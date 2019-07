Joanne Koenders, twee grote interlands op haar cv, is nu al de held van de waterpolovrouwen

Joanne Koenders in de wedstrijd tegen Canada. Beeld Orange Pictures

De absolute focus, het verblijf in de tunnel van concentratie; velen in de sport jagen erop, weinigen krijgen hem te pakken. Waterpolokeeper ­Joanne Koenders beleefde dat toppunt van aandacht zaterdagmiddag in de achtste finale van de WK in Zuid-Korea. Het Nederlands zevental won van ­Canada en uitblinkster Koenders kon na afloop niet reproduceren hoeveel tegentreffers zij had moeten incasseren. ‘Drie of vier’, meende ze, het gezicht in een vraagteken geplooid.

Vier waren het er. Eindstand 5-4. ‘O’, sprak zij. Zo van: geen idee.

Ze was niet bezig geweest met het scorebord, noch met de klok of met de mogelijkheid dat haar team zou winnen of verliezen. Ze was in het hier en nu geweest, afgesloten van de tyfoon die deze middag woedde, de regenstorm die volgde en van het weinig deskundige Koreaanse publiek dat op aangeven van de speaker sportief af en toe ging meeschreeuwen.

Joanne (Djo-enn) Koenders, 22, speelde de tweede grote interland uit haar leven – de poulewedstrijd tegen wereld- en olympisch kampioen Verenigde Staten was vorige week de eerste geweest – en zij wist zich de beste vrouw van de dag. ‘Best jammer dat hier geen speelster van de wedstrijd wordt gekozen’, sprak Ineke Yperlaan, de manager van de nationale ploeg. Ze wees naar de 1.78 lange Arnhemse en iedereen begreep dat Koenders die praal zou hebben verdiend.

Vijfmeterworp

Aan het eind van het derde kwart, Nederland verdedigde goed maar scoorde moeizaam, had Canada een vijfmeterworp (een penalty, red.) toegewezen gekregen. Een verkeerde pass in de Nederlandse aanval werd afgestraft met een uitbraak, waarbij Ilse Koolhaas niet anders kon dan de vrijgezwommen Krystina Alogbo van achteren vast te pakken. De klok stond op 0.05 (er was in dat kwart 7.55 gespeeld) en Emma Wright kreeg op de strafworplijn de kans op 4-4, een cruciaal moment in de wedstrijd. De spanning zou terug zijn.

Toen kwam Koenders in actie. Zij: ‘We wisten waar die nummer 4 ging schieten. Ik had mijn huiswerk goed gedaan. De bondscoach Arno (Havenga, red.) riep ook nog waar zij zou schieten. Ik zat me in het doel helemaal op te laden. Ik spring volledig honderd procent naar de linkerhoek. Zij schoot gelukkig op links. En we pakken ’m.’

Kleine pauze in een van adrenaline stuiterende stroom van woorden: ‘Ik pakte ’m. Ik had er een volle hand tegenaan en via de paal ging hij uit. Je springt voluit en als-ie dan na jouw actie de paal of lat raakt, dan is dat het geluk dat je nodig hebt.’

Springen doen keepers in het waterpolo door een schoolslag te maken onder water, waarmee zij zichzelf verticaal lanceren. Koenders: ‘Daarbij gebruiken we onze handen om af te zetten en naar een hoek toe te gaan. Vooral je benen zijn in die actie heel belangrijk. Het is een soort kikkersprong. We doen het heel vaak op training. Die trainingen zijn vaak zwaarder dan wedstrijden. Want de speelsters doen op zo’n training niet anders dan op doel schieten. Al is de concentratie vasthouden in een wedstrijd natuurlijk ook hard werken.’

In het vierde en laatste kwart schoot Sabrina van der Sloot een Nederlandse penalty wel raak (5-3) en kon Canada in een overtal, een manmeer zoals dat in waterpolo heet, maar één keer Koenders verschalken. De Canadese vrouwen raakten twee keer de paal, afgedwongen als het ware door het goede doelverdedigen, en hun laatste schot, drie seconden voor tijd, was een prooi voor de Nederlandse doelvrouw in vorm.

Eerste keus

Koenders had een week of zes geleden niet kunnen denken dat zij op deze WK de sterren van de hemel zou keepen. Het doel van Nederland was het vaste werkterrein van Laura Aarts, de beste keepster van Europa. Vaste vervanger Debby Willemsz was het zitten op de bank zo zat dat zij er dit voorjaar mee kapte. Motivatieproblemen heette haar toelichting.

Koenders, in bedekte termen: ‘Ik was niet verrast. Ik trainde in het nationaal trainingscentrum in Zeist. Hier en daar speelde al wat. Willemsz ging weg uit het team. Dat was jammer voor het team, maar toen schoof ik al een plekje door. Toen ging Aarts ook weg. Het was wel duidelijk dat ik toen nog een plekje doorschoof. Dat ging best wel snel.’

In haar kijk op de zaak deelt ze de plek onder de lat met Sarah Buis, nog eens drie jaar jonger dan Koenders. Sinds vorige week is de Arnhemse afgestudeerde sportleraar, keepster van ­Polar Bears uit Ede, evenwel eerste keus. Buis komt er alleen in als er nood aan de man is. Bij dit WK-toernooi toont Nederland, de kampioen van Europa, nog geen topvorm, maar de verdediging is een zorgvuldig gebouwd fort, waarin Koenders haar collega’s neerzet en aanvuurt met een stem die kanongebulder zou overstemmen.

Dat Koenders in Korea aan een uitblinkersdebuut bouwt, mag verbazingwekkend worden genoemd. Ze noemt zichzelf ‘niet het ideale voorbeeld’ van de geijkte opgang via jeugdselecties. Haar lijf kon de trainingen aanvankelijk niet aan, ze stopte en ging het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders (CIOS) in Arnhem doen. ‘Maar ik miste de topsport en wilde terugkomen. Ik trainde hard. Gerrit-Jan ­Schothans (jeugdbondscoach, red.) zag dat en nodigde mij uit.’

Zaterdag kon Schothans een berichtje krijgen van zijn collega ­Havenga, dat hij uitstekend werk had verricht.