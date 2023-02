Johnny Heitinga en John Heitinga lijken in de verste verte niet op elkaar

Zes jaar geleden zei de nieuwe Ajax-trainer John Heitinga in een interview met Linda dat hij, na het beëindigen van zijn loopbaan als voetballer, zijn uitgavenpatroon had moeten aanpassen. De Ferrari was de deur uitgegaan en ook op reizen werd beknibbeld: ‘Vroeger pakten we weleens een privéjet, maar dat doen we niet meer’.

Bij het stuk stond een foto van John en Charlotte-Sophie, zijn vrouw. John lag, halfnaakt, op een bed, zij stond er naast. Een been, gehuld in een zwarte panty, had ze op het nachtkastje gezet. Ze keken bloedserieus en vertelden dat ze op vakantie nog steeds een ‘dik huis’ huren.

Hij: ‘Maar je hebt verschillende categorieën dik. Dat is ook een stukje bewustwording.’ Zij: ‘Het is wennen.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door John Heitinga (@johnheitinga) op 3 Feb 2023 om 5:37 PST

Er bestaan twee Heitinga’s. Wonderlijk genoeg lijken ze in de verste verte niet op elkaar. De eerste is de serieuze modelprof die Johnny werd genoemd, een kalme verdediger met een fraaie carrière en een groot incasseringsvermogen. Hij overwon een paar zware knieblessures en viel zelden op, en al helemaal niet met uitspraken.

Vrijdag herinnerde de krant me aan een voorval uit 2008, tijdens het EK. Aan de tafel ‘Johnny Heitinga’ in de perszaal had ik een halfuurtje naar hem geluisterd. Net zoals aan de collega’s vroeg hij na afloop of hij het interview mocht lezen voordat het in de krant kwam, waarop ik zei dat dit niet nodig was.

Er zou geen stuk komen, omdat hij niets had gezegd wat de moeite waard was om te publiceren in een serieuze krant. Volgens de Volkskrant zou ik hier ‘minzaam’ bij hebben gelachen. Dat klinkt onaardig en ik vraag me af of het klopt, want er was geen enkele reden om Johnny iets kwalijk te nemen. Daar was hij ook te vriendelijk voor.

Johnny heet allang John, maar de afgelopen week manifesteerde hij zich in zijn oude gedaante. In interviews en op persconferenties bleef hij op de vlakte, zoekend naar veilige woorden. Hij sprankelt niet, in het openbaar althans. Als tv-analist excelleerde hij in vaagpraat, Veronica nodigde hem na een paar wedstrijden al niet meer uit.

In zijn andere gedaante zou Heitinga met zijn gezin het liefst weer zo nu en dan een privéjet pakken en een rondje toeren in zijn Ferrari. Hij deed het karretje van de hand toen hij weer naar Amsterdam terugkeerde, het was soms gênant. ‘Als ik dat ding startte, wist de hele buurt dat Johnny wegreed.’

Zij, praktisch: ‘De drempels in Amsterdam zijn ook niet echt handig met een Ferrari.’

Wie John Heitinga zegt, zegt Ibiza. Hij trouwde op het eiland. Inclusief de ceremonie duurde het festijn drie dagen. Op de derde dag maakte het gezelschap een tochtje naar een ander eiland, Formentera, op twee piratenschepen. Gordon en Patty Brard waren ook van de partij.

Parijs vindt hij ook tof, zei hij een paar jaar geleden in een interview (‘Hier moet je geweest zijn’) in het magazine van miljonairsclub Masters. Heitinga verblijft in Parijs bij voorkeur in een hotel waar de kamers duizend euro per nacht kosten, samen met Charlotte-Sophie en de kinderen Jezebel, Lennox en Rixo. In Amsterdam eet hij graag een oestertje.

Voor oosterse liflafjes wijkt hij uit naar het Griekse eiland Mykonos, daar zit een goede Japanner, en hij tipt de Grace Bar in Berlijn vanwege de live muziek, gezelligheid, mooie mensen en de jaren twintig inrichting. Plus: ‘Ze maken daar een hedendaagse interpretatie van de cocktailklassiekers uit die tijd’.

Met John Heitinga heeft Ajax niets minder dan een wereldburger op het slappe koord gehesen. Hij is een heel ander paard dan de meeste mensen weten. Misschien helpt het de bon-vivant uit Alphen aan den Rijn om een goede ruiter te worden, maar ik ben er niet helemaal gerust op.