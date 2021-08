Jevgeni Svesjnikov (71) was even befaamd theoreticus als notoire mopperaar

Woensdag overleed de Rus Jevgeni Svesjnikov (71), een grootmeester wiens naam net als die van voorgangers als Grünfeld en Najdorf eeuwig zal voortleven in het schakersvocabulaire. Het is een beloning voor een uitzonderlijke prestatie. Iedereen kan deugdelijke zetten ­bedenken, maar het komt zelden voor dat ­iemand een revolutionaire nieuwe openingsvariant ontwikkelt die de tand des tijds glansrijk doorstaat.

In zijn geboortestad Tsjeljabinsk sleutelde Svesjnikov rond 1970 met collega Gennadi Timosjenko aan een variant van de Siciliaanse opening (1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 e5 6. Pdb5 d6 7. Lg5 a6 8. Pa3 b5) die door de topspelers van die tijd als onspeelbaar terzijde was geschoven. De pioniers lieten zich niet ontmoedigen door pijnlijke nederlagen of spottende commentaren en bleven trouw aan hun ideeën die spoedig door vele anderen werden overgenomen.

Met gemengde gevoelens zag Svesjnikov de populariteit van zijn variant groeien. Het deed hem genoegen dat die in WK-matches overeind bleef, maar hij klaagde ook dat anderen met zijn vondsten aan de haal gingen en hij met lege handen achterbleef. ‘Ze dansen op mijn graf’, zei hij eens . Vaak heeft hij vergeefs gepleit voor het betalen van royalty’s aan schakers, van wie partijen in kranten en tijdschriften werden gepubliceerd. Als stil protest weigerde hij soms zijn notatiebiljetten af te staan aan bulletinredacties.

Vooral in de eerste ontwikkelingsjaren leidde de Svesjnikov-variant soms tot ­bijzonder spectaculaire gevechten. In de ­volgende partij uit een teamwedstrijd ­Joegoslavië – Sovjet-Unie speelt een zwarte wandelkoning de hoofdrol.

Ivanovic – Svesjnikov

Krk 1976

1.e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 e5 6. Pdb5 d6 7. Lg5 a6 8. Lxf6 gxf6 9. Pa3 b5 10. Pd5 f5 11. Ld3 Le6 12. c4 Da5+ 13. Kf1

Na 13. Dd2 Dxd2+ 14. Kxd2 Lh6+ 15. Ke1 Lxd5 staat zwart beter.

13 ... Lxd5 14. exd5 Pd4 15. cxb5 axb5 16. Pc2 Pxc2 17. Dxc2 e4 18. Dc6+ Ke7 19. Lxb5 Ta7 20. De8+ Kf6

Diagram links

De première in de toernooipraktijk van deze spannende stelling, waarin 21. a4 waarschijnlijk wits sterkste zet is. Ivanovic laat zich verleiden tot een woeste aanval op zwarts koning in het open veld.

21. g4 Te7 22. Db8 Ke5 23. f4+

Sterker is 23. Lc4 of 23. Le2 om 24. Db3 te kunnen spelen.

23 ... Kxf4 24. Ke2 Ke5 25. Thf1 fxg4!

Koelbloedig. Na 25 ... f4? 26. Txf4! Kxf4 27. Dxd6+ zou wits aanval doorslaan.

26. b4

Diagram rechts

26 ... Lg7!

Omzeilt de laatste klip. Na 26 ... Dxb4? zou 27. Tf5+ Kxf5 28. Ld7+ Txd7 29. Dxb4 volgen. Nu moet wit afwikkelen naar een eindspel waarin hij geen verweer heeft tegen zwarts pionnenblok.

27. bxa5 Txb8 28. Tab1 f5 29. a6 f4 30. Lc6 f3+ 31. Kf2 Txb1 32. Txb1 Kf4 33. Tb4 Lc3 34. Tc4 La5 35. Kf1 Lb6 36. Lb7 h5 37. Tc6 e3 38. Tc4+ Kg5

Wit geeft op.