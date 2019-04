Joël Veltman loopt na zijn zware blessure het sprookjesboek van een uniek seizoen in

Joël Veltman viert zijn doelpunt tegen Willem II Beeld BSR Agency

Hij was slim mee geslopen naar voren, vroeg om de bal, bleef zo staan dat hij net geen buitenspel was, anticipeerde op de perfecte voorzet van Dusan Tadic en nam de bal ineens op de rechterschoen. Korte hoek, doelpunt. Joël Veltman (27) is terug en wie weet, is hij woensdag bewaker van Cristiano Ronaldo.

Sport leeft van schoonheid, van verhalen ook. Joël Veltman is zo’n verhaal. Terug van een zware blessure en zo de laatste hoofdstukken van het sprookjesboek van een uniek seizoen ingelopen. Nee, hij hoeft geen extra beelden meer te zien van Ronaldo, de aanvaller van Juventus die volgens de berichten klaar is voor de rentree tegen Ajax, na drie duels herstel vanwege een blessure. Ronaldo kent iedereen. Of, beter gezegd, iedereen kent Ronaldo.

‘Ik weet wat hij doet’, zegt Veltman op zaterdagavond, na de zege (1-4) bij Willem II, die Ajax weer voor even op de eerste plaats bracht. Veltman weet hoe Ronaldo’s samenwerking is met de linkshalf, linksachter of anderen. Hij weet hoe goed Ronaldo kan koppen en hoe slim hij vrijloopt. Veltman zelf is trouwens ook goed met het hoofd, mede door zijn timing. ‘Timing is 60 procent. Mijn sprongkracht kan nog verbeteren. Die is pas over een paar maanden weer helemaal top.’

Veltman scheurde in april 2018 de voorste kruisband in de knie. Terwijl hij dit seizoen nog herstelde, groeide Ajax tot een elftal dat in april nog meedoet om drie prijzen. Nu is het genieten in het kwadraat, zeker als hij mag spelen. Als hij zelfs scoort, de beslissende 1-3 nota bene, tegen dat fijne, zo aanvallend voetballende Willem II, met al zijn kwaliteit, van linksachter Diego Palacios tot spits Alexander Isak.

Joël Veltman is nog een Ajacied uit de jaren van kampioenstrainer Frank de Boer. Nooit tussendoor weggeweest zoals Daley Blind. Geliefd om zijn clubtrouw en degelijkheid. Soms verguisd, als hij eens een domme rode kaart kreeg of met een blunder een doelpunt inleidde. Hij is dus hersteld en krijgt meer speelminuten dan verwacht, want Noussair Mazraoui was twee duels geschorst in de competitie, en hij is dat ook in de eerste wedstrijd van de kwartfinale van de Champions League.

Woensdag in Emmen speelde Rasmus Kristensen rechtsachter, in Tilburg Veltman. Tegen Juventus zal het vrijwel zeker Veltman weer zijn. Zo maakt hij opeens deel uit van het succes. ‘In Madrid viel ik even in tegen Real, in een team dat heerlijk draaide. Qua trainingen was het zo zwaar, de eerste weken bij de groep. Het niveau is heel hoog. Het was aanpoten. Ik heb een paar oefenduels gespeeld en ben een paar keer ingevallen. En dan nu 90 minuten, dat zijn mooie stapjes.’

Willem II – Ajax was sowieso een mooie, sfeervolle belevenis. Ajax, zo zuinig mogelijk zoekend naar de zege, vier dagen voor Juventus-thuis. Spel in betrekkelijk laag tempo, met af en toe van die geweldige uitbarstingen, zo snel combinerend dat het de tegenstander duizelde. Met Hakim Ziyech die te veel fout deed en een prachtig doelpunt maakte. Met Dusan Tadic als aangever. Met Matthijs de Ligt in fraaie duels verwikkeld met spits Isak. Met Frenkie de Jong, ovationeel toegejuicht in de stad waar hij als prof begon. Met een doelpunt uit duizenden, de 0-1. Dribbel De Jong. Wippertje Tadic. Kopballetje terug De Jong, inschieten Donny van de Beek. Geniaal artistiek. Met Ajax uiteindelijk op 100 goals, in 29 duels. Maar het aantal doelpunten levert geen landstitel op.

Geen problemen

Na afloop relativeert Veltman de schoonheid van zijn doelpunt. ‘Ik hoefde de bal alleen binnen te lopen.’ Nou, vooruit dan: ‘Het was een goede goal. Het is toch wel gek. Hier had ik alleen op gehoopt. Ik hoopte Europees nog speeltijd te krijgen, maar door schorsingen kom ik ook aan competitie toe. En misschien zelfs nog Champions League. Ik heb 90 minuten gemaakt, zonder problemen, en ik dacht ook niet: ik kan niet meer.’

Als het zo is dat hij woensdag tegen Ronaldo speelt, dan is het maar zo. ‘Als hij al op links speelt. Hij is overal natuurlijk. Waarschijnlijk gaat hij het halen. Het zou mooi zijn als ik dan ook meedoe. Juventus is voor mij de favoriet om de Champions League te winnen. Soms ziet het er niet uit, dat Italiaanse voetbal, als ze zich met zijn allen terugtrekken, maar met Ronaldo hebben ze dit seizoen ook aanvallende kwaliteiten die top zijn. Ik moet verdedigend gewoon mijn mannetje staan, en dat kan tegenover Ronaldo zijn. We weten wat het niveau is. Woensdag wordt wat anders gevraagd dan tegen, met alle respect, Willem II.’