel ik mij zelfverzekerd.’ Ook had hij inspiratie geput uit verhalen van de Ier Padraigh Harrington en Engelsman Nick Faldo, allebei meervoudig majorwinnaars. ‘Harrington vertelde mij dat hij vijf slagen voor had gestaan na drie rondes en werd gediskwalificeerd omdat hij de verkeerde scorekaart had getekend. Hij zei dat hij hiervan meer had geleerd dan van alle overwinningen. Nick vertelde mij over een toernooi waarbij hij zes slagen voorstond en ook niet verder mocht. Hij werd extra gemotiveerd en won een week later wel een toernooi. Zo positief wilde ik ook zijn.’