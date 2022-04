Johan Cruijff, de onuitputtelijke bron

Cruijff scoort bij Ajax - SVV in 1970. Beeld C. Barton van Flymen

‘Cruijff had gewoon een mooie kop’, zegt fotograaf Barton van Flymen (81) op een zaterdag in het radioprogramma NH Radio Sportcafé, als presentator Leo Driessen hem vraagt waarom het zo fijn was om de beste Nederlandse voetballer aller tijden te fotograferen. ‘Alles klopte aan hem. De lijnen, de ogen, het lichaam.’

En dus was het heerlijk voor de fotograaf om door zijn oneindige archief te struinen en ook een aantal nooit eerder gepubliceerde foto’s te kunnen leveren aan het kloeke boek dat vorige week verscheen over de 75ste geboortedag (25 april) van de in 2016 overleden Cruijff. Een boek in twee delen, Ik en Wij, met thema’s en teksten ook, doch zorgvuldig opgebouwd rond het rijke arsenaal aan foto’s.

Cruijff was fotogeniek in een fotogenieke tijd, met voorrechten voor fotografen waarvan de beroepsgroep tegenwoordig alleen kan dromen. Deuren die tegenwoordig hermetisch gesloten blijven, gingen open. Sterker nog: ze stonden gewoon open. En publiek stond of zat dicht op elkaar. Reclame was pas in opkomst en niet overheersend. Zwart-wit en kleur verdroegen elkaar.

Aanvoerder van een generatie

En dan was daar Cruijff, de aanvoerder van een generatie, met zijn sluike haar. Cruijff met zijn spichtige gezicht, met zijn gratie, veelzijdigheid en snelheid, met zijn gespierdheid ook, geweldig te zien bijvoorbeeld als hij in een wedstrijd tegen MVV vrijwel kaarsrecht springt om te koppen, zijn armen keurig langs het tanige lijf.

Of anders zijn daar die foto’s uit de finale van de Europa Cup I in 1972, in de Kuip tegen Internazionale, meestal met Gabriele Oriali in de buurt, zijn schaduw, de bonkige Italiaan met bakkebaarden die hem overal volgde. Ze waren bijna een setje, hoewel Cruijff zich af en toe handig losmaakte en de wedstrijd besliste met twee doelpunten.

Cruijff is een onuitputtelijke bron van inspiratie en esthetiek. Dat hebben ze goed begrepen bij de uitgave van het boek Cruijff 75, de mens achter de legende.

