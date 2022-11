Jeugdige Amerikaan Jordan Stolz maakt indruk tijdens eerste schaatsweekeinde

De Amerikaan Jordan Stolz in actie op de ijsbaan van Stavanger. Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Het ijs in de Sørmarka Arena in Stavanger is zwaar. Op de kilometer happen de schaatsers in de laatste bocht naar adem, proberen met stroeve benen de slotmeters door te komen. Jordan Stolz niet. Hij besluit met 27,0. Niemand is sneller in de laatste ronde en dat terwijl hij ook al een van de beste openingen van het veld noteerde. Zijn directe tegenstander, olympisch kampioen Thomas Krol, kan niet meekomen.

De pas 18-jarige Amerikaan is explosief en heeft uithoudingsvermogen. Een ideale combinatie die tot 1.08,73 en de zege leidt, voor Laurent Dubreuil (1.09,22) uit Canada en de Japanner Ryota Kojima (1.09,31).

Stolz werd door The New York Times vorig jaar al tot ‘schaatsfenomeen’ gedoopt. Opmerkelijk, doorgaans hebben de Amerikaanse media weinig interesse in het langebaanschaatsen. Maar in Stolz hebben ze zich in elk geval niet vergist. Met de zege op de 1.500 meter van vrijdag vestigde hij zijn naam als de jongste wereldbekerwinnaar ooit. De overwinning op de 1.000 meter was een extra uitroepteken achter het eerste wedstrijdweekeinde van de internationale schaatswinter.

Hij groeide op in Winsconsin, in het dorpje Kewaskum, op drie kwartier rijden van de ijsbaan in Milwaukee. Zijn zus Hannah schaatste wedstrijden en hij ging haar als 5-jarige achterna. Hun ouders deden er alles aan om de twee vooruit te helpen in hun sport. Ze kregen thuisonderwijs omdat ze op die manier eenvoudiger hun trainingen en wedstrijden met schoolwerk konden combineren. Hannah schaatst niet meer. Zij besteedt haar vrije tijd nu aan een andere hobby: taxidermie, het opzetten van dieren. Een liefhebberij die ze met vader Dirk deelt.

Snelle voeten, lange benen

Jordan houdt van vissen en van jagen, maar toch vooral schaatsen. Fanatiek was hij altijd, iets dat moeder Jane in The New York Times toeschrijft aan hun christelijke geloof. ‘Toen ze klein waren vertelden we ze dat God ze een cadeau heeft gegeven, snelle voeten, en dat ze daar gebruik van moesten maken.’ Nog meer dan snelle voeten heeft Stolz lange benen, al kreeg hij die pas na een groeispurt zo’n twee jaar geleden. Sindsdien is hij 1,85 m

De 1.000 meter was vorig jaar het terrein van de Nederlanders. In de wereldbeker toen was het podium keer op keer volledig rood-wit-blauw. Alleen als ze er niet waren, zoals in Calgary, kregen specialisten uit andere landen een kans. Eén van die mannen was Stolz, die bij zijn debuut in de A-groep direct het zilver wist te grijpen.

Het wakkerde zijn olympische droom aan. Aanvankelijk was zijn doel om zich te plaatsen, later mikte hij op de top-5, maar na die wereldbeker in Calgary richtte hij zijn vizier op Krol. Hoe kon hij het gat met de Nederlander dichten en hem verslaan? Het antwoord vond hij niet. In Beijing pakte Krol de olympische titel. Stolz eindigde als 14de op de 1.000 en 13de op de 500 meter.

Dit is een nieuw seizoen, met direct andere verhoudingen. Van de achtervolger van Krol is hij uitgegroeid tot de schrik van de Nederlanders. Op de kilometer haalde geen enkele landgenoot het podium. Krol was met 1.09,65 de beste op de vijfde plaats. Oud-olympisch kampioen Kjeld Nuis en oud-wereldkampioen Kai Verbij ontbraken in Stavanger. Zij wisten zich door blessures niet voor de wereldbeker te kwalificeren.

Zijn diepe lage stem klinkt volwassener dan zijn gezicht eruitziet. Stolz oogt jong en dromerig. Erg analytisch is hij niet als hij op zijn wedstrijden terugkijkt. Over zijn baanrecord op de 1.500 meter en zijn eerste internationale zege zei hij bij de NOS: ‘it was just natural’. Hij reed zoals hij reed, zoals het nu eenmaal bij hem gaat. Hij scherpte het baanrecord van Denis Joeskov met vijf honderdsten aan tot 1.44,89.

Onbegrensde ambitie

Tegelijkertijd heeft Stolz een onbegrensde ambitie. Hij brengt het niet met aplomb, maar bijna verontschuldigend als hij zegt op de WK afstanden van begin maart alle onderdelen te willen rijden. ‘Alleen de 10 kilometer misschien niet.’

Op papier is hij middellangeafstandsspecialist, met een voorliefde voor het explosievere werk. In Stavanger won hij zaterdag niet voor niets de 500 meter in de B-groep, in 35,02. In de A-groep waren maar vier schaatsers sneller.

Diezelfde dag deed hij ook mee aan de 5 kilometer, nog geen uur na de sprint. In de B-groep klokte hij 6.37,24. Hij was maar anderhalve seconde trager dan oud-wereldkampioen Sverre Lunde Pedersen (6.35,67). Het gat met Patrick Roest, in 6.20,56 winnaar in de A-groep, is nog fors. Maar dat Stolz het probeert zegt genoeg. Hij zou in de toekomst zomaar de Nederlanders bij het allrounden kunnen bedreigen.

Een Amerikaan die alles lijkt te kunnen, dat roept herinneringen aan Eric Heiden op. Stolz kent de man die in 1980 als 21-jarige op alle afstanden goud pakte natuurlijk. Maar met hem vergeleken te worden, gaat Stolz te ver. ‘Wat hij deed was zo goed als onmogelijk.’