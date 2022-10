Joep Wennemars is net zijn vader, alleen op het ijs van Thialf al wel iets sneller

Joep Wennemars is opgelucht na zijn rit op de 1.000 meter in Thialf. Dankzij een tweede plaats op deze afstand is hij geplaatst voor de eerste WB-wedstrijden. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

In zijn gezicht zie je het niet zo, maar als Joep Wennemars praat, hoor je soms een klinker haasje-over doen zoals bij zijn vader Erben. Toch zie je het pas echt als hij over het ijs glijdt. De jonge Wennemars heeft dezelfde vinnige afzet en is net als senior razendsnel op de 1.000 meter.

Bij de opening van zijn eerste seizoen als schaatsprof glijdt de 20-jarige Wennemars zondagmiddag naar de tweede plaats op de 1.000 meter in Heerenveen. Met 1.08,41 is hij sneller dan zijn vader ooit in Thialf was. Die bleef steken op 1.08,80, tot dit weekeinde ook het persoonlijk record van Joep Wennemars.

Het ging de afgelopen dagen in Heerenveen niet om de zege, maar vooral om startbewijzen voor de eerste wereldbekerwedstrijden. Daarvoor was een plekje in de topvijf genoeg. Dat haalde Wennemars ruimschoots. Hij gaf slechts 0,02 toe op winnaar Hein Otterspeer (1.08,39) en bleef de verrassend sterke Louis Hollaar (1.08,46) en regerend olympisch kampioen Thomas Krol (1.08,52) voor.

Een zoon hoeft niet als zijn vader te bewegen: Sven Kramers schaatsslag leek niet erg op die van Yep Kramer. Maar bij Wennemars is het wel zo. Iets in zijn lichaam dicteert zijn bewegingspatroon. ‘Het zal deels genetisch zijn. Fysiek lijken we op elkaar. Je ziet ook in andere dingen terug dat we redelijk hetzelfde bewegen’, zei hij voor aanvang van dit schaatsseizoen.

Toch is dat niet het hele verhaal. Het is het aloude debat van nature versus nurture. Opvoeding speelt ook bij Wennemars’ schaatsstijl een rol. ‘In de jeugd heb ik bij de club heel veel achter mijn vader aan gereden. Hij was altijd sneller, dus ik kon mooi rondjes achter hem aan toeren.’

Gewoon hard schaatsen

Hij streeft de stijl van zijn vader niet bewust na, maar hij merkte wel dat het er vorige winter steeds meer op begon te lijken. Wellicht omdat zijn lijf steeds volgroeider is. ‘Ik probeer gewoon zo hard mogelijk te schaatsen met het lichaam dat ik heb en daar zit zeker wel gelijkenis in.’

De wat onbehouwen manier van rijden van Erben Wennemars sprong tijdens diens carrière in het oog, zeker naast het gepolijste rijden van Jan Bos. ‘Sommige mensen vonden het geweldig, die gretige manier van bewegen. Maar er waren er ook die het er rennerig uit vonden zien. Wild. Ik probeer een beetje het goede ervan te nemen.’

En waarom niet? Zijn vader won er twee keer het WK sprint mee en behaalde een wereldtitel op de 1.500 meter en twee op de 1.000 meter.

Er waren tijden dat schaatstrainers nadrukkelijk een manier van glijden aan hun rijders probeerden op te leggen. Die ze aanspoorden vooral heel breeduit te rijden bijvoorbeeld. De laatste decennia is er toch vooral het geloof om de slag die een schaatser van nature heeft te benutten.

Zo ervaart Wennemars het ook bij Jac Orie, sinds dit seizoen zijn coach, en vroeger de trainer van vader Erben. Joep: ‘Je krijgt aanwijzingen over diep zitten en de hoek die je maakt ten opzichte van het ijs, maar daar komt vervolgens een techniek uit die bij jou past. Dat is iets wat je zelf ontwikkelt.’

Hij is gewend dat er naar zijn vader wordt gevraagd en dat hij met hem wordt vergeleken. Het vermoeit hem niet. Hij heeft zijn antwoord ook al klaar. Het levert hem meer voor- dan nadelen op. Zo kon hij als kind al een beetje zien hoe het leven van een topschaatser eruit ziet. Het maakte zijn entree bij Jumbo-Visma soepeler. Hij wist wat hij kon verwachten en hij weet ook hoeveel inzet hij moet tonen om te slagen in deze sport.

Als zoon-van zijn er ook vooroordelen over hem. ‘Dan denken ze: hij is vast hetzelfde als Erben.’ Dat is niet zo. Hij is ingetogener, zegt hij zelf. ‘En ik heb iets minder last van adhd, ben iets meer weloverwogen.’

Hij heeft ook een breder talent, zeker voor zijn leeftijd. Vorige winter won hij het eindklassement op de WK voor junioren. Hij was er de beste op de 500 en 1.000 meter en werd tweede op de 1.500 meter. Zijn vader reikte op dat toernooi in 1995 tot de 24ste plek in het algemeen klassement.

Allround

Wennemars junior is iets minder een sprinter dan zijn vader, al ging die later in zijn carrière nog allrounden en marathonschaatsen. Hij rijdt ook de 500 meter, maar de 1.500 meter is belangrijker voor Joep. Op die afstand wilde hij zich ook kwalificeren, maar kwam zaterdag bij de start half ten val. Weg wereldbekerticket.

In een onderonsje met zijn vader, tegenwoordig analist bij de NOS, in de catacomben blikte hij daarna kort en zakelijk op terug op die misser. Vervolgens verlegde hij als een ervaren prof zijn aandacht naar de 1.000 meter van zondag. Daar had hij weer een kans. Het idioom van de beroepssporter was er nadien ook. Hij had de ‘knop omgezet’.

Met het wereldbekerticket op zak kan Wennemars nadrukkelijker uit de schaduw van zijn vader treden. Hij is daar niet zo mee bezig. Hij is vooral blij dat hij over twee weken in Stavanger bij de eerste wereldbekerwedstrijd mee mag doen. ‘Eindelijk’, zegt hij. Met die verzuchting verraadt de eerstejaarsprof onbewust een andere overeenkomst met zijn vader: de diepgevoelde ambitie om zo snel mogelijk naar de top door te stomen.