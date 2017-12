Jeugdspelers stelen de show bij recordzege Feyenoord op Sparta: 0-7

Eigen jeugd

Met vijf zelfopgeleide spelers in de basis, waaronder de tieners Vente en Malacia, werd bij Sparta de grootste uitzege sinds 1976 geboekt. Pas bij 0-7 vond Feyenoord het genoeg. Sparta - Feyenoord eindigde de laatste vier edities nota bene steevast in een zege voor de thuisclub. Zondagmiddag stond het binnen 28 minuten 0-4.



De zevenklapper in vogelvlucht: Vilhena schoot tweemaal met scherp, Boëtius krulde een voorzet op het hoofd van Vente en St. Juste scoorde uit een rebound na een pracht van een aanval. Na rust kopte Tapia een corner van Berghuis in de hoek, Berghuis tikte daarop een voorzet van Vente binnen, waarna de notoire kansenmisser Basacikoglu het bal besloot met een wippertje.



Opvallend was het aandeel van basisdebutant Dylan Vente, een bekende naam in Feyenoordkringen. De broer van zijn opa was ook spits, een illustere zelfs. Leen Vente scoorde in 1937 het eerste doelpunt in de Kuip en vond ook in dienst van Oranje het net makkelijk.



'Leen was bonkiger, statischer', deed de toekijkende oud-aanvoerder en -voorzitter van Feyenoord, Gerard Kerkum tijdens de rust aan vergelijkend warenonderzoek. 'Dit ventje beweegt veel meer.'