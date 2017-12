Joeskov was in Sotsji dopingvrij, zegt IOC - nog onduidelijk of de Rus nu naar Pyeongchang mag

Joeskov geldt als de favoriet voor olympisch goud in Pyeongchang. Hij verbeterde onlangs het wereldrecord 1.500 meter tijdens de wereldbeker van Salt Lake City tot 1.41,02. Hij was 0,02 seconde sneller dan Shani Davis in 2009. De Rus is verreweg de sterkste schaatsers van dit seizoen op de 1.500 meter: hij won drie van de vier wedstrijden.



Het oordeel over Joeskov kan ook gevolgen hebben voor Kosta Poltavets, de trainer van de Rus en diens Nederlandse rivaal Koen Verweij. De IOC-regel luidt: 'Een coach wiens sporters een dopingvergrijp hebben begaan, kan niet worden uitgenodigd.' Poltavets was nog geen coach van Joeskov toen die in 2008 werd geschorst. De genaturaliseerde Nederlander is als hoofdcoach van Rusland (sinds 2010) wel verantwoordelijk voor sprinter Olga Fatkoelina en stayer Alexander Roemjantsev. Die zijn beiden wegens dopingbedrog voor het leven uitgesloten van de Spelen en gestript van hun olympische klasseringen in 2014.